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Новости Война
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Предпосылкой мира должна быть сильная Украина, он не может быть продиктован из Москвы, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Штеффен Гебештрайт про переговори між РФ та Україною

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт считает, что мирное соглашение о завершении войны в Украине не может быть продиктовано из Кремля.

Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, будет ли в этом году достигнут мир, мой ответ был бы: надо на это надеяться. Но это должен быть мир, предпосылкой которого должна быть сильная Украина. Речь не идет о продиктованном мире", - сказал Гебештрайт.

По его словам, Олаф Шольц не раз подчеркивал поддержку Украины, а также обсуждает с будущим президентом США координацию поддержки Киева.

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"Очень важно, чтобы Украина была в позиции сильного", - подчеркнул Гебештрайт.

Представитель немецкого правительства напомнил, что и в последние дни поступает информация об обстрелах гражданского населения Украины, продолжении разрушения энергетической инфраструктуры.

"Война продолжается, как и предыдущие почти три года, безжалостная, и все требуют от России немедленно остановить эту войну", - добавил он.

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Автор: 

война (1380) Германия (6978) переговоры с Россией (981) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+2
Передумовою миру має бути сильна Україна

Де її взяти?
До дупи ваші благочестиві облудні заклинання!
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06.01.2025 18:26
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Передумовою миру має бути сильна Україна

Де її взяти?
До дупи ваші благочестиві облудні заклинання!
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06.01.2025 18:26 Ответить
Передумовою миру будуть не високі словеса, а збільшення допомоги ЗСУ з нинішніх 0,1 % ВВП ФРН, принаймні до 0,25% ВВП.
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06.01.2025 18:34 Ответить
Війна виснажує Україну все більше, як ми можемо стати сильними? Вони там ідіоти, чи що?
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06.01.2025 19:23 Ответить
Ніт ,німці почали розуміти ,те як прийде руцкий кирзак ...то Бахмут в них буде всюди ...
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06.01.2025 18:34 Ответить
Тааааак....полинула пісня,понад лісами та горами
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06.01.2025 18:44 Ответить
не має ніяких передумов миру і їх не буде до тих пір на майбутнє ,поки буде окуповано рашистом хоч один метр квадратної української землі . А навіть ,якщо і буде цілком звільнена Україна, від рашистських вбивць-загарбників, український народ на сотні років, не забуде рашистський геноцид українського народу,руйнацію України ,і сотні тисяч українських жертв...
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06.01.2025 19:01 Ответить
А можна так щоб слова не розходилися с реальністю. Тауруси таки зміцнять Україну
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06.01.2025 19:02 Ответить
"...всі вимагають від Росії негайно зупинити цю війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3528800
"Війна, стій! Раз, два!"
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06.01.2025 19:29 Ответить
Нічого ті німці європейці не розуміють...
Українці вже довели,що є найсильнішою нацією Європи,та й не тільки.В цілому світі країн,що змогли б організувати такий спротив одній з найчисленніших армій дикунів- кацапоорків можна полічити на пальцях однієї руки.Вибір у європейців невеликий-або допомогти нам,або добре прикрутити свої унітази і пралки.
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06.01.2025 19:43 Ответить
сильні ТЦКашники -сильна Україна!
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06.01.2025 22:15 Ответить
 
 