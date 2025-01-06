Предпосылкой мира должна быть сильная Украина, он не может быть продиктован из Москвы, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт считает, что мирное соглашение о завершении войны в Украине не может быть продиктовано из Кремля.

Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, будет ли в этом году достигнут мир, мой ответ был бы: надо на это надеяться. Но это должен быть мир, предпосылкой которого должна быть сильная Украина. Речь не идет о продиктованном мире", - сказал Гебештрайт.

По его словам, Олаф Шольц не раз подчеркивал поддержку Украины, а также обсуждает с будущим президентом США координацию поддержки Киева.

Читайте также: Позиция Украины на Курщине важна для предстоящих переговоров, - Блинкен

"Очень важно, чтобы Украина была в позиции сильного", - подчеркнул Гебештрайт.

Представитель немецкого правительства напомнил, что и в последние дни поступает информация об обстрелах гражданского населения Украины, продолжении разрушения энергетической инфраструктуры.

"Война продолжается, как и предыдущие почти три года, безжалостная, и все требуют от России немедленно остановить эту войну", - добавил он.

Читайте также: Прекращение огня, которое приведет к устойчивому миру, возможно только тогда, когда Украина будет в позиции силы, - депутат Бундестага Кизеветтер