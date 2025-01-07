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Новости мобилизации
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"Бусификация", "СОЧ" и "усталость": стали известны главные слова 2024 года

Бусифікація стала словом року

Слово "бусификация" признано словом 2024 года по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

"Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания ушедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.

Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", который указывает на действие, преобразование (от лат. facio - делаю) по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация", - пояснили там.

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На звание слова года также претендовали:

  • СЗЧ;
  • Курская операция;
  • усталость;
  • переговоры;
  • МСЭК;
  • популизм;

Какие слова были популярны в предыдущие годы

  • 2023: мобилизация
  • 2022: русский военный корабль, иди на х#й
  • 2021: вакцина
  • 2020: коронавирус
  • 2019: диджитализация
  • 2018: томос
  • 2017: безвиз
  • 2016: коррупция
  • 2015: блокада
  • 2014: киборги
  • 2013: Евромайдан

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Автор: 

слово (9) мобилизация (2777) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+14
Все це прямо повязано з потужним керуванням Цілителя
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07.01.2025 10:28
+12
А потужно?
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07.01.2025 10:26
+6
А де ж велике крадівництво, де мільярд дерев? Якби в 2021 на автодор не витратили в 7 разів більше коштів, ніж на оборонку, а зробили б навпаки, то і бусифікації в 2024 не було б...
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07.01.2025 10:41
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А потужно?
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07.01.2025 10:26 Ответить
Втома, але не від війни.
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07.01.2025 10:35 Ответить
2) Це точно брехня.
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07.01.2025 18:20 Ответить
Все це прямо повязано з потужним керуванням Цілителя
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07.01.2025 10:28 Ответить
Об'єктивні процеси, професійно подані "на широкий екран" російськими ІПсОшниками.
Тупі ванькі такі тупі.
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07.01.2025 10:33 Ответить
Zа йе ба ли
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07.01.2025 10:34 Ответить
А де ж велике крадівництво, де мільярд дерев? Якби в 2021 на автодор не витратили в 7 разів більше коштів, ніж на оборонку, а зробили б навпаки, то і бусифікації в 2024 не було б...
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07.01.2025 10:41 Ответить
Ета дрогоє...
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07.01.2025 11:21 Ответить
Дивіться щоб словами 2030 року не стали депортація, продпайок, ватник.
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07.01.2025 10:43 Ответить
Ну й маячня .
Що це за дебільні опитування , хто їх проводив . ? Що то за сайт взагалі .?
Уявляю оце , як якісь штріхи цілий рік сидять і тільки й рахують - хто і скільки разів згадав у розмові те чи інше слово .
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07.01.2025 10:45 Ответить
Це було не опитування. Мабуть скористалися статистикою пошукових систем.
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07.01.2025 10:58 Ответить
Мода на курси з тактичної підготовки замінилася на моду плавання через Тису . Пофіг, слово 2025 року - демобілізація.
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07.01.2025 10:51 Ответить
Це найдебільніша новина 2025 року від Цензора
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07.01.2025 11:46 Ответить
Те що внас в країні багато пі...сів, яких, більш за все хвилює як відкосити від захисту країни було зрозіміло ще 19 року. Ніяких досліджень не треба.
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07.01.2025 11:47 Ответить
Втома від війни (АТО) у піпла була ще в 2019 році і піпл вибрав пре3,14здента щоб позбутися тієї втоми. Але в 2024 році з'явилася нова втома. Якщо знову захочемо позбутися втоми, то Пуйло неодмінно скористається шансом і тоді сьогоднішня втома видасться нам райським відпочинком.
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07.01.2025 11:55 Ответить
Потужні підсумки керування ЗЄ.
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07.01.2025 14:22 Ответить
 
 