Командир воинской части в Одессе требовал у подчиненных 30% выплат: его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. В течение 7 месяцев он собирал с военных поборы. 31-летнего взяточника задержали "на горячем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что установили правоохранители?

Как отмечается, правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части, в частности на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.

"Таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Задержали его во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен. Следователи провели санкционированные обыски в автомобиле фигуранта и по месту его проживания. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли последний противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты злоумышленника", - сообщили в Нацполиции.

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Подозрение взяточнику

По данным Нацполиции, дельца задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.