Украинский пилот F-16 за один вылет уничтожил шесть крылатых ракет. Это исторический рекорд, - Воздушные силы

13 декабря, во время массированной ракетно-дроновой атаки украинский пилот истребителя F-16 уничтожил шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что 13 декабря враг запустил почти 200 беспилотников, а также десятки баллистических и крылатых ракет. Основной целью украинского истребителя стали именно крылатые ракеты, перехват которых является сложной задачей.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены", - рассказал пилот F-16.

Под крыльями F-16 у украинского пилота всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

"Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не слишком помогло. Первый пуск - цель сбита, второй - тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается. Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям побратиму на Су-27", - далее рассказал пилот F-16.

Украинский летчик применил все четыре ракеты класса "воздух-воздух", имеющиеся на борту F-16, чтобы сбить четыре крылатые ракеты. Однако, заметив еще одну цель, пилот решил использовать авиационную пушку.

"Сбивать крылатые ракеты пушкой - это очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я действовал так, как учили инструкторы в США, и мне удалось попасть. Как выяснилось, одновременно были уничтожены две ракеты, которые летели рядом друг с другом", - рассказал пилот.

Игнат отмечает, этот случай стал уникальным: впервые в истории пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из них - с помощью авиационной пушки. После успешного выполнения задания пилота встречали аплодисментами на аэродроме. Его успех вызвал восхищение не только среди украинских военных, но и в США.

"Да, мы получили от партнеров не слишком новые модификации "Ефок" (впрочем, как и другое наземное вооружение), мы не имеем на этих самолетах мощных радаров и дальнобойных ракет, чтобы в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян, но молодые украинские пилоты каждый день доказывают, что они - лучшие, то ли в кабине советского, то ли - американского истребителя!

Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы будут составлять закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных сил поступят, скажем, F-35-е!", - подчеркнул Игнат.

Напомним, 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.

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