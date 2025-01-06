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Новости Война
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Россияне заявили о "полном захвате" Курахово. ОСГВ "Хортиця" сообщила о боях в городской застройке. КАРТА

Российское министерство обороны заявило о якобы "полном захвате" города Курахово в Донецкой области. Украинские войска отчитывались, что по состоянию на 6 января продолжаются штурмы врага в городской застройке Курахово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Минобороны РФ назвало Курахово "мощным укрепрайоном" и "важным логистическим узлом".

Российские оккупанты заявляют, что полностью взяли под контроль город.

РФ заявила про повне захоплення Курахового: ОСУВ Хортиця прокоментувала

Что говорят в ВСУ?

По состоянию на утро 6 января 2025 года в оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця" отчитывались, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного.

РФ заявила про повне захоплення Курахового: ОСУВ Хортиця прокоментувала

"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортиці".

Генеральный штаб ВСУ пока не отреагировал на заявление минобороны РФ.

Читайте также: На востоке враг штурмует позиции ВСУ с применением бронетехники, продолжаются боевые действия в городской застройке Курахово, - ОСГВ "Хортица"

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.

Автор: 

война (1380) ОСГВ Хортица (382) Донецкая область (9734) Покровский район (587) Курахово (122) война в Украине (4082)


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"Полностью освободили город..." - від чого?
Від життя, житла, машин, майна...?
По аналогії, є бажання відучити кацапа (який це написав) від паління - повибивати йому всі зуби обухом топора і відрубати пальці на руках, а потім сказати:
- Я позбавив тебе шкідливої звички !
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06.01.2025 15:32 Ответить
Вірити нісенітницям мо кацапстану- все одно що визнати небо жовтим, а землю фіолетовою. Але художній опис у їхніх казкарів професійний,нічого не скажеш. Здібні.
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06.01.2025 16:03 Ответить
А в наших дебільних ОСУВах як і раніше розповідають байки про "інфільтрування".
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06.01.2025 15:58 Ответить
Чому наші не розроблять об'ємно-детонуючі бомби.Кілька таких підірвати на Кураховим і з кацапів одні пляцки.
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06.01.2025 16:44 Ответить
Злодії ніколи нічого не створюють. Лише крадуть.
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06.01.2025 17:50 Ответить
Всьо по плану, слава найефективнішому менджеру, сирському
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06.01.2025 17:09 Ответить
 
 