Вражеские войска захватили Лозовую, Ивановку и Шевченко, - DeepState. КАРТА

Врагу удалось захватить сразу три населенных пункта: Лозовую на Харьковщине, Шевченко и Ивановку в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке. Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина", - информируют осинтеры.

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