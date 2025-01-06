Россияне заявили о "полном захвате" Курахово. ОСГВ "Хортиця" сообщила о боях в городской застройке. КАРТА
Российское министерство обороны заявило о якобы "полном захвате" города Курахово в Донецкой области. Украинские войска отчитывались, что по состоянию на 6 января продолжаются штурмы врага в городской застройке Курахово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Минобороны РФ назвало Курахово "мощным укрепрайоном" и "важным логистическим узлом".
Российские оккупанты заявляют, что полностью взяли под контроль город.
Что говорят в ВСУ?
По состоянию на утро 6 января 2025 года в оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця" отчитывались, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного.
"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортиці".
Генеральный штаб ВСУ пока не отреагировал на заявление минобороны РФ.
Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.
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Від життя, житла, машин, майна...?
По аналогії, є бажання відучити кацапа (який це написав) від паління - повибивати йому всі зуби обухом топора і відрубати пальці на руках, а потім сказати:
- Я позбавив тебе шкідливої звички !