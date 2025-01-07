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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области

Наслідки обстрілів Запорізької області 6 січня

Российские захватчики не прекращают обстрелов Запорожской области. За сутки зафиксировано 380 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Степногорску и Пятихаткам. А также:

  • 241 БпЛА различной модификации атаковал Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
  • 2 обстрела из РСЗО пришлись по территории Лобкового и Малой Токмачки.
  • 134 артудара нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки россияне нанесли более 500 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

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