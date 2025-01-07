Вражеские войска захватили Лозовую, Ивановку и Шевченко, - DeepState. КАРТА
Врагу удалось захватить сразу три населенных пункта: Лозовую на Харьковщине, Шевченко и Ивановку в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Лозовую, Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке. Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина", - информируют осинтеры.
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+15 Мойша из Одессы
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Власть меняется?
Не заморачивайтесь,пацаны
У Верховного все схвачено
У него тоже есть планы сдачи украинских городов
За три дня...
И он их успешно выполняет...
То есть империи распадаются но не из-за отсутствия расширения, просто центробежные силы становятся сильнее из-за ослабления того чего держит людей и территории вместе, смерть лидера, недостаток средств на содержание армии, более сильный сосед, и тд.
Треба нарощувати випуск дронів і підготовку їх операторів, зараз це найефективніший спосіб вбивати ворога, не втрачаючи захисників України, але на утилізацію одного х-уйловця припадає 2-3 дрони.
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Найбільше в Європі родовище літія в Курахово і єдина в Україні шахта коксующего вугілля в Покровську. Ці захоплені активи повністю покривають витрати Раші на війну в Україні. А в Курщіні Україна бере декілька сотень тисяч російських пенсіонерів під своє забезпечення. Може це і є головна мета курської операції російського шпигуна зєлі, що прийшов до влади на російські гроші?
Зєлю геть. Вибори(офлайн)