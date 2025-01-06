Ситуация на Кураховском направлении нуждается в немедленных решениях Ставки и Генштаба, - Бутусов

Украинское командование повторяет в Курахово оборонительную модель Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ситуация на Кураховском направлении требует немедленных решений Ставки и Генштаба. Я надеюсь, информационная огласка заставит действовать. Мы держим промзону на окраине Курахово, ТЭЦ, и очень узкий клин, по которому осуществляется вся логистика под огнем врага для нескольких бригад. Оборона в данных условиях невыгодна для нас, тактические преимущества у врага. Мы размениваемся потерями с врагом, который имеет общее преимущество в силах", - пояснил Бутусов.

Он рассказал, что все командиры на местах призывают "не стирать войска в ноль" и дать возможность, пока еще есть боеспособность "отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, уменьшить наши потери и увеличить потери врага.

Журналист подчеркнул, что решение на отход на выгодные рубежи было бы сейчас полностью оправдано обстановкой.

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Но, по его словам, украинское командование повторяет в Курахово модель действий в обороне Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара.

"Когда враг уже слишком глубоко вклинился, сил его отбросить нет, но войскам приказывают держаться до тех пор, пока там есть кому выполнять приказ, несмотря на то, что соотношение потерь с врагом для нас невыгодно. А потом, когда устойчивые войска сточатся при обороне невыгодных рубежей, снова не будет хватать сил, которые будут оборонять уже удобные рубежи, будет откат значительно дальше, чем можно было это сделать сейчас. Прошу Ставку и Генштаб рассмотреть и принять ответственное решение по Курахово, потому что очень много недовольства таким планированием и приказами. Чтобы не было новых скандалов", - призвал Бутусов.

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