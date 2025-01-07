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Детей с ВОТ будут отправлять в российские милитарные лагеря в 2025 году, - Центр нацсопротивления

Росіяни мілітаризують дітей на ТОТ

Оккупационные администрации получили от Кремля план по направлению детей в милитарные лагеря в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь называется центра "патриотического воспитания", однако фактически это милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах РФ", - объясняют в Центре.

Отмечается, что каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС

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Чом би нам не створити спеціальний підрозділ який мав би фізично знищувати рашистських "пєдагогів" ********** які калічать психіку дітей і готують їх "на гарматне мясо" *****?
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07.01.2025 02:09 Ответить
Не в пріорітеті, бо грошей ма. Гівнофон краще.
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07.01.2025 02:50 Ответить
Ні один "табір" чи дитбудинок не замінить дитині сім"ю... Турки були розумнішими. Вони передавали дітей поневолених народів у прийомні сім"ї. Але, враховуючи вроджену ненависть кацапні до "чужих" - такий варіант у них теж не приживеться...З-за рівня побутового насильства в російських сім"ях...
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07.01.2025 07:16 Ответить
Констатація фактів. Щось зробили?
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07.01.2025 03:55 Ответить
Європа спить та вірить що їх це "не торкнеться".....
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07.01.2025 04:50 Ответить
 
 