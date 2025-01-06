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Новости Война
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Ситуация на Кураховском направлении нуждается в немедленных решениях Ставки и Генштаба, - Бутусов

Запеклі бої в Кураховому

Украинское командование повторяет в Курахово оборонительную модель Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ситуация на Кураховском направлении требует немедленных решений Ставки и Генштаба. Я надеюсь, информационная огласка заставит действовать. Мы держим промзону на окраине Курахово, ТЭЦ, и очень узкий клин, по которому осуществляется вся логистика под огнем врага для нескольких бригад. Оборона в данных условиях невыгодна для нас, тактические преимущества у врага. Мы размениваемся потерями с врагом, который имеет общее преимущество в силах", - пояснил Бутусов.

Он рассказал, что все командиры на местах призывают "не стирать войска в ноль" и дать возможность, пока еще есть боеспособность "отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, уменьшить наши потери и увеличить потери врага.

Журналист подчеркнул, что решение на отход на выгодные рубежи было бы сейчас полностью оправдано обстановкой.

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Но, по его словам, украинское командование повторяет в Курахово модель действий в обороне Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара.

"Когда враг уже слишком глубоко вклинился, сил его отбросить нет, но войскам приказывают держаться до тех пор, пока там есть кому выполнять приказ, несмотря на то, что соотношение потерь с врагом для нас невыгодно. А потом, когда устойчивые войска сточатся при обороне невыгодных рубежей, снова не будет хватать сил, которые будут оборонять уже удобные рубежи, будет откат значительно дальше, чем можно было это сделать сейчас. Прошу Ставку и Генштаб рассмотреть и принять ответственное решение по Курахово, потому что очень много недовольства таким планированием и приказами. Чтобы не было новых скандалов", - призвал Бутусов.

Читайте также: Россияне заявили о "полном захвате" Курахово. ОСГВ "Хортиця" сообщила о боях в городской застройке. КАРТА

Автор: 

война (1380) Донецкая область (9734) Бутусов Юрий (4367) Покровский район (587) Курахово (122) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+24
Вранці буде рішення Ставки - відос і винні будуть західні партнери. Це все, що вміє Боневтік. А ще він вміє звільняти і переставляти місцями і все!
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06.01.2025 22:53
+14
Влада недієздатна. Вони втратили контроль (а може й не мали) над ситуацією. Поки був Залужний, поки стримувалися кацапи, але Гундос своїми дурнуватими звільненнями та авантюрами, довів ситуацію до повного *******. Якщо Трамп не зможе заткнути війну, ми втратимо набагато більше. Нам потрібна термінова зміна влади, повна зміна, інакше програємо!
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06.01.2025 23:27
+9
Ці рішення потрібно було приймати місяць тому. Тепер вже пізно. Всі рішення приймуться на місцях в авральному порядку з відповідними втратами.
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06.01.2025 22:55
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Не на часі ******* з ленкою макрелю розпочав гонку передвиборну. Сирьска думає тільки про Курськ , а добра половина командирів відірвана від фронту кілометрів так на 30-25 . Так що нікому це не цікаво …нажаль.
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06.01.2025 22:52 Ответить
Так нездьобний ГШ на інші "оборонні моделі". IQ не дозволяє.
Це ще не зрозуміло за 3 роки одних і тих же "граблей" в оборонних операціях?
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06.01.2025 22:52 Ответить
Вранці буде рішення Ставки - відос і винні будуть західні партнери. Це все, що вміє Боневтік. А ще він вміє звільняти і переставляти місцями і все!
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06.01.2025 22:53 Ответить
Ці рішення потрібно було приймати місяць тому. Тепер вже пізно. Всі рішення приймуться на місцях в авральному порядку з відповідними втратами.
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06.01.2025 22:55 Ответить
це все вже безнадійно, вони все зроблять, як завжди: вони не дадуть потрібних наказів, вони сточать війська, вони втратять іще більше людей й території... й вони далі без кінця брехатимуть. із зеленим їбанатом ми приречені...без варіянтів.
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06.01.2025 23:19 Ответить
Добре, що Бутусов - сміливий журналіст, і вказує вже на кричущі проблеми.Хоч з запізненням, але сирський якось реагує.
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06.01.2025 23:19 Ответить
Пиз..ць якийсь в тому командуванні. Здають території кацапам зі знищенням наших військових по накатаній схемі.
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06.01.2025 23:25 Ответить
Влада недієздатна. Вони втратили контроль (а може й не мали) над ситуацією. Поки був Залужний, поки стримувалися кацапи, але Гундос своїми дурнуватими звільненнями та авантюрами, довів ситуацію до повного *******. Якщо Трамп не зможе заткнути війну, ми втратимо набагато більше. Нам потрібна термінова зміна влади, повна зміна, інакше програємо!
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06.01.2025 23:27 Ответить
А хто ж цих "пузатих генералів" призначав?
Хто "пузатим генералам" наказував?
Чи не верховний боневтік та пророк його єрмак?
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06.01.2025 23:37 Ответить
Думай-те, генералісімуси квартальні, через вас люди гинуть...
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06.01.2025 23:37 Ответить
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06.01.2025 23:39 Ответить
Військовий оглядач К.Машовець у своєму https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3944771-vorog-namagaetsa-obijti-pokrovsk-a-oborona-kurahovogo-fakticno-zaversena.html дописі від 03.01.2025 пише:
@ ... протягом кількох крайніх діб передові підрозділи ЗСУ повністю відійшли з території Курахівської ТЕС і таким чином, оборона с.Курахове, фактично, завершена. Наші передові підрозділи ще утримують с.Дачне, а також частину дороги на Янтарне, але, скоріш за все, протягом найближчих днів ЗСУ будуть вимушені повністю відійти з території того, що ми називали "залишки" Курахівського плацдарму.

То про що просить Генштаб п. Юрій, коли ЗСУ залишили Курахове ще 03 січня?
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07.01.2025 00:00 Ответить
Про те що "...наші передові підрозділи ще утримують с. Дачне,а також частину дороги на Янтарне...."
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07.01.2025 06:13 Ответить
(сантехник, чистые погоны - чистая совесть)
При обсуждении таких новостей хорошо бы в начале представляться. Занимаемая должность, воинское звание. Дабы суждения авторитетом подкреплять.
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07.01.2025 00:39 Ответить
А як же по іншому знищувати українських бійців!? Саме в такий спосіб і наказано діяти боневтіку оманському. І усі ці звернення марні!
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07.01.2025 00:40 Ответить
яка реакція ви смішні
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07.01.2025 03:21 Ответить
Люди не змінюються…, триматися до останнього- ось головний тренд цієї війни, а потім медалі та премії тим, хто стирав війська в нуль, та нові прапорці на кладовищах тим, хто тримався…, а що таке, в нас ще купа заброньованих працівників, кому потрібні ті електрики та працівники оборонних підприємств… будь хто може зробити ту криву 120 міну
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07.01.2025 05:57 Ответить
Ось тільки після цих "негайних рішень" стане ще гірше.
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07.01.2025 06:09 Ответить
Командирам на місцях вже пора діяти самостійно...
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07.01.2025 08:54 Ответить
чмо вже порішало в омані - здасть все
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07.01.2025 09:55 Ответить
занюханий сирок бздить не гірше за прєзіка-зьо та його опу - ждуть інавгурації дєбіла у білому домі чи коли щось пробздиться на масквабадському **********
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07.01.2025 10:16 Ответить
на даний момент виграе ruzzia. на жаль.
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07.01.2025 11:43 Ответить
 
 