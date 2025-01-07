Сутки на Херсонщине: враг атаковал 37 населенных пунктов, два человека погибли

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Молодежное, Зеленовка, Чернобаевка, Антоновка, Дарьевка, Понятовка, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Разлив, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Токаревка, Новотягинка, Тягинка, Ольговка, Львовское, Вировка, Николаевка, Монастырское, Томарино, Саблуковка, Змеевка, Червоный Маяк, Одрадокаменка, Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные били по промышленной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопровод, маршрутное такси и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 17 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Вечером враг атаковал дроном Веселое. Под вражеский удар попали два человека - 72-летняя женщина и 44-летний мужчина. Из-за сбрасывания взрывчатки с дрона они получили взрывные травмы и термические ожоги.

Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.

Утром 7 января беспилотником враг атаковал Берислав беспилотником. В результате удара у 43-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения спины и ноги.

Также утром дронами снова был атакован Херсон.

"Предварительно, в районе Николаевского шоссе в результате российской дроновой атаки пострадал один человек", - отметил Прокудин.

Также в результате одной из дроновых атак пострадал 59-летний мужчина, который находился на улице.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением ноги.

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