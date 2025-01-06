Оккупанты из БпЛА ударили по маршрутке в Херсоне, погиб эколог горсовета, еще семь человек ранены. ВИДЕО 18+ (обновлено)
В понедельник вечером, 6 января, российские захватчики с беспилотника ударили по общественному транспорту в Шуменском микрорайоне Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, один человек погиб, еще девять - ранены.
Сейчас информация о вражеской атаке еще уточняется.
Обновленная информация
Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил уточненную информацию об атаке оккупантов по маршрутке в Херсоне.
"Вследствие сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Также известно о пяти пострадавших. В больницу доставили женщин, 47, 55, 58, 51 и 30 лет. Медики дообследуют всех пострадавших и предоставляют необходимую. помощь", - сообщил чиновник.
Позже он проинформировал о еще одном пострадавшем в результате российской атаки.
"Еще один херсонец получил ранение из-за атаки вражеского беспилотника в Шуменском микрорайоне. 21-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ног. Сейчас он в больнице под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Обновление
В 18:51 глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что в результате атаки российского БпЛА по маршрутке погиб эколог городского совета Владимир Шум.
"Владимир Иванович Шум был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета. Российские террористы убили единственного эколога, который сегодня физически работал в Херсонской громаде. Через несколько дней он должен был отмечать 51-летие", - написал глава ГВА.
Также стало известно о еще одной пострадавшей женщине.
"В больнице еще одна пострадавшая из атакованного рашистами маршрутного автобуса - женщина 1998 г.р. У нее минно-взрывная травма. Продолжается дообследование", - написал Мрочко.
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