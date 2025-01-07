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Шпионили за известными волонтерами и чиновниками международных организаций: СБУ разоблачила агентов ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нейтрализованы агенты ФСБ, которые по заказу РФ собирали информацию о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы установить адреса пребывания, номера авто и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. К преступной деятельности он привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.

По указанию оккупантов, фигуранты скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов", - говорится в сообщении.

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Так, руководитель агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единым "отчетом" направлял своему российскому куратору - кадровому сотруднику ФСБ.

Руководитель агентурной группы и его сообщники были задержаны в Киеве.

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Установлено, что фигуранты также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины. При обысках у задержанных изъято 15 мобильных телефонов, которые они использовали для конспиративной связи с оккупантами. Также изъята оптика и флешносии, с доказательствами преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Они  под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников вражеской ячейки.

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СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій
СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій

Автор: 

война (1380) СБУ (19924) шпионаж (1392) война в Украине (4082)


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Невже д'єрмака і К°?
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07.01.2025 11:20 Ответить
Чергові мерзенні мерзоти...
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07.01.2025 11:28 Ответить
Адвокат??? Без нотаріуса??? Маячня.
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07.01.2025 11:29 Ответить
А може вже пора вводити страту по законам воєнного часу? Бо ці поплічники рашистів розмножуються вегетативно та у геометричній прогресії!
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07.01.2025 11:34 Ответить
цікаво, що телефони переважно кнопочні. Як же вони тоді месенджерами користувались?
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07.01.2025 13:07 Ответить
Головне самим на себе не вийти....
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07.01.2025 13:55 Ответить
 
 