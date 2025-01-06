РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3615 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 390 6

Последний бой за Вишневое: Выходил из окружения без оружия. ВИДЕО

Вечером 29 октября подгруппа 11-й бригады НГУ во главе с 29-летним Михаилом Никитиным отправилась на задание в населенный пункт Вишневое неподалеку Селидово для удержания позиций. Враг уже оккупировал значительную часть поселка. Старший подгруппы под псевдонимом Никитос принял бой, который длился более 5 часов, и уничтожил собственноручно более 40 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о ходе боя Михаил Никитин рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс". Во время крайне опасного отхода он получил минно-взрывное ранение лица. Побратимы, подумав, что он погиб, отошли без него. Потеряв много крови, Михаил чудом пришел в себя и смог выбраться сам. За проявленный героизм и значительные результаты Никитос представлен к высшей государственной награде "Герой Украины".

Смотрите также: Комбат 155-й ОМБр штурмоннул посадку: "Комбриг дал приказ, у врага 8 – "200", 5 – в плену". ВИДЕО

Автор: 

война (1380) Донецкая область (9734) Бутусов Юрий (4367) Национальная гвардия (2130) бой (168) Покровский район (587) Вишневое (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки що повністю переглянув відео.
Воїн справжній Герой! І добавити нічого.
показать весь комментарий
06.01.2025 10:05 Ответить
На таких тримається фронт і Україна, а не на тих, що споживають всі блага України і отримуючи найвищі зарплати в ОПі.
показать весь комментарий
06.01.2025 10:09 Ответить
Звиздець... ВОЇН... Дяка...
показать весь комментарий
06.01.2025 10:12 Ответить
Козак-характерник.
показать весь комментарий
06.01.2025 10:16 Ответить
Дай Йому, Господи, здоровя.
показать весь комментарий
06.01.2025 17:15 Ответить
Побратиму після такого обличчя так відремонтували, аж не віриться. Звісно, шрами видно, але дівчата мліють. Мужній такий реально вигляд.
показать весь комментарий
06.01.2025 18:53 Ответить
 
 