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40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: будут судить чиновника КГГА, организовавшего схему поборов со столичных автоперевозчиков. ФОТО

Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, которые требовали взятки у киевских автоперевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит.

Детали дела

По данным ГБР, предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

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Хабарники з КМДА
Хабарники з КМДА
Хабарники з КМДА

Был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, который организовал схему поборов со столичных автоперевозчиков.

Автор: 

взятка (6166) КГГА (2984) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+4
О, то тепер такса зросте до 80 тисяч, чиновника візьмуть в кабмін, а дружину військового оштрафують на 100500 мільйонів? Це ж в Україні було?
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07.01.2025 11:20
+4
Щось Цензор останнім часом частенько став новини оприлюднювати типу :"2х2=4".
Це в кожному областному центрі таке. Нема перевізників, які не платять - від слова "взагалі"....
"Совпаденіє? - не думаю".
Оприлюднення явно по замовленню.
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07.01.2025 11:30
+3
дивно, що Кличка ще ніхто не матюкав, на це ж і розрахована стаття?
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07.01.2025 11:43
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Якшо заиняв посаду - не лінуися - твори бабло!
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07.01.2025 11:19 Ответить
О, то тепер такса зросте до 80 тисяч, чиновника візьмуть в кабмін, а дружину військового оштрафують на 100500 мільйонів? Це ж в Україні було?
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07.01.2025 11:20 Ответить
Так якщо 40 тис треба віддати, + заправка та + собі ж шось треба. То скільки ж водій тоді заробляє?
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07.01.2025 11:24 Ответить
40 тисяч не з водія, а з фірми.
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07.01.2025 11:47 Ответить
Всех чиновников пересадят, а некоторых расстреляют - ничего не изменится. Есть маршруты выгодные, есть не выгодные, есть которые, просто заставляют брать нагрузкой.
Наш маршрут (другого транспорта нет) 2/3 проходит по трассе, где таких десяток. Остальное по ****** где никто не подсаживается. Сколько село, столько и приехало. Через цент 10 раз салон меняется, за рейс.
Налоги идут за километраж. Как по честному поделить эти маршруты? Если нет монополии по любому кто то останется обиженным.
От вокзала, до вокзала по окружной работай без взяток. Прибыль будет. Сверхприбыли не будет.
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07.01.2025 11:59 Ответить
Тоді зрозумів. Але ж там написано так шо можна подумати шо з водія ))
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07.01.2025 12:58 Ответить
Маршрутки? Київ? Там готівка мабуть??? Тіки Салій міг побороти..
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07.01.2025 11:27 Ответить
Щось Цензор останнім часом частенько став новини оприлюднювати типу :"2х2=4".
Це в кожному областному центрі таке. Нема перевізників, які не платять - від слова "взагалі"....
"Совпаденіє? - не думаю".
Оприлюднення явно по замовленню.
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07.01.2025 11:30 Ответить
дивно, що Кличка ще ніхто не матюкав, на це ж і розрахована стаття?
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07.01.2025 11:43 Ответить
Так а я про що?
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07.01.2025 16:41 Ответить
Скільки відкатів в вартості квитка на проїзд маршруткою (який не видає ніхто) ? КМВА - дай. МВС- дай . ДПСУ - дай.
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07.01.2025 11:42 Ответить
 
 