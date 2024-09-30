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Київ розширює програми з допомоги ветеранам, які повернулися з фронту, - Кличко

Київ розширює програми з допомоги ветеранам та створює систему, яка надає багато можливостей для захисників, що повертаються до цивільного життя.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на Другому Київському Форумі ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко на Форумі ветеранів

"Напередодні Дня Захисників та Захисниць України у столиці відбувся Другий Київський Форум ветеранів. Говорили, зокрема, про допомогу, яку громада столиці надає бійцям на фронті, та про підтримку, реабілітацію, інтеграцію військових в мирне життя", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що місто виділяє кошти на ефективне надання реабілітаційних послуг для ветеранів. Так, минулого року 2400 військових пройшли реабілітацію в Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги. Триває ремонт приміщень Центру, щоб збільшити його пропускну спроможність.

Також Кличко акцентував, що столиця залучає допомогу іноземних партнерів для потреб ветеранів. Зокрема, за підтримки німецьких партнерів восени має відкритися "Берлінсько-Київський центр протезування", про який Кличко домовився з мером Берліна.

Кличко нагородив ветеранів

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Мер Києва розповів також про соціальні виплати столичним захисникам та допомогу бійцям на фронті.

"Тільки цього року столиця виділила захисникам з міського бюджету вже 8,6 млрд грн. Від початку року від громади Києва передали на фронт понад 8 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки та інше необхідне спорядження. Тільки у вересні на передову до бійців вирушили близько 1700 дронів Mavic різних типів. Також передаємо оснащення, придбане й не за бюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Кличко на Форумі ветеранів

Під час Форуму мер Києва нагородив медалями "Честь. Слава. Держава" киян-захисників та членів родин загиблих воїнів.

Автор: 

ветерани (1076) Київ (19541) Кличко Віталій (3519)


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Молодець Кличко!!!
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30.09.2024 18:35 Відповісти
Не жалкую за свій вибір.
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30.09.2024 18:42 Відповісти
тут хочаб убд отримати...вибив тікі довідку а довідка без ксиви нічого недае..а ксиву мутять рік вже..чекайте..яка там допомога..Дайте то о повинні хочаб..Ну я про Харків..А Кличко красава..От кого в президенти)))
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30.09.2024 21:52 Відповісти
 
 