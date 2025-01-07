Детей с ВОТ будут отправлять в российские милитарные лагеря в 2025 году, - Центр нацсопротивления

Оккупационные администрации получили от Кремля план по направлению детей в милитарные лагеря в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь называется центра "патриотического воспитания", однако фактически это милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах РФ", - объясняют в Центре.

Отмечается, что каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе.

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