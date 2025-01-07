40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: будут судить чиновника КГГА, организовавшего схему поборов со столичных автоперевозчиков. ФОТО
Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, которые требовали взятки у киевских автоперевозчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит.
Детали дела
По данным ГБР, предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".
В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.
Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.
Был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, который организовал схему поборов со столичных автоперевозчиков.
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Наш маршрут (другого транспорта нет) 2/3 проходит по трассе, где таких десяток. Остальное по ****** где никто не подсаживается. Сколько село, столько и приехало. Через цент 10 раз салон меняется, за рейс.
Налоги идут за километраж. Как по честному поделить эти маршруты? Если нет монополии по любому кто то останется обиженным.
От вокзала, до вокзала по окружной работай без взяток. Прибыль будет. Сверхприбыли не будет.
Це в кожному областному центрі таке. Нема перевізників, які не платять - від слова "взагалі"....
"Совпаденіє? - не думаю".
Оприлюднення явно по замовленню.