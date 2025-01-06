Силы обороны ликвидировали уже 3800 военных КНДР, - Зеленский

В войне против Украины было убито или ранено уже около 3800 военных Северной Кореи.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне - ред.). На сегодня 3800 убито или ранено. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", - сказал Зеленский.

Тогда как, по его словам, Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов".

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"Нет такой цели всех собрать - мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", - пояснил президент.

Он отметил, что крупнейшей в Европе является украинская армия, которая составляет 980 тысяч человек, а второе место занимает Франция с в 4 раза меньшей армией - около 200 тысяч человек.