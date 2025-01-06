Зеленский: сначала гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с Путиным

Первые переговоры о завершении войны будут с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а уже потом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Фридман сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.

В ответ Зеленский сказал, что первые переговоры будут с Трампом, а уже потом с Путиным.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы (Украина, - ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина",- сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с российской стороной.

"И после этого может быть уже разговор с россиянами. И именно так, а не просто мы сразу сели в троих", - добавил глава государства.

Напомним, что также Зеленский назвал условия для прекращения огня.

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