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Новости
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По меньшей мере, 80 ветеранских пространств построят в следующем году в Украине, - Зеленский

Зеленський розповів про програми підтримки ветеранів

Президент Владимир Зеленский рассказал о "Политике героев" Украины, о программах поддержки ветеранов и их семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Зеленского во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что десятый пункт Плана стойкости - "Политика героев" - является едва ли не самым ответственным пунктом с моральной точки зрения.

"Мы все понимаем, какие вещи нужны. Урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана. Привлечение наших ветеранов на государственную службу. Программы поддержки ветеранов и их семей, семей наших воинов. Полная интеграция ветеранов в общественную и экономическую жизнь. Образование для наших ветеранов. Поддержка в образовании детей наших воинов. Надлежащая реабилитация после ранений, после плена. Надлежащая коммуникация с семьями пленных воинов и пропавших без вести героев Украины. Надлежащая поддержка", - отметил президент.

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Что уже делается?

Здоровье ветеранов. Реабилитация

В каждой кластерной и надкластерной больнице создаются сегодня реабилитационные отделения и центры ментального здоровья.

Однако президент подчеркнул, что нужно больше.

"Задача для чиновников, для местной власти: в 2025-м году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в каждой громаде, где есть лечебное учреждение", - отметил он.

Также Зеленский сообщил, что со следующего года запускается и дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные именно с ветеранами.

Помощник ветерана

По словам президента, уже завершены подготовительные работы для запуска программы помощника ветерана. Приняты необходимые нормативные акты, выделены в бюджете средства, в следующем году запланировано обучить и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов.

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Ветеранское пространство

Зеленский отметил, что в каждом районе нашей страны должно быть создано ветеранское пространство. По меньшей мере 80 новых ветеранских пространств будут построены в громадах уже в следующем году.

Программы экономической и социальной поддержки для ветеранов

Один из ключевых вопросов, как отметил президент, - это свой дом. За этот год при всех сложностях почти 4,5 тысячи семей ветеранов были обеспечены помощью на приобретение жилья. Отдельно действует программа особого уважения к Героям Украины. 274 семьи Героев обеспечены квартирами.

Образовательные программы

Так, 2200 ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования. В следующем году такие программы обучения продолжатся.

Кроме того, с первого января нового года будет действовать программа поддержки образования для детей ветеранов.

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Автор: 

ветераны (1106) Зеленский Владимир (20234)


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Топ комментарии
+10
А для цього створять міністерство ветеранського простору А до того часу мабуть же напаліон-огризок переможе парашу? Чи на той час у нього вже будуть нові фантазії?
грьобані зєбіли, що ви зробили з країни?
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19.11.2024 16:41
+10
"Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році." Джерело:

І відразу після цього у залі ВРУ було доведено, що це брехня: коштів на це в прийнятому бюджеті на наступний рік, як і на більшість з того, про що наговорив цей диктор, не передбачено.
У людини, в голові якої вживаються дві взаємовиключаючі тези, діагностують психічне захворювання, а для влади як це називається? 🤔
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19.11.2024 16:54
+9
От цікаво, скільки всього для України можна було би побудувати, за кошти втрачених покладів літію?Вова, де наш літій?
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19.11.2024 16:46
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Ну сколько можно врать??????????????? https://www.youtube.com/watch?v=KY1s_FgGd_E Не вистачає дронів..: волонтерка про ситуацію на фронті ..
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19.11.2024 16:41 Ответить
А шо воно таке?
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19.11.2024 16:39 Ответить
А для цього створять міністерство ветеранського простору А до того часу мабуть же напаліон-огризок переможе парашу? Чи на той час у нього вже будуть нові фантазії?
грьобані зєбіли, що ви зробили з країни?
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19.11.2024 16:41 Ответить
велике ветеранопростірне будівництво
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19.11.2024 16:54 Ответить
"Найвеличніший" діє в стилі Насреддіна із Бухари, которий пообіцяв падишаху за 20 років навчити читати падишахового осла.
За 20 років або осел здохне, або падишах, або сам Насреддін - так і в зєлі, наобіцяв, надіючись , що за цей час хтось та здохне.
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19.11.2024 17:38 Ответить
так то оно так, да от трошечки не так.
Не 20 лет, а 18.
1470 громад/80 пространств в год =18 лет.
А всё остальное верно
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19.11.2024 18:13 Ответить
От цікаво, скільки всього для України можна було би побудувати, за кошти втрачених покладів літію?Вова, де наш літій?
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19.11.2024 16:46 Ответить
10% мировых запасов лития. Не ахти.
Второе место в мире по запасам марганцевой руды.
Руда дрянь - низкого содержания. В ЮАР - руда 45% марганца. Украина - 20%.
Еще каменная соль (Артемовск) - 1% мировой добычи.
Слезьте на землю. Работать надо.
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19.11.2024 18:27 Ответить
10%запасів літія це фігня, ясно понятно
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19.11.2024 19:09 Ответить
В ОПі сьогодні свіжий кокс раз так його несе!
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19.11.2024 16:48 Ответить
Ви там вже відбудували Охмадит, щоб наступними обіцянками-цяцянками розкидуватись?..
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19.11.2024 16:53 Ответить
"Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах уже в наступному році." Джерело:

І відразу після цього у залі ВРУ було доведено, що це брехня: коштів на це в прийнятому бюджеті на наступний рік, як і на більшість з того, про що наговорив цей диктор, не передбачено.
У людини, в голові якої вживаються дві взаємовиключаючі тези, діагностують психічне захворювання, а для влади як це називається? 🤔
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19.11.2024 16:54 Ответить
Єдине там толкове це залучення ветеранів на держслужбу. Всі оці набу дбр мають комплектуватися виключно людьми зі статусом УБД мінімум рік.
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19.11.2024 16:55 Ответить
Нові додатки Єкаліка та Інвалід+ вже запустили?
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19.11.2024 17:01 Ответить
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19.11.2024 17:12 Ответить
БРЕШЕ! БРЕШЕ! БРЕШЕ! І ЩЕ РАЗ БРЕШЕ.....
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19.11.2024 17:20 Ответить
Знову передвиборчі обіцянки.
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19.11.2024 17:22 Ответить
«Велике будівництво», «Ветеранські ПРОСТОРИ» - відчуваєте вялічіє?
І на тих ветеранських просторах рекетири і Колі-катлєти будуть вибивати виплати з ветеранів під кришування ментів.
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19.11.2024 17:27 Ответить
Скажу лише про мене. Ветеран, інвалід 3 група пожиттєво. Подавав на помічника ветерана, не підійшов диплом економіста. Спробував державну службу, сказали чітко: там відстрочка, люди гроші платять, а тобі це навіщо. Ні одна с-а з влади навіть не подякувала за 2.5 роки. Отака турбота від Президента.
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19.11.2024 18:19 Ответить
 
 