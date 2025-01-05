Российские военкоры утверждают, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда

Утром 5 января 2025 года российские военкоры сообщают, что украинские воины пошли в атаку на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как утверждают российские пропагандисты, сейчас происходит наступление со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил активизацию боевых действий на Курщине.

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"Курщина, хорошие новости, россия получает то, чего заслуживает", - написал он.

Больше официальной информации на эту минуту не известно.