Оккупанты из БпЛА ударили по маршрутке в Херсоне, погиб эколог горсовета, еще семь человек ранены. ВИДЕО 18+ (обновлено)

В понедельник вечером, 6 января, российские захватчики с беспилотника ударили по общественному транспорту в Шуменском микрорайоне Херсона.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, один человек погиб, еще девять - ранены.

Сейчас информация о вражеской атаке еще уточняется.

Обновленная информация

Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил уточненную информацию об атаке оккупантов по маршрутке в Херсоне.

"Вследствие сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Также известно о пяти пострадавших. В больницу доставили женщин, 47, 55, 58, 51 и 30 лет. Медики дообследуют всех пострадавших и предоставляют необходимую. помощь", - сообщил чиновник.

Позже он проинформировал о еще одном пострадавшем в результате российской атаки.

"Еще один херсонец получил ранение из-за атаки вражеского беспилотника в Шуменском микрорайоне. 21-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ног. Сейчас он в больнице под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Обновление

В 18:51 глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что в результате атаки российского БпЛА по маршрутке погиб эколог городского совета Владимир Шум.

"Владимир Иванович Шум был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета. Российские террористы убили единственного эколога, который сегодня физически работал в Херсонской громаде. Через несколько дней он должен был отмечать 51-летие", - написал глава ГВА.

Также стало известно о еще одной пострадавшей женщине.

"В больнице еще одна пострадавшая из атакованного рашистами маршрутного автобуса - женщина 1998 г.р. У нее минно-взрывная травма. Продолжается дообследование", - написал Мрочко.

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