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Новости Война
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Зеленский: сначала гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с Путиным

Зеленський про зустріч із Трампом та Путіним

Первые переговоры о завершении войны будут с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а уже потом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, который опубликовал Офис президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Фридман сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.

В ответ Зеленский сказал, что первые переговоры будут с Трампом, а уже потом с Путиным.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы (Украина, - ред.) садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина",- сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с российской стороной.

"И после этого может быть уже разговор с россиянами. И именно так, а не просто мы сразу сели в троих", - добавил глава государства.

Напомним, что также Зеленский назвал условия для прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ликвидировали уже 3800 военных КНДР, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) путин владимир (31311) Трамп Дональд (5366) переговоры с Россией (981) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+15
Гарантії від Трампа - на президентський строк Трампа. Гарантії від США - з великою ймовірністю фількина грамота. Найкращі гарантії - сильні Збройні сили України. Настільки сильні, щоб плани вторгнення будь-кого розпадались вже на стадії планування.
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05.01.2025 23:33
+10
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=AZV7VItBC7N0rj36IpXzQiIiV37M1afGWu4WOpuK2aBI9iM6gBCuZ81urs8mLEB-einMqiiHE-n2SOTnPthSC2ZGyQbBTWbhULEzeYZqFb-8iWc1htmdo_lWOjqw5fonZN3cRRbTFqlTF7QX0raGzRhUI1rop7DSLQyCUl2vYw0W9g&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina

Щось його штирить...такого босяцького інтерв'ю цей Фрідман ще ні у кого не записував.

(не дарма на фоточці у блогера такі очі круглі).

Цікаво, як відреагують очільники названих через цей матюк держав, які справді допомогли, коли ще і війна не починалась? Вони зразу допомогу припинять після таких "респектів від преЗЕ"?

Ну...тут вже є підстави сумніватися у стабільності психіки Володимира Олександровича... потрібна термінова допомога професійних лікарів!
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05.01.2025 23:35
+10
Трамп може ******* з гарантіями так само, як і Клінтон з Єльциним.
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05.01.2025 23:47
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Ну так Сосія порушить і наступний договір. Навіщо з кремлівським фюрером вбившим сотню тисяч українців взагалі сідати за стіл переговорів. Якщо хтось хоче с ****** договоритись хай поцілує бродячу собаку в сраку і щось з нею підпише
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06.01.2025 00:29 Ответить
Трампу потрібно щоб на час його президентства тут було спокійно, отже буде викручувати яйця так щоб не порушувала, а далі або віслюк, або падишах.
Але 4 роки це величезний термін за який Україна повинна прокачати себе.
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06.01.2025 00:33 Ответить
Не ***** Трамп буде викручувати яйця а нам. Вспомніть кому викручували яйця після мінська 2. Рашисти робили що хотіли і з ОБСЕ в кабаках гуляли а нас заставили пенсії рашистам платити, воду і електроенергію поставляти а також відкрити КПП і строїти дороги і мости для ****************.
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06.01.2025 00:43 Ответить
Саме *****.
Як саме Порошенко викручувати? Крим того тоді ситуація була іншою.
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06.01.2025 00:44 Ответить
Так йди на фронт, дебіл. В тебе є якийсь конструктив чи ти настільки тупоголова істота?
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06.01.2025 00:38 Ответить
Твої гарантії безпеки - це мотивоване, навчене та озброєне військо.
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06.01.2025 00:25 Ответить
Якщо дати рашистам передишку то через пів року-рік рашисти виставлять 2-3 мільйони озброєного до зубів війська. Що виставить проти них Україна? Скоріше як тільки знімуть військовий стан і відкриють границі то порозбігаються і ті що зараз воюють. Так що після підписання капітуляції Україні жити 1-2 роки.
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06.01.2025 00:38 Ответить
Зе думае що Трамп, як и вин, теж позастроковий цар. А Трамп ще тий шоумен: потужно плюне на далонь та пожме недорослому руку.
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06.01.2025 00:54 Ответить
***** не буде з тобою говорити, бо ти - нелегітимний. Ото ж, якщо хочеш заглянути в очко ***** - то або вибори, або Стефанчука посилай.
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06.01.2025 01:04 Ответить
Гарантії безпеки від Трампа - що за чушь? А завтра Трампа не буде- і гарантіям пісець?
Тількі вступ до НАТО ЯК ГАРАНТ БЕЗПЕКІ
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06.01.2025 04:13 Ответить
Ні і що? Ти ж сам,чмо нелегітимне недоговоровповноважене, зброю масового враження не дадуть,війська для ведення б/д не введуть, в НАТО не візмуть , все це вже сто раз жоване- пережоване,що ти мелеш?Херньою страждаєш немов дитинка рочків шести.Чи коксом вже всі мізки випалив, торчок ти кончений, і вже не пам'ятаєш як нещодавно ганяв ,за наші кошти,підписував безпекові угоди більше двадцяти раз?І що ,помогли? Хіба що тільки твою сраку провітрити,разом з лєнкиной.
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06.01.2025 05:48 Ответить
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06.01.2025 06:12 Ответить
Судя по всему он в очередной раз попытается затянуть войну и никаких переговоров он снова не хочет. Я думаю до 20го мы увидим очередной контрнаступ в Курской , Брянской или Белгородской областях. Он всегда раньше когда открыто трындел про переговоры то потом был их срыв с его же стороны
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06.01.2025 07:26 Ответить
Трамп буде давати гарантів зрадникам та мародерам !
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06.01.2025 09:59 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/21163 Олег Шарп:

Принагідно хочу повідомити, що на цей час жодна людина з команди Трампа не відреагувала на інтерв'ю Зеленського. Попри те, що деякі телеканали його обговорювали (https://t.me/Ol_Sharp/21158), а у команді президента стверджували, що воно (інтерв'ю) повинно було стати компліментарним меседжем новій республіканській адміністрацію.

Моя думка у цьому сенсі залишається незмінною: інтерв'ю розраховано у першу чергу на внутрішню аудиторію, і в згаданому сенсі там було продумані усі деталі: від російської лайки до популізму на кшталт - дайте нам 300 млрд. доларів, і ми завалимо вашу країну інвестиціями.
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07.01.2025 18:12 Ответить
Цікаво - а на ЯКУ "внутрішню аудиторію" вони розраховують? Невже його хоч хтось слухає?... Мене нудило від його слів ще тоді, коли він скакав по естраді, зі спущеними штаньми чи у шапці з шликом... Тому я переключав канал...
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07.01.2025 18:18 Ответить
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