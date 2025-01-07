РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3494 посетителя онлайн
Новости Война
437 0

РФ сбросила взрывчатку на гражданский автомобиль в Приднепровском: погиб мужчина

РФ атакувала авто у Наддніпрянському на Херсонщині. Загинув чоловік

Российские войска атаковали гражданский автомобиль с БПЛА в Надднепрянском Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сутки на Херсонщине: враг атаковал 37 населенных пунктов, два человека погибли

Автор: 

война (1380) обстрел (27327) Херсонская область (4800) Херсонский район (286) Надднепрянское (1) война в Украине (4082)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 