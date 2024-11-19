По меньшей мере, 80 ветеранских пространств построят в следующем году в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о "Политике героев" Украины, о программах поддержки ветеранов и их семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Зеленского во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что десятый пункт Плана стойкости - "Политика героев" - является едва ли не самым ответственным пунктом с моральной точки зрения.

"Мы все понимаем, какие вещи нужны. Урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана. Привлечение наших ветеранов на государственную службу. Программы поддержки ветеранов и их семей, семей наших воинов. Полная интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь. Образование для наших ветеранов. Поддержка в образовании детей наших воинов. Надлежащая реабилитация после ранений, после плена. Надлежащая коммуникация с семьями пленных воинов и пропавших без вести героев Украины. Надлежащая поддержка", - отметил президент.

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Что уже делается?

Здоровье ветеранов. Реабилитация

В каждой кластерной и надкластерной больнице создаются сегодня реабилитационные отделения и центры ментального здоровья.

Однако президент подчеркнул, что нужно больше.

"Задача для чиновников, для местной власти: в 2025-м году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в каждой громаде, где есть лечебное учреждение", - отметил он.

Также Зеленский сообщил, что со следующего года запускается и дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные именно с ветеранами.

Помощник ветерана

По словам президента, уже завершены подготовительные работы для запуска программы помощника ветерана. Приняты необходимые нормативные акты, выделены в бюджете средства, в следующем году запланировано обучить и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов.

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Ветеранское пространство

Зеленский отметил, что в каждом районе нашей страны должно быть создано ветеранское пространство. По меньшей мере 80 новых ветеранских пространств будут построены в громадах уже в следующем году.

Программы экономической и социальной поддержки для ветеранов

Один из ключевых вопросов, как отметил президент, - это свой дом. За этот год при всех сложностях почти 4,5 тысячи семей ветеранов были обеспечены помощью на приобретение жилья. Отдельно действует программа особого уважения к Героям Украины. 274 семьи Героев обеспечены квартирами.

Образовательные программы

Так, 2200 ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования. В следующем году такие программы обучения продолжатся.

Кроме того, с первого января нового года будет действовать программа поддержки образования для детей ветеранов.

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