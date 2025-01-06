Два российских ЗРГК "Панцирь-С1" уничтожены подразделениями ВМС на Херсонщине. ВИДЕО

Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на Херсонщине.

Видео обнародовал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Минус два "Панциря" на Херсонщине. Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом", - отметил он.

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