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Киев расширяет программы относительно помощи вернувшимся с фронта ветеранам, - Кличко

Киев расширяет программы по помощи ветеранам и создает систему, которая предоставляет много возможностей для защитников, возвращающихся к гражданской жизни.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на Втором киевском форуме ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко на Форумі ветеранів

"Накануне Дня защитников и защитниц Украины в столице состоялся Второй киевский форум ветеранов. Говорили, в частности, о помощи, которую громада столицы предоставляет бойцам на фронте, и о поддержке, реабилитации, интеграции военных в мирную жизнь", - сообщил Кличко.

Он отметил, что город выделяет средства на эффективное предоставление реабилитационных услуг для ветеранов. В частности, в прошлом году 2400 военных прошли реабилитацию в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Продолжается ремонт помещений Центра, чтобы увеличить его пропускную способность.

Также Кличко акцентировал, что столица привлекает помощь иностранных партнеров для нужд ветеранов. В частности, при поддержке немецких партнеров осенью должен открыться "Берлинско-Киевский центр протезирования", о котором Кличко договорился с мэром Берлина.

Кличко нагородив ветеранів

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Мэр Киева рассказал также о социальных выплатах столичным защитникам и помощи бойцам на фронте.

"Только в этом году столица выделила защитникам из городского бюджета уже 8,6 млрд грн. С начала года от громады Киева передали на фронт более 8 000 БПЛА различных типов. Передаем системы РЭБ, автомобили и другое необходимое снаряжение. Только в сентябре на передовую к бойцам отправились около 1700 дронов Mavic различных типов. Также передаем оснащение, приобретенное и не за бюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Кличко на Форумі ветеранів

Во время Форума мэр Киева наградил медалями "Честь. Слава. Государство" киевлян-защитников и членов семей погибших воинов.

Автор: 

ветераны (1111) Киев (25588) Кличко Виталий (4647)


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Молодець Кличко!!!
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30.09.2024 18:35 Ответить
Не жалкую за свій вибір.
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30.09.2024 18:42 Ответить
тут хочаб убд отримати...вибив тікі довідку а довідка без ксиви нічого недае..а ксиву мутять рік вже..чекайте..яка там допомога..Дайте то о повинні хочаб..Ну я про Харків..А Кличко красава..От кого в президенти)))
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30.09.2024 21:52 Ответить
 
 