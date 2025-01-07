РФ сбросила взрывчатку на гражданский автомобиль в Приднепровском: погиб мужчина
Российские войска атаковали гражданский автомобиль с БПЛА в Надднепрянском Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", - говорится в сообщении.
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