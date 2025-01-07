РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3494 посетителя онлайн
Новости
9 113 36

Украинский пилот F-16 за один вылет уничтожил шесть крылатых ракет. Это исторический рекорд, - Воздушные силы

Пілот на F-16 збив 6 ворожих ракет

13 декабря, во время массированной ракетно-дроновой атаки украинский пилот истребителя F-16 уничтожил шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что 13 декабря враг запустил почти 200 беспилотников, а также десятки баллистических и крылатых ракет. Основной целью украинского истребителя стали именно крылатые ракеты, перехват которых является сложной задачей.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены", - рассказал пилот F-16.

Под крыльями F-16 у украинского пилота всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

"Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не слишком помогло. Первый пуск - цель сбита, второй - тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается. Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям побратиму на Су-27", - далее рассказал пилот F-16.

Украинский летчик применил все четыре ракеты класса "воздух-воздух", имеющиеся на борту F-16, чтобы сбить четыре крылатые ракеты. Однако, заметив еще одну цель, пилот решил использовать авиационную пушку.

"Сбивать крылатые ракеты пушкой - это очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я действовал так, как учили инструкторы в США, и мне удалось попасть. Как выяснилось, одновременно были уничтожены две ракеты, которые летели рядом друг с другом", - рассказал пилот.

Игнат отмечает, этот случай стал уникальным: впервые в истории пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из них - с помощью авиационной пушки. После успешного выполнения задания пилота встречали аплодисментами на аэродроме. Его успех вызвал восхищение не только среди украинских военных, но и в США.

"Да, мы получили от партнеров не слишком новые модификации "Ефок" (впрочем, как и другое наземное вооружение), мы не имеем на этих самолетах мощных радаров и дальнобойных ракет, чтобы в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян, но молодые украинские пилоты каждый день доказывают, что они - лучшие, то ли в кабине советского, то ли - американского истребителя!

Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы будут составлять закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных сил поступят, скажем, F-35-е!", - подчеркнул Игнат.

Напомним, 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за отсутствия достаточно подготовленных пилотов и дефицита запчастей: Украина в этом году не получит бельгийские F-16, - Le Soir

Автор: 

крылатые ракеты (881) Воздушные силы (2327) Игнат Юрий (593) F-16 (557)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Герою СЛАВА!!! 🇺🇦🫡.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:29
+17
А Татаров за один вихід знищив 600 чеченців. Оце рекорд.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:33
+12
Ф16 - це перший наш літак, який чудово бачить повітряні цілі на фоні землі.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Герою СЛАВА!!! 🇺🇦🫡.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:29 Ответить
І нічого дивного тут не має. Ще із часів запорізьких козаків українці довели всій Європі що кращих піхотинців ніж українська козацька піхота в світі немає. Ми мирні люди, Годуємо світ хлібом і вправно володіємо любою зброєю
показать весь комментарий
07.01.2025 15:51 Ответить
Ну так якщо ракети пруть десятками на зустрічному курсі - то тільки встигай кнопку "Пуск" натискати....
показать весь комментарий
07.01.2025 12:31 Ответить
В мене це ліва кнопка мишки. Права - для прицілювання.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:33 Ответить
перепрограмуй під Ф-16, так надійніше - не прийдеться перенавчатися коли на літак посадять після бусифікації вТЦК
показать весь комментарий
07.01.2025 12:35 Ответить
Ф16 - це перший наш літак, який чудово бачить повітряні цілі на фоні землі.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:32 Ответить
Це інший рівень, після того що нам залишилось від срср.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:34 Ответить
СРСР ішов на рівних в авіаційних розробках і Україна там брала вагому частину в них.

Перевага F-16, що він досі розробляється і його можуть постачати партнери. Щодо радянських винищувачів і штурмовиків запаси вже вичерпані
показать весь комментарий
07.01.2025 13:13 Ответить
СРСРу вже нема 34 роки, ти мені, льотчику 1 го класу, будеш розповідати що він там розробляв, передирали все на заході як могли, та не дуже в криворуких виходило.
показать весь комментарий
07.01.2025 14:03 Ответить
«Льотчик 1 го класу» з яких західних розробок СРСР СУ-27 зробив? З м'ясом, телевізорами і майонезом, то точно дефіцит був, але аж ніяк не з авіа і ракетами. Херню не пиши
показать весь комментарий
07.01.2025 14:13 Ответить
СУ-27- це перероблений прототип із США , що приймав у часть в конкурсі 70х років на заміну Ф14. Прототип в серію не пійшов. При совку з нього зліпили відразу дві машини -МІГ29 та СУ27. Військові тоді віддали перевагу Ф18.
СУ-25 - це перероблений прототип з конкурсу США на найкращий штурмовик. Конкурс був дуже довгим. Військові обрали А-10.
Всі радянськи розробки бралися з Заходу. До 70х років передирали німецькі ідеї від Мессершмідта , Арадо і Фоке-Вульфа, а потмі прочно підсіли на копіювання ідей США.
показать весь комментарий
07.01.2025 14:34 Ответить
СУ-27- це перероблений прототип із США , що приймав у часть в конкурсі 70х років на заміну Ф14
=============

Шура, это конегениально! (с)

А «льотчика першого класу» при читанні цих конспірологій не наводило на думку, що це взагалі різні літаки?
показать весь комментарий
07.01.2025 14:57 Ответить
Усю совкову реактивну авіацію створили вивезені з сімями після війни в срср німці, вивезли інженерів, конструкторів, всю документацію і запчастини які тільки змогли. Вони працювали і в КБ Мікояна і КБ Сухого, і в інших. І планери і двигуни, все копіювалось, і ця авіаційна школа сберіглась до тепер. Концепцію літаків 4го покоління, при проєктуванні миг - 29 і су - 27, теж зідрали з Ф-14, Ф-15, Ф-16, і досі її експлуатують, бо то що вони називають 5м поколінням, типа су - 57, і рядом з ним не лежало.
показать весь комментарий
07.01.2025 15:15 Ответить
Знову копіпастиш інтернет? Це всім і так відомо, що брали німецькі напрацювання. Але не тільки СРСР, і США брали, Фон Браун - ні про що не говорить?

Але це до Су-27 ніяк не стосується
показать весь комментарий
07.01.2025 16:48 Ответить
А що з ним не так з тим су -27? Скажи, яка в нього ефективна отражаюча поверхня (ЕОП) граматей...
показать весь комментарий
07.01.2025 17:15 Ответить
Угу. А також чи є там гальюн і wi-fi
Підніми голову вище і згадай, що ти писав до цього. І поясни своїми словами як це СРСР примудрився скопіювати Су-27 з палубного F-18
показать весь комментарий
07.01.2025 17:52 Ответить
Все з тобою ясно. Підняв голову, і що, де я писав що його з ф-18 скопіювали? Захід почав розробляти винищувачі 4го покоління, сформував умови і завдання, сверх маневровність, тяга вище одиниці, нестійка схема, електроуправління, комп'ютеризовані комплекси бортового озброєння, їх КБ почали працювати, а совок тягнути інфу через агентуру, і намагатися зробити щось подібне. Так яка ЕОП, в вікіпедії не пишуть? Бай, бай, паси оленя...
показать весь комментарий
07.01.2025 18:20 Ответить
Так, внутрішній радар AN/APG-68 "бачить" повітряні цілі в радіусі до 250 км. І це чудово!
Лише треба пілотам вміло цим користуватись
показать весь комментарий
07.01.2025 12:49 Ответить
Оце діло!
показать весь комментарий
07.01.2025 12:32 Ответить
А Татаров за один вихід знищив 600 чеченців. Оце рекорд.
показать весь комментарий
07.01.2025 12:33 Ответить
Кадиров про це знає ?
показать весь комментарий
07.01.2025 12:35 Ответить
У Сашка прив'язка на Татарова, їсти без нього не може...
показать весь комментарий
07.01.2025 12:38 Ответить
Знає. Тому блаЗЄнський і не може звільнити "татарова". Щоб "кадиров" його не прибрав (с)
показать весь комментарий
07.01.2025 13:13 Ответить
Які талановиті в нас Воїни!! Просто Герої!! Честь!
показать весь комментарий
07.01.2025 12:43 Ответить
приємно чути , потроху помалу станемо країною НАТО , після 350 років суворої радянскої колонізаціі по іншому як виявилося ніяк
показать весь комментарий
07.01.2025 12:49 Ответить
Невеликий нюанс - ще не стали, але бойових вильотів країн НАТО більше, ніж тільки США і Туреччини. Хоча, скоріше за все Туреччину точно обігнали.
І після війни це вже в Україну будуть надсилати військових, щоб ми тут їх готували до війни.
показать весь комментарий
07.01.2025 13:09 Ответить
Красень!
показать весь комментарий
07.01.2025 12:52 Ответить
Бережіться Соколи, може не треба таких тонкощів роботи пілотів в загальному етері викладати.
показать весь комментарий
07.01.2025 13:04 Ответить
ми не маємо на цих літаках потужних радарів
===========

Важко американців звинувачувати - перестраховуються, щоб кацапам технології не потрапили
показать весь комментарий
07.01.2025 13:04 Ответить
Робота гарматою по ракетах це дійсно крутяк на адреналіні , бо були випадки і втрати літаків і пілотів від детонації цілі після влучань на коротких відстанях.
показать весь комментарий
07.01.2025 13:29 Ответить
урря!
показать весь комментарий
07.01.2025 14:06 Ответить
Браво ВОЇНАМ ЗСУ
показать весь комментарий
07.01.2025 14:46 Ответить
"Привід" - ти знову?))))
показать весь комментарий
07.01.2025 19:13 Ответить
Чудеса на виражах! От винта !
показать весь комментарий
07.01.2025 20:32 Ответить
Привiтаемо Героя,адже вiн повинен МАТИ зiрку.
показать весь комментарий
07.01.2025 21:30 Ответить
 
 