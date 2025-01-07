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Новости Война
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Польша готова поддержать Украину электроэнергией в случае прекращения поставок из Словакии

Польща готова забезпечити Україну електроенергією на тлі загроз зі Словаччини

Польша выразила готовность поддержать Украину в обеспечении электроэнергией на фоне угрозы со стороны Словакии относительно возможного прекращения поставок.

Об этом сообщает министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска в интервью польскому общественному вещателю TVP Info, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину, но только если Украина попросит об этом", - отметила Хенниг-Клоска.

Она также подвергла критике заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их противоречащими европейским принципам. По ее словам, Польша будет продолжать демонстрировать солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о возможности прекращения поставок электроэнергии в Украину, что вызвало возмущение в Европе. Словацкие поставки энергии являются частью поддержки, которую страна оказывала Украине после начала полномасштабной войны.

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Автор: 

Польша (8430) Словакия (983) Тарифы на электроэнергию (2169)


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А фермери дозволять?
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07.01.2025 12:37 Ответить
Друзі пізнаються в біді......!!!!!
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07.01.2025 12:38 Ответить
Аааа поляки нас зрадили!!!!
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07.01.2025 12:38 Ответить
Не підтримати,а продати. Помічники всраті.
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07.01.2025 13:53 Ответить
Це ж було вже
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07.01.2025 19:22 Ответить
 
 