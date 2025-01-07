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Оккупанты наступали в районе Волчанска, атаки отбиты, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки отражены три вражеские атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 352 обстрела позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне дважды атаковали в районах Старицы и Волчанска, активно привлекали бомбардировочную авиацию. Их потери за сутки составляют 99 человек, - ОТГ "Харьков"

Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 50. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники.

Автор: 

боевые действия (4114) Волчанск (394) Харьковская область (868) Чугуевский район (109) ОТГ Харьков (50)


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07.01.2025 11:32 Ответить
 
 