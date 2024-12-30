Комбат 155-й ОМБр штурмоннул посадку: "Комбриг дал приказ, у врага 8 – "200", 5 – в плену". ВИДЕО

"Ник", командир 2-го механизированного батальона 155-й ОМБр, взял на себя командование штурмом утраченной позиции из-за отсутствия боевого опыта у большинства мобилизованных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам комбата он был вынужден взять на себя командование штурмовой группой, которая должна была отбить у оккупантов утраченные позиции, так как почти все бойцы это мобилизованные без практического боевого опыта.

Две группы бойцов общим количеством 10 человек зачистили прилегающую к позиции лесополосу и зашли во вражеские окопы. Результатом противостояния стало восемь ликвидированных оккупантов и пять пленных. Впрочем, закрепиться на позиции не удалось - враг начал применять артиллерию и беспилотники, а соответствующих укрытий на захваченной позиции не было. О ходе боя, подготовке бойцов и взаимодействии различных подразделений украинский офицер рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

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