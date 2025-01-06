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Позиция Украины на Курщине важна для предстоящих переговоров, - Блинкен

Блінкен про ситуацію на Курщині

Позиция Сил обороны Украины на Курщине будет важной для любых возможных переговоров о завершении войны.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в столице Южной Кореи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Их (Сил обороны Украины. - Ред.) позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в этом году", - сказал он.

Блинкен также отметил, что сегодня КНДР получает от России военное оборудование и обучение солдат. Кроме того, у США есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями.

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"Мы считаем, что Россия "может быть на пороге" официального признания ядерного статуса Северной Кореи", - подытожил он.

Ранее Блинкен прогнозировал, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится.

Напомним, утром 5 января российские военкоры начали говорить, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда. По данным Генштаба, за сутки на Курщине отбито 47 вражеских атак. Изменилась ли сейчас тактическая ситуация на Курском направлении - официально не сообщается.

Автор: 

Блинкен Энтони (937) переговоры с Россией (981) Курск (1116) война в Украине (4082)


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США нас ************ на Курськ? - Донбас губимо
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06.01.2025 09:23 Ответить
Шаріи сказав шо Украіна буде наступати - за 3 дні наперед
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06.01.2025 09:27 Ответить
Те, що кацапи вже впритул підійшли до Дніпропетровської області - це не менш, а набагато важливіше. У них зараз наступ ні на день не зупиняється і щодня новий населений пункт. Нахрена їм взагалі зараз переговори?

А по курщині вони в будь-який момент можуть перенаправити всі каби і ракетні удари тільки туди. І зробити там випалену пустелю. Не здивуюся, що вони спеціально там не форсують події, щоб відволікати наші сили
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06.01.2025 09:38 Ответить
звісно важливо для путіна - скаже ідіть нагуй українці,ніяких репарацій я платити вам не буду - ви теж напали на росію і знищили пів курської області.от для чого наркоман втяг ЗСУ в курськ.
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06.01.2025 10:20 Ответить
До перемовин все в Курської області можуть залишити.
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06.01.2025 10:27 Ответить
Ага, розмінюємо Покровськ із цінними корисними копалинами на ***** нікому не треба курсщину без корисних копалин взагалі, без цінних об'єктів, де декілька сіл і все... Рівноцінний обмін, нічого не скажеш
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06.01.2025 10:43 Ответить
Все правильно. Менять нужно потом территории и людей всех на всех. А не по квадратным метрам. Но чем больше у них отожмем, тем весомее будет позиция.
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06.01.2025 13:14 Ответить
 
 