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Новости Война
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СБУ разоблачила еще 10 предателей, воевавших против Украины на восточном фронте

СБУ викрила 10 зрадників, які воювали проти України

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против 10 граждан, которые добровольно вступили в оккупационные группировки России и участвовали в боях на Бахмутском и Покровском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди задержанных - уроженец Черкасской области, который в октябре прошлого года добровольно присоединился ко 2 штурмовой роте 2 мотострелкового батальона в должности стрелка. Другой задержанный занимал должность снайпера в 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригаде.

Также среди боевиков выявлен механик-водитель бронетехники, который помогал удерживать позиции оккупантов и ремонтировать военную технику. Остальные злоумышленники занимали должности стрелков в различных подразделениях врага, в частности в штурмовой роте "Шторм V".

Все фигуранты подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1, 2 ст. 111 УКУ) и добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Расследование провели сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры. Собранные доказательства переданы в суд, а задержанным грозит длительное лишение свободы.

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оккупация (10166) СБУ (19924) государственная измена (1544)


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сбушники молодці - але 99,9 відсотків із них в 2014 році в Криму зрадили Присязі....
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07.01.2025 12:00 Ответить
Прикро, що лейтенанта Баканова ніяк не можуть знайти... Незручно якось перед жОПою буде?
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07.01.2025 12:09 Ответить
 
 