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Новости
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Российские военкоры утверждают, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда

Бої у Курській області: що відомо

Утром 5 января 2025 года российские военкоры сообщают, что украинские воины пошли в атаку на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как утверждают российские пропагандисты, сейчас происходит наступление со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил активизацию боевых действий на Курщине.

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"Курщина, хорошие новости, россия получает то, чего заслуживает", - написал он.

Больше официальной информации на эту минуту не известно.

Автор: 

боевые действия (4092) Ермак Андрей (1265) Курск (1111)


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Топ комментарии
+82
Він - Керівник Офісу... У нього сам "Верховний головнокомандувач" "президентом" працює...
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05.01.2025 11:29
+43
А Єрмак яким боком до солдатів?
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05.01.2025 11:24
+30
Це млять якийсь вже сюр з хорошими новинами. Відходимо на Покровському і не тільки напрямках,не примарна загроза Дніпру, але ж треба якось Трампу показати потужність. Не працює ця тактика ні накого-їм що досі не зрозуміло. Ні на америку,ні на солдатів в окопі котрі благають підкріплення на українській землі, ні на московію. Але скільки перемоги та піару шо аж тріснуть,а к кінцю тижня ще й міражі від франції приїдуть-то зовсім буде піднесення у потужного до небес шо аж телемарафон лусне.
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05.01.2025 11:30
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Ви глибоко помиляєтеся. США оголосила війну Третьому Рейху; Україна параші -- ні.
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05.01.2025 14:00 Ответить
Так і нам рашка не оголосила війну, на відміну від Німеччини, а оголошувати війну першим має той хто нападає а не защищається
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05.01.2025 14:03 Ответить
Який юридичний статус військ союзників був, коли вони збивали ракети над ізралем? сво?

Хтось з "вищого керівництва" це коли-небудь пояснював?
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05.01.2025 17:31 Ответить
Без Їрмака ніяк.
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05.01.2025 14:05 Ответить
Всі ті авантюри зеленого і єрмака погано закінчаться для України
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05.01.2025 15:00 Ответить
не накаркай
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05.01.2025 15:10 Ответить
Єрмак вже почав замість своєї шавки Безуглої оголошувати 'Іду на Ви'.
Але ж потім у всьому будуть винуваті військові звісно.
А Зелені тролі будуть бігати і каркати що - "Залужний ваш і в 2023 керував, чого ж провалився контрнаступ".
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05.01.2025 16:01 Ответить
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05.01.2025 17:01 Ответить
Вони забули написати - якої держави. З усього російської.
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05.01.2025 17:42 Ответить
я бачу така тема тебе приваблює,Білосніжка? вирішила пошаритися на форумі,може знайдеш когось підходящого?
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05.01.2025 18:57 Ответить
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