Комбат 155-й ОМБр штурмоннул посадку: "Комбриг дал приказ, у врага 8 – "200", 5 – в плену". ВИДЕО
"Ник", командир 2-го механизированного батальона 155-й ОМБр, взял на себя командование штурмом утраченной позиции из-за отсутствия боевого опыта у большинства мобилизованных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам комбата он был вынужден взять на себя командование штурмовой группой, которая должна была отбить у оккупантов утраченные позиции, так как почти все бойцы это мобилизованные без практического боевого опыта.
Две группы бойцов общим количеством 10 человек зачистили прилегающую к позиции лесополосу и зашли во вражеские окопы. Результатом противостояния стало восемь ликвидированных оккупантов и пять пленных. Впрочем, закрепиться на позиции не удалось - враг начал применять артиллерию и беспилотники, а соответствующих укрытий на захваченной позиции не было. О ходе боя, подготовке бойцов и взаимодействии различных подразделений украинский офицер рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".
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>комбриг дав наказ
>закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники
Маю таку думку, що позиції раніше було втрачено по тій же причині, що ворог мав значну перевагу в артилерії та беспілотниках на цій ділянці і штурмувати в таких умовах, причому на переважаючі сили ворога....