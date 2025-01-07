Шпионили за известными волонтерами и чиновниками международных организаций: СБУ разоблачила агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нейтрализованы агенты ФСБ, которые по заказу РФ собирали информацию о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы установить адреса пребывания, номера авто и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. К преступной деятельности он привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.

По указанию оккупантов, фигуранты скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов", - говорится в сообщении.

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Так, руководитель агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единым "отчетом" направлял своему российскому куратору - кадровому сотруднику ФСБ.

Руководитель агентурной группы и его сообщники были задержаны в Киеве.

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Установлено, что фигуранты также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины. При обысках у задержанных изъято 15 мобильных телефонов, которые они использовали для конспиративной связи с оккупантами. Также изъята оптика и флешносии, с доказательствами преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Они под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников вражеской ячейки.

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