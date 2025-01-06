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Новости Видео Война
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Два российских ЗРГК "Панцирь-С1" уничтожены подразделениями ВМС на Херсонщине. ВИДЕО

Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на Херсонщине.

Видео обнародовал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Минус два "Панциря" на Херсонщине. Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом", - отметил он.

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Автор: 

война (1380) уничтожение (7001) Неижпапа Алексей (79) Херсонская область (4800) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+2
І на хріна тому панціру ота хрінь, що крутиться - все одно нічого не бачить.
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06.01.2025 10:37
+2
Як колись писав "вяликий рассийский академик" Ломоносов, "Что от чего убавится - то к иному и прибавится..." . Тут "убавилось" на Херсонщині... Але не "прибавиться" (а може, й "уменьшится") десь біля якогось НПЗ... Або в Криму... Чи на фронті...
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06.01.2025 10:40
+2
"оператор" за пляшкою поліз?
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06.01.2025 10:51
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І на хріна тому панціру ота хрінь, що крутиться - все одно нічого не бачить.
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06.01.2025 10:37 Ответить
Може й бачить, але зв'язку з руцями немає
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06.01.2025 10:41 Ответить
"оператор" за пляшкою поліз?
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06.01.2025 10:51 Ответить
Не на часі, какая разніца.
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06.01.2025 10:45 Ответить
... "стреляли из них в них.." ©Аверченко
Но таки панцерь без РЕБа!!!
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06.01.2025 10:46 Ответить
Як колись писав "вяликий рассийский академик" Ломоносов, "Что от чего убавится - то к иному и прибавится..." . Тут "убавилось" на Херсонщині... Але не "прибавиться" (а може, й "уменьшится") десь біля якогось НПЗ... Або в Криму... Чи на фронті...
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06.01.2025 10:40 Ответить
це так мило, записувати уражену-пошкоджену техніку у знищену..
потім постолиті дивуються звідки у кацапів десятки сотні панцирів...
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06.01.2025 10:41 Ответить
Вы сами поняли, что написали? Кто такие "постолиті"?
Товарисч росиянин?
Гугл переводчиком пользуется? Десятки сотні? Это что за число такое?
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06.01.2025 11:54 Ответить
гугол тобі в поміч кацапомовне.
постав між "десятки, сотні" і не дойобуйся до слів як падалякобот паршивий.
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06.01.2025 12:05 Ответить
Докази тези "...уражену-пошкоджену техніку...", маєте?
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06.01.2025 12:35 Ответить
доказати тезу "знищена" техніка можете ?.
відео з дрону де комплекс догорає, що немає....
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06.01.2025 12:45 Ответить
Тобто у Вас немає доказів Вашого твердження. З Вами все зрозуміло.
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06.01.2025 12:49 Ответить
а у вас є? все з вами зрозуміло...
комплекс пошкоджений, виведений з ладу на деякий час для ремонту, але не знищений.
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06.01.2025 12:52 Ответить
Докази "в студію" будуть?
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06.01.2025 12:55 Ответить
одразу після твоїх доказів "знищення".
будемо продовжувати пустопорожню демагогію ?
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06.01.2025 13:06 Ответить
Товарищ. Я так понимаю вы ******** два панциря и не поняли как. Не знаете кто и как «навел»? Поэтому пытаетесь развести противника на публикацию видеофиксации результатов удара, чтобы попробовать по нему определить «наводчика». Зря стараетесь.
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06.01.2025 13:07 Ответить
ахахаха чергове кацапомовне подолякоботеня.
не вся "уражена" техніка є знищеною, це не визнають тільки йолопи та пропагандони. Все крапка.
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06.01.2025 13:09 Ответить
Писав зрозумілою Вам мовою. «Злив» зараховано.
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06.01.2025 13:15 Ответить
ну ну, кацап(реальний чи ментальний) іди за кораблем, знищувач ти наш.
не надало жидних фактів які б підтверджували його слова, а злився я, ахахахаха.
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06.01.2025 13:22 Ответить
Ви брешете: "...не надало жидних фактів які б підтверджували його слова..." - де я стверджував, що Панцирі знищено? Я лише запитав чи Ви маєте докази власних слів. Хамство - останній притулок троля.
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06.01.2025 15:43 Ответить
"Панцирь Ссыт один"
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06.01.2025 12:30 Ответить
 
 