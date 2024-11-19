Щонайменше 80 ветеранських просторів побудують наступного року в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про "Політику героїв" України, про програми підтримки ветеранів та їхніх сімей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Зеленського під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

Зеленський наголосив, що десятий пункт Плану стійкості - "Політика героїв" - є чи не найбільш відповідальним пунктом із морального погляду.

"Ми всі розуміємо, які речі потрібні. Врегулювання переходу з військової служби у статус ветерана. Залучення наших ветеранів на державну службу. Програми підтримки ветеранів та їхніх сімей, сімей наших воїнів. Повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя. Освіта для наших ветеранів. Підтримка в освіті дітей наших воїнів. Належна реабілітація після поранень, після полону. Належна комунікація із сім’ями полонених воїнів та зниклих безвісти героїв України. Належна підтримка", - зауважив президент.

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Що вже робиться?

Здоров’я ветеранів. Реабілітація

У кожній кластерній та надкластерній лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри ментального здоров’я.

Однак президент наголосив, що потрібно більше.

"Завдання для урядовців, для місцевої влади: у 25-му році амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад", - зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що з наступного року запускається й додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, що укладені саме з ветеранами.

Помічник ветерана

За словами президента, вже завершено підготовчі роботи для запуску програми помічника ветерана. Ухвалені необхідні нормативні акти, виділені в бюджеті кошти, у наступному році заплановано навчити та оплатити працю 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів.

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Ветеранський простір

Зеленський наголосив, що у кожному районі нашої країни має бути створено ветеранський простір. Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році.

Програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів

Одне з ключових питань, як зауважив президент, - це свій дім. За цей рік за всіх складнощів майже 4,5 тисячі сімей ветеранів були забезпечені допомогою на придбання житла. Окремо діє програма особливої шани до Героїв України. 274 сім’ї Героїв забезпечені квартирами.

Освітні програми

Так, 2200 ветеранів здобули цього року нову освіту в центрах професійно-технічної освіти. Наступного року такі програми навчання продовжаться.

Крім того, з першого січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів.

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