На юге Силы обороны уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Оса"
На юге за минувшие сутки зафиксировано 260 вражеских обстрелов из различных видов артиллерии, враг нанес 360 ударов FPV- дронами различных модификаций, сбросив почти 300 осколочных боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"Захватнические войска не прекращают штурмовые действия. Так, за минувшие сутки в операционной зоне их было зафиксировано 3", - говорится в сообщении.
На Запорожском направлении враг снова нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами, применив 53 НАРа.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает попытки проводить ротационные меры личного состава, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения. Также оккупанты продолжают вести инженерную и воздушную разведку маршрутов для выдвижения штурмовиков.
На Приднепровском направлении в течение минувших суток противник дважды прибегал к штурмовым действиям, понеся санитарные и безвозвратные потери, отошел на исходные позиции.
За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 42 оккупанта;
- 2 зенитно-ракетных комплекса "Оса";
- 5 артиллерийских установок, в т.ч. "Мста-Б";
- 3 миномёта;
- 35 единиц автомобильной и бронетехники;
- 9 ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 1 разведывательный БпЛА типа "Supercam";
- 1 квадроцикл;
- 4 антенны управления БпЛА;
- 2 антенны связи;
- спутниковый терминал "Starlink" и РЭБ-окопный;
- генератор и электроподстанцию.
Поражено:
- 5 укрытий;
- 7 наблюдательных пунктов;
- 4 места хранения боеприпасов;
- 2 места хранения материально-технических средств.
Напомним, подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на Херсонщине.
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