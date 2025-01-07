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Новости Взяточники
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Командир воинской части в Одессе требовал у подчиненных 30% выплат: его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

командир частини вимагав у воїнів 30 відсотків виплат

В Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. В течение 7 месяцев он собирал с военных поборы. 31-летнего взяточника задержали "на горячем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что установили правоохранители?

Как отмечается, правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части, в частности на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.

"Таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Задержали его во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен. Следователи провели санкционированные обыски в автомобиле фигуранта и по месту его проживания. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли последний противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты злоумышленника", - сообщили в Нацполиции.

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командир частини вимагав у воїнів 30 відсотків виплат
командир частини вимагав у воїнів 30 відсотків виплат
командир частини вимагав у воїнів 30 відсотків виплат
командир частини вимагав у воїнів 30 відсотків виплат

Подозрение взяточнику

По данным Нацполиции, дельца задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.

Автор: 

взятка (6166) Одесса (7897) Одесская область (3588) Нацполиция (16490) СБУ (19924) Одесский район (154)


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Топ комментарии
+9
Хай не переживає! Відпустять! хочь один з виродків який нажився на війні сидить? ім!я в студію?
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07.01.2025 12:12
+5
31 рік - уже командир частини!!! Мабуть, кум дЄрмака ....
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07.01.2025 12:14
+4
Такі виродки не всі, але їх є багатенько. Кажуть, щоб отримати відпустку, теж треба заплатити.
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07.01.2025 12:16
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Хай не переживає! Відпустять! хочь один з виродків який нажився на війні сидить? ім!я в студію?
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07.01.2025 12:12 Ответить
Такі виродки не всі, але їх є багатенько. Кажуть, щоб отримати відпустку, теж треба заплатити.
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07.01.2025 12:16 Ответить
Внесе 41 тис. Грн. застави - і до Придністров'я "с чістой совєстью".
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07.01.2025 13:24 Ответить
Х/з це доволі поширена практика - у кожному підрозділі є спільна каса куди здають гроші на побутові потреби. 5-7 тисяч зазвичай. А от як ними розпорядилися то інше питання, яке тут не розкрито...
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07.01.2025 12:13 Ответить
Це поширена практика відсидітися в тилу і отримати УБД. А як результат - напівпорожні окопи.
По штату начебто підрозділ укомплектовано о/с, а по факту воювати нікому.
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07.01.2025 14:02 Ответить
Ти не плутай тепле з м'яким.
Його арештували за те що збирав гроші на ремонт техніки. Не за УБД. Так збирають гроші практично у всіх підрозділах, абсолютно добровільно. А тут х/з, може крисячив, хоча нічого такого не написано...
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07.01.2025 14:36 Ответить
Ну а ти не плутай бойові підрозділи з тиловими пацюками, як цей "командир". Йому платили за те, щоб не потрапити на передок. І УБД теж так само отримують, ні разу не побувавши в окопі. Саме так УБД отримували і продовжують отримувати поліцаї, ще з 14-го року.
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07.01.2025 16:08 Ответить
Пля..., ти читать умієш? Почитай за що його арештували потім пиши камєнти...
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07.01.2025 16:13 Ответить
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08.01.2025 14:17 Ответить
31 рік - уже командир частини!!! Мабуть, кум дЄрмака ....
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07.01.2025 12:14 Ответить
Окремий батальйон може бути військовою частиною...
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07.01.2025 12:19 Ответить
а може і не бути...
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07.01.2025 12:22 Ответить
Ключове слово "окремий"...
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07.01.2025 12:39 Ответить
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07.01.2025 12:40 Ответить
Та так,завжди були спецчастини,при совку служив в в\ч з штатом в роту,син служить в спецчастині яка є в\ч з штатним розкладом в 20 ть в\с,вони зазвичай виконують специфічні завдання.
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07.01.2025 14:28 Ответить
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
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07.01.2025 12:27 Ответить
Я даже знаю, за кого это чмо голосовало в 2019 году.
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07.01.2025 12:43 Ответить
31 рік, молодий, перспективний, герой
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07.01.2025 12:50 Ответить
на кацапскую зону его..пусть там на зсу собирает..лет так на 10....
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07.01.2025 12:50 Ответить
Таких потвор у ЗСУ на жаль багато. Постійно збивають бабло "на потреби підрозділу", шантажують підлеглих доганами, за які військовослужбовець не отримує більшу частину грошового забезпечення. Років 15 потрібно давати за таке.
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07.01.2025 13:30 Ответить
в них є зброя чи вони терпіли ?
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07.01.2025 15:32 Ответить
Навіщо в ******** армії "командири військових частин"? Є командири підрозділів (від взводів до бригад), а в місцях їх дислокації достатньо начальників чи коменданти гарнізонів (військових містечок) з функціями завгоспів.
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07.01.2025 13:59 Ответить
Маємо вже одного "завгоспа", на якого працює "президент"
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07.01.2025 14:04 Ответить
Навіщо в ******** армії "командири військових частин"? Є командири підрозділів (від взводів до бригад), а в місцях їх дислокації достатньо начальників чи комендантів гарнізонів (військових містечок) з функціями завгоспів.
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07.01.2025 14:04 Ответить
..... гнида.
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07.01.2025 14:48 Ответить
ротний
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07.01.2025 15:38 Ответить
одеський воєнком за пів-року придбав віллу в Іспанії, чому б і самому не попробувати
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07.01.2025 15:41 Ответить
Його арештували за те що збирав гроші на ремонт техніки. Так збирають гроші практично у всіх підрозділах.
І ЦЕ НЕ НОРМАЛЬНО. ЩОБ ТАМ НЕ КАЗАВ Andrew Moon.
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08.01.2025 14:15 Ответить
 
 