СБУ разоблачила еще 10 предателей, воевавших против Украины на восточном фронте

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против 10 граждан, которые добровольно вступили в оккупационные группировки России и участвовали в боях на Бахмутском и Покровском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди задержанных - уроженец Черкасской области, который в октябре прошлого года добровольно присоединился ко 2 штурмовой роте 2 мотострелкового батальона в должности стрелка. Другой задержанный занимал должность снайпера в 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригаде.

Также среди боевиков выявлен механик-водитель бронетехники, который помогал удерживать позиции оккупантов и ремонтировать военную технику. Остальные злоумышленники занимали должности стрелков в различных подразделениях врага, в частности в штурмовой роте "Шторм V".

Все фигуранты подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1, 2 ст. 111 УКУ) и добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Расследование провели сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры. Собранные доказательства переданы в суд, а задержанным грозит длительное лишение свободы.

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