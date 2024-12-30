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Комбат 155-й ОМБр штурмоннул посадку: "Комбриг дал приказ, у врага 8 – "200", 5 – в плену". ВИДЕО

"Ник", командир 2-го механизированного батальона 155-й ОМБр, взял на себя командование штурмом утраченной позиции из-за отсутствия боевого опыта у большинства мобилизованных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам комбата он был вынужден взять на себя командование штурмовой группой, которая должна была отбить у оккупантов утраченные позиции, так как почти все бойцы это мобилизованные без практического боевого опыта.

Две группы бойцов общим количеством 10 человек зачистили прилегающую к позиции лесополосу и зашли во вражеские окопы. Результатом противостояния стало восемь ликвидированных оккупантов и пять пленных. Впрочем, закрепиться на позиции не удалось - враг начал применять артиллерию и беспилотники, а соответствующих укрытий на захваченной позиции не было. О ходе боя, подготовке бойцов и взаимодействии различных подразделений украинский офицер рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

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Топ комментарии
+9
А мало б бути так: ЗСУ застосовували артилерію та безпілотники і, через відсутність укриттів, ворог, понісши втрати, відступив із захоплених ним раніше позицій. Спроби противника перешкоджати артвогнем заходу наших військ були подавлені контрбатарейним вогнем і ударами БПЛА.
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30.12.2024 16:19
+7
"Утім, закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники, а відповідних укриттів на захопленій позиції не було. "
Маю таку думку, що позиції раніше було втрачено по тій же причині, що ворог мав значну перевагу в артилерії та беспілотниках на цій ділянці і штурмувати в таких умовах, причому на переважаючі сили ворога....
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30.12.2024 14:51
+4
Комбат зробив все що міг.
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30.12.2024 15:00
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>відсутність бойового досвіду у більшості мобілізованих
>комбриг дав наказ
>закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники
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30.12.2024 14:48 Ответить
Також на це звернула увагу і що це було?
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30.12.2024 15:11 Ответить
мясной штурм
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30.12.2024 18:09 Ответить
"Утім, закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники, а відповідних укриттів на захопленій позиції не було. "
Маю таку думку, що позиції раніше було втрачено по тій же причині, що ворог мав значну перевагу в артилерії та беспілотниках на цій ділянці і штурмувати в таких умовах, причому на переважаючі сили ворога....
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30.12.2024 14:51 Ответить
Комбат зробив все що міг.
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30.12.2024 15:00 Ответить
А мало б бути так: ЗСУ застосовували артилерію та безпілотники і, через відсутність укриттів, ворог, понісши втрати, відступив із захоплених ним раніше позицій. Спроби противника перешкоджати артвогнем заходу наших військ були подавлені контрбатарейним вогнем і ударами БПЛА.
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30.12.2024 16:19 Ответить
Комбат не повинен штурмувати посадки. Якщо підготовленого о/с не було, то хто пішов з комбатом? Управління бату? За такі накази треба комбрига самого в штурм відправляти.
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30.12.2024 23:04 Ответить
 
 