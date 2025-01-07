Оккупанты наступали в районе Волчанска, атаки отбиты, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки отражены три вражеские атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 352 обстрела позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне дважды атаковали в районах Старицы и Волчанска, активно привлекали бомбардировочную авиацию. Их потери за сутки составляют 99 человек, - ОТГ "Харьков"

Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 50. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники.