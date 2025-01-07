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ГБР расследовало более 2,4 тысяч преступлений против нацбезопасности, 518 человек объявлены в розыск. ИНФОГРАФИКА

Всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 454 уголовных производства о преступлениях против национальной безопасности нашего государства. Более тысячи обвинительных актов направлено в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГБР.

Среди них:

  • 1767 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УКУ);
  • 526 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ);
  • 45 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

Сейчас, по результатам проведения досудебных расследований:

  • 1 274 лицам сообщено о подозрении;
  • 518 человек объявлены в розыск;
  • 1 308 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности;
  • 1 034 обвинительных акта направлено в суд.

Інфографіка

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Автор: 

нацбезопасность (226) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+4
що знайшли хто розмінував Чонгар ? чи того хто зупинив ракетну програму ?
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07.01.2025 10:45
+1
тобто можно не карати ? моя воля так Кучму посадив би за роззброєння держави .
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07.01.2025 11:09
+1
".....Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 454 кримінальних провадження щодо ...." - я про це!
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07.01.2025 11:11
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що знайшли хто розмінував Чонгар ? чи того хто зупинив ракетну програму ?
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07.01.2025 10:45 Ответить
то було до 24-го лютого 2022р
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07.01.2025 10:47 Ответить
тобто можно не карати ? моя воля так Кучму посадив би за роззброєння держави .
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07.01.2025 11:09 Ответить
".....Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 454 кримінальних провадження щодо ...." - я про це!
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07.01.2025 11:11 Ответить
А сумарна кількість справ із 2014 року - де можна ознайомитися?
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07.01.2025 10:46 Ответить
А в ОПі всі ''свої '' їх не чіпають.
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07.01.2025 10:49 Ответить
А що, потужно. Презентації в поверпойнт тепер замість реальних справ.
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07.01.2025 10:53 Ответить
З цих 2,4 тисяч злочинів - у 2396 випадках звинуватили Порошенка?
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07.01.2025 11:54 Ответить
Стефанчук на прес-конференції заявив, що вважає всіх громадян ворогами держави, якщо вони вважають президента нелегітимним.

А конституція, яка дозволяє не змінювати владу - вважається демократичною? Чи це нове видання кріпосного права? І по цьому виданню людям затуляють рота. Як з Червінським, наприклад.

Тоді, силовикам на два покоління вперед вистачить роботи.
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07.01.2025 12:19 Ответить
 
 