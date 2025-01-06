Позиция Украины на Курщине важна для предстоящих переговоров, - Блинкен

Позиция Сил обороны Украины на Курщине будет важной для любых возможных переговоров о завершении войны.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в столице Южной Кореи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Их (Сил обороны Украины. - Ред.) позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в этом году", - сказал он.

Блинкен также отметил, что сегодня КНДР получает от России военное оборудование и обучение солдат. Кроме того, у США есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями.

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"Мы считаем, что Россия "может быть на пороге" официального признания ядерного статуса Северной Кореи", - подытожил он.

Ранее Блинкен прогнозировал, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится.

Напомним, утром 5 января российские военкоры начали говорить, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда. По данным Генштаба, за сутки на Курщине отбито 47 вражеских атак. Изменилась ли сейчас тактическая ситуация на Курском направлении - официально не сообщается.