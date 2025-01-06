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Новости Война
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Силы обороны ликвидировали уже 3800 военных КНДР, - Зеленский

Сили оборони ліквідували уже 3800 військових КНДР

В войне против Украины было убито или ранено уже около 3800 военных Северной Кореи.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне - ред.). На сегодня 3800 убито или ранено. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", - сказал Зеленский.

Тогда как, по его словам, Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов".

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"Нет такой цели всех собрать - мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", - пояснил президент.

Он отметил, что крупнейшей в Европе является украинская армия, которая составляет 980 тысяч человек, а второе место занимает Франция с в 4 раза меньшей армией - около 200 тысяч человек.

Автор: 

война (1380) Зеленский Владимир (20474) КНДР (1210) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+9
брехати не буде, сам все ретельно порахував і перевірив!
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05.01.2025 23:12
+8
Як би ще сили оборони ліквідували не легетимного, то було би пів перемоги
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05.01.2025 23:12
+7
3800 ліквідували і жодного не змогли взяти в полон...
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05.01.2025 23:16
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Багато - але для них це нічого - там мільионна армія
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05.01.2025 23:11 Ответить
Не буде пухляш всю її сюди відправляти.
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06.01.2025 00:10 Ответить
США боялись КНДР десятки років - фільми там знімали які вони круті - а розматуєм їх ми
Те саме і з РФ

Питання - а куди діваються по 800 млрд в рік воєнного бюджету США і чи може США ще щось крім базікати?
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05.01.2025 23:12 Ответить
Вони діваються на такі гарні штуки як, наприклад, F-35, які можуть розбомбити ППО Ірану і повернутись на базу без жодних втрат.
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05.01.2025 23:19 Ответить
і скільки війн виграно цими штучками? Іран розгромили? Може РФ?
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05.01.2025 23:23 Ответить
Ізраіль спитайте. Він успішно їх застосовував проти Ірану.
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06.01.2025 00:08 Ответить
Что-то не помогли им эти "штуки" в том же Афганистане... Оставили талибам кучу оружия и техники или это был план такой?
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05.01.2025 23:32 Ответить
Самолёты не оставили. Оставили несколько вертолетов и наземный транспорт.
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06.01.2025 00:09 Ответить
Ну они могут героически отправить АУГ, десятки самолетов и разбомбить в очередной раз, какие то сараи у хуситов... Прям как РФ - сотни "штабов игил".
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05.01.2025 23:31 Ответить
Хто і коли боявся дрібну державу яка щей на іншому континенті? Ніколи США не боялися КНДР.
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05.01.2025 23:55 Ответить
Як би ще сили оборони ліквідували не легетимного, то було би пів перемоги
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05.01.2025 23:12 Ответить
брехати не буде, сам все ретельно порахував і перевірив!
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05.01.2025 23:12 Ответить
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05.01.2025 23:16 Ответить
3800 ліквідували і жодного не змогли взяти в полон...
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05.01.2025 23:16 Ответить
Японців у Другу Світову теж було важко взяти у полон - промиті мізки, то велика сила, нажаль.
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05.01.2025 23:21 Ответить
Промытые мозги у 73%
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05.01.2025 23:27 Ответить
Шо там промивати, тим тваринам? Сказали, попадеш в полон, вся твоя родина в кндр помре. Причому правду сказали.
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06.01.2025 09:27 Ответить
Представьте себе уровень занимаемой должности украинским/южн-корейским разведчиком.
Он имеет доступ к цифрам самого высокого уровня
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06.01.2025 09:35 Ответить
Ночами не спить все рахує.
Ракети, шахеди.
Вже за корейців взявся...
Наш невтомний підрахуй!
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05.01.2025 23:34 Ответить
Зеліард
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05.01.2025 23:52 Ответить
хіба це має значення?
ну чесно, крім піару?
московити втратили у 100 раз більше а вже понад рік наступають і добиваються успіхів
а наші зайдуть в тьоткіно-шмьоткіно і на тому черговий несамовитий контрнаступ імені зермака забуксує
піарщики доконають державність
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05.01.2025 23:53 Ответить
Їхній наступ, це наступ на виснаження противника. 40 км за рік, це не надто успішно.
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06.01.2025 00:06 Ответить
Треба сказати «вбиті», бо поранених після повернення вбиватимуть на батьківщині.
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06.01.2025 00:02 Ответить
Ермак, кончай разбавлять порошок!
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06.01.2025 00:07 Ответить
Мабуть, уже перестав. Он як наразі штирить, плющить та ковбасить нашого Сонцеликого Боневтіка Відважного! Подивіться, як незламно він ніс стільки потужної дичини! І це лише за сьогоднішній вечір!
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06.01.2025 02:54 Ответить
Ще разом з Єрмаком-Зеленським на могилах корейців висадили мільярд дерев...
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06.01.2025 00:22 Ответить
що ти, поц смарагдовий, знаєш про автократію? - як показує практика - ти вже пройшов перший етап навчання...
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06.01.2025 02:12 Ответить
Чому не мiлiярд?!! 🤣
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06.01.2025 05:23 Ответить
Це Татаров з Єрмаком зробив?
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06.01.2025 07:03 Ответить
Цікаво і хто ж це рахує... Підрахуї... Шапіто...
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06.01.2025 07:27 Ответить
Що воно меле
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06.01.2025 07:48 Ответить
Сначала этих корейцев надо "кормить " а потом знакомить с цивилизованным миром . Ессли по снегу бродят в полныий рост и в шеренгу . Они еще "живут" в 1955 - 1960 годах.
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06.01.2025 09:51 Ответить
У автократії є виробництво балістичних ракет. А у масонської криптократії є сосало.
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06.01.2025 12:49 Ответить
 
 