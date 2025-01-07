"Бусификация", "СОЧ" и "усталость": стали известны главные слова 2024 года

Слово "бусификация" признано словом 2024 года по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

"Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания ушедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.

Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", который указывает на действие, преобразование (от лат. facio - делаю) по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация", - пояснили там.

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На звание слова года также претендовали:

СЗЧ;

Курская операция;

усталость;

переговоры;

МСЭК;

популизм;

Какие слова были популярны в предыдущие годы

2023: мобилизация

2022: русский военный корабль, иди на х#й

2021: вакцина

2020: коронавирус

2019: диджитализация

2018: томос

2017: безвиз

2016: коррупция

2015: блокада

2014: киборги

2013: Евромайдан

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