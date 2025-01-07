40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: будут судить чиновника КГГА, организовавшего схему поборов со столичных автоперевозчиков. ФОТО

Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, которые требовали взятки у киевских автоперевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит.

Детали дела

По данным ГБР, предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Также читайте: За $6 тыс. "помогал" выехать мужчинам в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника. ФОТОрепортаж







Был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, который организовал схему поборов со столичных автоперевозчиков.