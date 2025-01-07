Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики не прекращают обстрелов Запорожской области. За сутки зафиксировано 380 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Степногорску и Пятихаткам. А также:

241 БпЛА различной модификации атаковал Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

2 обстрела из РСЗО пришлись по территории Лобкового и Малой Токмачки.

134 артудара нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

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