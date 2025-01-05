Российские военкоры утверждают, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда
Утром 5 января 2025 года российские военкоры сообщают, что украинские воины пошли в атаку на Курском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, как утверждают российские пропагандисты, сейчас происходит наступление со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского.
В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил активизацию боевых действий на Курщине.
"Курщина, хорошие новости, россия получает то, чего заслуживает", - написал он.
Больше официальной информации на эту минуту не известно.
Топ комментарии
+82 Яр Холодний
показать весь комментарий05.01.2025 11:29
+43 Валентин Коваль #587289
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+30 Djohn Vendetta
показать весь комментарий05.01.2025 11:30
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Хтось з "вищого керівництва" це коли-небудь пояснював?
Але ж потім у всьому будуть винуваті військові звісно.
А Зелені тролі будуть бігати і каркати що - "Залужний ваш і в 2023 керував, чого ж провалився контрнаступ".