ГБР расследовало более 2,4 тысяч преступлений против нацбезопасности, 518 человек объявлены в розыск. ИНФОГРАФИКА
Всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 454 уголовных производства о преступлениях против национальной безопасности нашего государства. Более тысячи обвинительных актов направлено в суд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГБР.
Среди них:
- 1767 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ);
- 526 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ);
- 45 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.
Сейчас, по результатам проведения досудебных расследований:
- 1 274 лицам сообщено о подозрении;
- 518 человек объявлены в розыск;
- 1 308 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности;
- 1 034 обвинительных акта направлено в суд.
Топ комментарии
+4 роман #583809
показать весь комментарий07.01.2025 10:45
+1 роман #583809
показать весь комментарий07.01.2025 11:09
+1 Luk Viktor
показать весь комментарий07.01.2025 11:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А конституція, яка дозволяє не змінювати владу - вважається демократичною? Чи це нове видання кріпосного права? І по цьому виданню людям затуляють рота. Як з Червінським, наприклад.
Тоді, силовикам на два покоління вперед вистачить роботи.