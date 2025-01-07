"Бусификация", "СОЧ" и "усталость": стали известны главные слова 2024 года
Слово "бусификация" признано словом 2024 года по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.
"Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания ушедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план.
Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", который указывает на действие, преобразование (от лат. facio - делаю) по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация", - пояснили там.
На звание слова года также претендовали:
- СЗЧ;
- Курская операция;
- усталость;
- переговоры;
- МСЭК;
- популизм;
Какие слова были популярны в предыдущие годы
- 2023: мобилизация
- 2022: русский военный корабль, иди на х#й
- 2021: вакцина
- 2020: коронавирус
- 2019: диджитализация
- 2018: томос
- 2017: безвиз
- 2016: коррупция
- 2015: блокада
- 2014: киборги
- 2013: Евромайдан
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Тупі ванькі такі тупі.
Що це за дебільні опитування , хто їх проводив . ? Що то за сайт взагалі .?
Уявляю оце , як якісь штріхи цілий рік сидять і тільки й рахують - хто і скільки разів згадав у розмові те чи інше слово .