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Новини
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Щонайменше 80 ветеранських просторів побудують наступного року в Україні, - Зеленський

Зеленський розповів про програми підтримки ветеранів

Президент Володимир Зеленський розповів про "Політику героїв" України, про програми підтримки ветеранів та їхніх сімей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Зеленського під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

Зеленський наголосив, що десятий пункт Плану стійкості - "Політика героїв" - є чи не найбільш відповідальним пунктом із морального погляду.

"Ми всі розуміємо, які речі потрібні. Врегулювання переходу з військової служби у статус ветерана. Залучення наших ветеранів на державну службу. Програми підтримки ветеранів та їхніх сімей, сімей наших воїнів. Повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя. Освіта для наших ветеранів. Підтримка в освіті дітей наших воїнів. Належна реабілітація після поранень, після полону. Належна комунікація із сім’ями полонених воїнів та зниклих безвісти героїв України. Належна підтримка", - зауважив президент.

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Що вже робиться?

Здоров’я ветеранів. Реабілітація

У кожній кластерній та надкластерній лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри ментального здоров’я.

Однак президент наголосив, що потрібно більше.

"Завдання для урядовців, для місцевої влади: у 25-му році амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад", - зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що з наступного року запускається й додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, що укладені саме з ветеранами.

Помічник ветерана

За словами президента, вже завершено підготовчі роботи для запуску програми помічника ветерана. Ухвалені необхідні нормативні акти, виділені в бюджеті кошти, у наступному році заплановано навчити та оплатити працю 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів.

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Ветеранський простір

Зеленський наголосив, що у кожному районі нашої країни має бути створено ветеранський простір. Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році.

Програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів

Одне з ключових питань, як зауважив президент, - це свій дім. За цей рік за всіх складнощів майже 4,5 тисячі сімей ветеранів були забезпечені допомогою на придбання житла. Окремо діє програма особливої шани до Героїв України. 274 сім’ї Героїв забезпечені квартирами.

Освітні програми

Так, 2200 ветеранів здобули цього року нову освіту в центрах професійно-технічної освіти. Наступного року такі програми навчання продовжаться.

Крім того, з першого січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів.

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Автор: 

ветерани (1069) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+10
А для цього створять міністерство ветеранського простору А до того часу мабуть же напаліон-огризок переможе парашу? Чи на той час у нього вже будуть нові фантазії?
грьобані зєбіли, що ви зробили з країни?
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19.11.2024 16:41
+10
"Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році." Джерело:

І відразу після цього у залі ВРУ було доведено, що це брехня: коштів на це в прийнятому бюджеті на наступний рік, як і на більшість з того, про що наговорив цей диктор, не передбачено.
У людини, в голові якої вживаються дві взаємовиключаючі тези, діагностують психічне захворювання, а для влади як це називається? 🤔
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19.11.2024 16:54
+9
От цікаво, скільки всього для України можна було би побудувати, за кошти втрачених покладів літію?Вова, де наш літій?
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19.11.2024 16:46
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Ну сколько можно врать??????????????? https://www.youtube.com/watch?v=KY1s_FgGd_E Не вистачає дронів..: волонтерка про ситуацію на фронті ..
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19.11.2024 16:41 Відповісти
А шо воно таке?
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19.11.2024 16:39 Відповісти
А для цього створять міністерство ветеранського простору А до того часу мабуть же напаліон-огризок переможе парашу? Чи на той час у нього вже будуть нові фантазії?
грьобані зєбіли, що ви зробили з країни?
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19.11.2024 16:41 Відповісти
велике ветеранопростірне будівництво
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19.11.2024 16:54 Відповісти
"Найвеличніший" діє в стилі Насреддіна із Бухари, которий пообіцяв падишаху за 20 років навчити читати падишахового осла.
За 20 років або осел здохне, або падишах, або сам Насреддін - так і в зєлі, наобіцяв, надіючись , що за цей час хтось та здохне.
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19.11.2024 17:38 Відповісти
так то оно так, да от трошечки не так.
Не 20 лет, а 18.
1470 громад/80 пространств в год =18 лет.
А всё остальное верно
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19.11.2024 18:13 Відповісти
От цікаво, скільки всього для України можна було би побудувати, за кошти втрачених покладів літію?Вова, де наш літій?
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19.11.2024 16:46 Відповісти
10% мировых запасов лития. Не ахти.
Второе место в мире по запасам марганцевой руды.
Руда дрянь - низкого содержания. В ЮАР - руда 45% марганца. Украина - 20%.
Еще каменная соль (Артемовск) - 1% мировой добычи.
Слезьте на землю. Работать надо.
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19.11.2024 18:27 Відповісти
10%запасів літія це фігня, ясно понятно
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19.11.2024 19:09 Відповісти
В ОПі сьогодні свіжий кокс раз так його несе!
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19.11.2024 16:48 Відповісти
Ви там вже відбудували Охмадит, щоб наступними обіцянками-цяцянками розкидуватись?..
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19.11.2024 16:53 Відповісти
"Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році." Джерело:

І відразу після цього у залі ВРУ було доведено, що це брехня: коштів на це в прийнятому бюджеті на наступний рік, як і на більшість з того, про що наговорив цей диктор, не передбачено.
У людини, в голові якої вживаються дві взаємовиключаючі тези, діагностують психічне захворювання, а для влади як це називається? 🤔
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19.11.2024 16:54 Відповісти
Єдине там толкове це залучення ветеранів на держслужбу. Всі оці набу дбр мають комплектуватися виключно людьми зі статусом УБД мінімум рік.
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19.11.2024 16:55 Відповісти
Нові додатки Єкаліка та Інвалід+ вже запустили?
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19.11.2024 17:01 Відповісти
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19.11.2024 17:12 Відповісти
БРЕШЕ! БРЕШЕ! БРЕШЕ! І ЩЕ РАЗ БРЕШЕ.....
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19.11.2024 17:20 Відповісти
Знову передвиборчі обіцянки.
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19.11.2024 17:22 Відповісти
«Велике будівництво», «Ветеранські ПРОСТОРИ» - відчуваєте вялічіє?
І на тих ветеранських просторах рекетири і Колі-катлєти будуть вибивати виплати з ветеранів під кришування ментів.
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19.11.2024 17:27 Відповісти
Скажу лише про мене. Ветеран, інвалід 3 група пожиттєво. Подавав на помічника ветерана, не підійшов диплом економіста. Спробував державну службу, сказали чітко: там відстрочка, люди гроші платять, а тобі це навіщо. Ні одна с-а з влади навіть не подякувала за 2.5 роки. Отака турбота від Президента.
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19.11.2024 18:19 Відповісти
 
 