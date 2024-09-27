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До Дня захисників і захисниць України окремим категоріям киян виплатять матеріальну допомогу

кмда

З нагоди Дня захисників і захисниць України за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка 59 тисяч киян отримають матеріальну допомогу на загальну суму 78,5 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця мера Києва Марина Хонда, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ намагається підтримувати мешканців у цей непростий воєнний час, тому регулярно за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка проводимо виплати до державних свят і знакових подій. До Дня захисників і захисниць України матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 гривень отримають майже 59 тисяч мешканців столиці", – зазначила Хонда.

За її словами, загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн. Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

Так, фінансову допомогу отримають кияни, які є особами з інвалідністю І, II і III групи внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і патріотизм, виявлені під час Революції Гідності.

Читайте також: Київ збільшує допомогу ЗСУ ще на 600 мільйонів гривень, - Кличко

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Кличка столиця додатково до державних виплат буде виплачувати киянам, які отримали поранення, захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Відповідне рішення Київрада ухвалила 19 вересня.

Автор: 

виплати (1051) Київ (19534) Кличко Віталій (3518) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+4
Тільки й читаєш - Київ, кияни... В Україні більше немає інших міст, чи в них немає проблем, українців? Тільки в Києві?
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27.09.2024 18:14
+2
Тут із Віталіком не зрівняється жоден мер нашої країни. Віталік, це Віталік, а решта так собі, погуляти вийшли.
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27.09.2024 18:24
+2
В кожному місті України є мер міста , от у них шукайте відповіді 😡
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27.09.2024 18:28
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Татарову лям , за чіченов !
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27.09.2024 18:08 Відповісти
лям? та він там "покосив" на пару лямів....
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27.09.2024 19:22 Відповісти
Тільки й читаєш - Київ, кияни... В Україні більше немає інших міст, чи в них немає проблем, українців? Тільки в Києві?
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27.09.2024 18:14 Відповісти
Кличко заніс на піар трохи коштів от про нього і пишуть. Це не нова історія.
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27.09.2024 18:19 Відповісти
В кожному місті України є мер міста , от у них шукайте відповіді 😡
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27.09.2024 18:28 Відповісти
Мы на работе всем мобилизованным и ветеранам по 10000 выплатили!
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27.09.2024 18:21 Відповісти
Тут із Віталіком не зрівняється жоден мер нашої країни. Віталік, це Віталік, а решта так собі, погуляти вийшли.
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27.09.2024 18:24 Відповісти
Головне шо в Києві все чотко. Периферія перетопчеться.
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27.09.2024 19:52 Відповісти
Головне шо в Києві все чотко. Периферія перетопчеться.
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27.09.2024 19:52 Відповісти
 
 