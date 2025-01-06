Последний бой за Вишневое: Выходил из окружения без оружия. ВИДЕО

Вечером 29 октября подгруппа 11-й бригады НГУ во главе с 29-летним Михаилом Никитиным отправилась на задание в населенный пункт Вишневое неподалеку Селидово для удержания позиций. Враг уже оккупировал значительную часть поселка. Старший подгруппы под псевдонимом Никитос принял бой, который длился более 5 часов, и уничтожил собственноручно более 40 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о ходе боя Михаил Никитин рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс". Во время крайне опасного отхода он получил минно-взрывное ранение лица. Побратимы, подумав, что он погиб, отошли без него. Потеряв много крови, Михаил чудом пришел в себя и смог выбраться сам. За проявленный героизм и значительные результаты Никитос представлен к высшей государственной награде "Герой Украины".

Смотрите также: Комбат 155-й ОМБр штурмоннул посадку: "Комбриг дал приказ, у врага 8 – "200", 5 – в плену". ВИДЕО