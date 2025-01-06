Зеленский: сначала гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с Путиным
Первые переговоры о завершении войны будут с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а уже потом с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Фридман сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.
В ответ Зеленский сказал, что первые переговоры будут с Трампом, а уже потом с Путиным.
"Я думаю, 25 января или в другой день мы (Украина, - ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина",- сказал глава государства.
Зеленский отметил, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с российской стороной.
"И после этого может быть уже разговор с россиянами. И именно так, а не просто мы сразу сели в троих", - добавил глава государства.
Напомним, что также Зеленский назвал условия для прекращения огня.
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Але 4 роки це величезний термін за який Україна повинна прокачати себе.
Як саме Порошенко викручувати? Крим того тоді ситуація була іншою.
Тількі вступ до НАТО ЯК ГАРАНТ БЕЗПЕКІ
Принагідно хочу повідомити, що на цей час жодна людина з команди Трампа не відреагувала на інтерв'ю Зеленського. Попри те, що деякі телеканали його обговорювали (https://t.me/Ol_Sharp/21158), а у команді президента стверджували, що воно (інтерв'ю) повинно було стати компліментарним меседжем новій республіканській адміністрацію.
Моя думка у цьому сенсі залишається незмінною: інтерв'ю розраховано у першу чергу на внутрішню аудиторію, і в згаданому сенсі там було продумані усі деталі: від російської лайки до популізму на кшталт - дайте нам 300 млрд. доларів, і ми завалимо вашу країну інвестиціями.