Два российских ЗРГК "Панцирь-С1" уничтожены подразделениями ВМС на Херсонщине. ВИДЕО
Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на Херсонщине.
Видео обнародовал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.
"Минус два "Панциря" на Херсонщине. Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом", - отметил он.
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+2 Ol Ol #584272
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+2 Яр Холодний
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+2 Ol Ol #584272
показать весь комментарий06.01.2025 10:51
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Но таки панцерь без РЕБа!!!
потім постолиті дивуються звідки у кацапів десятки сотні панцирів...
Товарисч росиянин?
Гугл переводчиком пользуется? Десятки сотні? Это что за число такое?
постав між "десятки, сотні" і не дойобуйся до слів як падалякобот паршивий.
відео з дрону де комплекс догорає, що немає....
комплекс пошкоджений, виведений з ладу на деякий час для ремонту, але не знищений.
будемо продовжувати пустопорожню демагогію ?
Товарищ.Я так понимаю вы ******** два панциря и не поняли как. Не знаете кто и как «навел»? Поэтому пытаетесь развести противника на публикацию видеофиксации результатов удара, чтобы попробовать по нему определить «наводчика». Зря стараетесь.
не вся "уражена" техніка є знищеною, це не визнають тільки йолопи та пропагандони. Все крапка.
не надало жидних фактів які б підтверджували його слова, а злився я, ахахахаха.