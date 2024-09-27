Ко Дню Защитников и Защитниц Украины отдельным категориям киевлян выплатят материальную помощь

Ко дню Дня Защитников и Защитниц Украины, по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко, 59 тысяч киевлян получат материальную помощь на общую сумму 78,5 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель мэра Киева Марина Хонда, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев пытается поддерживать жителей в это непростое военное время, поэтому регулярно по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко проводим выплаты к государственным праздникам и знаковым событиям. Ко Дню Защитников и Защитниц Украины материальную помощь в размере от 1 200 до 2 500 гривен получат почти 59 тысяч жителей столицы", - отметила Хонда.

По ее словам, общая сумма выплат составит почти 78,5 млн грн. Средства автоматически перечислят тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживает в столице.

Финансовую помощь получат киевляне, которые являются лицами с инвалидностью I, II и III группы вследствие войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции Достоинства.

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Ранее сообщалось, что по инициативе Кличко столица, дополнительно к государственным выплатам, будет выплачивать киевлянам, получившим ранения, защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн. Соответствующее решение Киеврада приняла 19 сентября.