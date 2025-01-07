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На юге Силы обороны уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Оса"

ЗРК ОСа

На юге за минувшие сутки зафиксировано 260 вражеских обстрелов из различных видов артиллерии, враг нанес 360 ударов FPV- дронами различных модификаций, сбросив почти 300 осколочных боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Захватнические войска не прекращают штурмовые действия. Так, за минувшие сутки в операционной зоне их было зафиксировано 3", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении враг снова нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами, применив 53 НАРа.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает попытки проводить ротационные меры личного состава, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения. Также оккупанты продолжают вести инженерную и воздушную разведку маршрутов для выдвижения штурмовиков.

На Приднепровском направлении в течение минувших суток противник дважды прибегал к штурмовым действиям, понеся санитарные и безвозвратные потери, отошел на исходные позиции.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 42 оккупанта;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса "Оса";
  • 5 артиллерийских установок, в т.ч. "Мста-Б";
  • 3 миномёта;
  • 35 единиц автомобильной и бронетехники;
  • 9 ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 1 разведывательный БпЛА типа "Supercam";
  • 1 квадроцикл;
  • 4 антенны управления БпЛА;
  • 2 антенны связи;
  • спутниковый терминал "Starlink" и РЭБ-окопный;
  • генератор и электроподстанцию.

Поражено:

  • 5 укрытий;
  • 7 наблюдательных пунктов;
  • 4 места хранения боеприпасов;
  • 2 места хранения материально-технических средств.

Напомним, подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на Херсонщине.

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уничтожение (7001) боевые действия (4114) Силы обороны юга (321)


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07.01.2025 08:36 Ответить
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07.01.2025 08:41 Ответить
 
 