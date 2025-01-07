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Вражеские войска захватили Лозовую, Ивановку и Шевченко, - DeepState. КАРТА

Врагу удалось захватить сразу три населенных пункта: Лозовую на Харьковщине, Шевченко и Ивановку в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке. Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина", - информируют осинтеры.

Также читайте: Ситуация на Кураховском направлении нуждается в немедленных решениях Ставки и Генштаба, - Бутусов

Росіяни захопили Іванівку
Росіяни захопили Лозову

Росіяни окупували Шевченко

Автор: 

оккупация (10166) Донецкая область (9734) Торецк (464) Харьковская область (868) Бахмутский район (404) Краматорский район (255) Покровский район (587) Изюмский район (72) Шевченко (1) Ивановка (2) Лозовая (3) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+15
Наташа, тут водкі нет, валі за паребрик
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07.01.2025 02:50
+15
Так ось який ти насправді - План Перемоги Зеленського!
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07.01.2025 07:12
+13
Зато какие у нас успехи в Курской области!
Не заморачивайтесь,пацаны
У Верховного все схвачено
У него тоже есть планы сдачи украинских городов
За три дня...
И он их успешно выполняет...
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07.01.2025 04:00
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"нє плач дєвчонка,пройдут дажді..."
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07.01.2025 02:06 Ответить
Наташа, тут водкі нет, валі за паребрик
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07.01.2025 02:50 Ответить
Кацапе, то ж ваші, підарські, колони розбили, а ще штаб, але то таке.
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07.01.2025 03:24 Ответить
ЗСУ звільнили Мартинівку,Михайлівка та Черкаське Порічне у Курській області.
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07.01.2025 02:04 Ответить
І шо там працюють українське законодавство, там є кордони 91 року, там є партія служок народу - ну хочь щось шо можна було назвати Україна? І точно звільнили, а не окупували? Де закон шо Україна прийняла до свого складу ці землі? За останні три місяці, від 6 серпня, російська окупаційна армія захопила 1146 квадратних кілометрів території України. Це приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців 2024 року. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.
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07.01.2025 16:23 Ответить
То вже не окупанти, ворожі?
Власть меняется?
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07.01.2025 03:39 Ответить
Зато какие у нас успехи в Курской области!
Не заморачивайтесь,пацаны
У Верховного все схвачено
У него тоже есть планы сдачи украинских городов
За три дня...
И он их успешно выполняет...
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07.01.2025 04:00 Ответить
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07.01.2025 05:04 Ответить
Треба заплющити очі, заткнути вуха та ще гучніш волати про повернення кордонів 91 року.
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07.01.2025 06:18 Ответить
Нічого,зате на курщині на 3 км вперед просунулись...
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07.01.2025 06:36 Ответить
От зараза! У знайомого там батьки живуть...
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07.01.2025 06:56 Ответить
За Шевченко,по місцевому за ШевчАнами,іде Андріївка,і важлива дорога яка дозволяє оперативно перекидати резерви і т.п. з Покровська на Новосілку,Курахове,і далі на Запорізький напрямок.Якщо Андріївку кацапи візьмуть,то Курахове приречене.Там панівні висоти з яких траса на Запоріжжя як на долоні.З ШевчАн теж добре видно,але з Андріїївки просто як на долоні....
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07.01.2025 11:17 Ответить
А в цей час ЗЄльная тварь ніжилаь в лухах софітів к,оли видавав на гора словесну діарею різного роду сумнівним журікам...
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07.01.2025 07:10 Ответить
А то не був журналіст, це відомий у США подкастер. Погугліть, що це таке, з чим їдять. І що то за людина.
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07.01.2025 08:58 Ответить
Так ось який ти насправді - План Перемоги Зеленського!
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07.01.2025 07:12 Ответить
А казали що водойми то є природний барєр, тільки забули сказати для кого.
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07.01.2025 07:45 Ответить
Залишилась Україна без літія.Там його до 2050.
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07.01.2025 08:07 Ответить
А чому за 30 рокі ні одного кілограма не добули? Взагалі, ті хто ниють про втрачені ресурси, які за 30 років незалежності ніхто не добував - це вони марно роблять. Не було б війни їх би і 100 років ніхто не добував, тільки б ходили і гордились. Так шо не велика потєря, насправді, якщо подумать
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07.01.2025 14:46 Ответить
Всі імперії або розширюються або зникають .рф це імперія яка зхоплює ресурси разом з територіяии, але на Заході досі вважають її чимось іншим тому завжди помиляються у підходах щодо москви.
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07.01.2025 22:57 Ответить
Это популярный миф, не более того. Многие империи не расширялись 90% времени всего своего существования. Это скорее о воевитости населения. Вот например когда римляне были маленькими фермерами им нужна была причина что бы НЕ воевать, а когда стали жить практически на халяву в большом городе то вся война свелась к нахождению бабла что бы дать выкуп за безопасность соседям и что бы нанять наемников.
То есть империи распадаются но не из-за отсутствия расширения, просто центробежные силы становятся сильнее из-за ослабления того чего держит людей и территории вместе, смерть лидера, недостаток средств на содержание армии, более сильный сосед, и тд.
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07.01.2025 23:31 Ответить
Таке враження що Донбас свідомо здають , кращі підрозділи були перекинуті на Курщину замість того що б стабілізувати фронт на Донечені ,хтось надієтся на якийсь обмін з путіном ,це ілюзія.
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07.01.2025 08:33 Ответить
У Х-уйла обмежена кількість зомбаків, і бронетехніка вичерпується, атакують на легкових автомобілях, та темпи захоплення української території у грудні порівняно з жовтнем-листопадом все одно уповільнилися.
Треба нарощувати випуск дронів і підготовку їх операторів, зараз це найефективніший спосіб вбивати ворога, не втрачаючи захисників України, але на утилізацію одного х-уйловця припадає 2-3 дрони.
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07.01.2025 09:16 Ответить
там ще косооких собакоїдів підтягнули
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07.01.2025 15:45 Ответить
2-3 дрони, на 2-3 тижня ракет, а людей на 2-3 місяці, не більше. Точно говорю!
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07.01.2025 21:59 Ответить
на московії вже сказали : шо на планах Великої Британії по розробці Літію в Україні, вони поставили хрест ...🤡 Оман виконує на 100% , він не тільки грабує ЗСУ, а і наші землі віддає, та вмиває кров'ю !!!
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07.01.2025 09:56 Ответить
Наступ на Курщіні: свою віддам дяді, а сам піду до бл...ді.
_____________________________
Найбільше в Європі родовище літія в Курахово і єдина в Україні шахта коксующего вугілля в Покровську. Ці захоплені активи повністю покривають витрати Раші на війну в Україні. А в Курщіні Україна бере декілька сотень тисяч російських пенсіонерів під своє забезпечення. Може це і є головна мета курської операції російського шпигуна зєлі, що прийшов до влади на російські гроші?

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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07.01.2025 11:18 Ответить
Це треш....що далі? Сирка під трибунал!!!
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07.01.2025 17:00 Ответить
І жодного контр удару по отім виступам рашистів - влупити Богданами - а їх вже за цей рік вже більше 200 штук зробив зеленский. А ніхріна - військово-політичне керівництво знишує кращих українців у голих полях, без зброї, без мін... та багато без чого.
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07.01.2025 17:49 Ответить
DeepState або забрехався, або гонить повну пургу. Бо згідно з їхніми картами Іванівка була захоплена ще у вересні
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07.01.2025 18:25 Ответить
 
 