Более 7000 граждан зарегистрировались кандидатами в Силы обороны через рекрутинговые центры украинской армии, - Минобороны
С начала работы рекрутинговых центров 32 736 граждан получили там консультации по поступлению на военную службу. Из них по состоянию на январь 2025 года - 7329 стали кандидатами в Силы обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Несмотря на новогодние праздники, граждане активно посещали центры рекрутинга, чтобы больше узнать об условиях поступления на военную службу. За прошедшую неделю в центры обратились 717 украинцев. Это дает возможность каждому, кто желает присоединиться к Силам обороны, выбрать специальность, которая больше всего соответствует его профессиональным способностям и навыкам", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в 47 центрах рекрутинга по всей стране открыто более 10 000 вакансий в различных военных формированиях.
"В центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что каждый четвертый, кто обратился в рекрутинговые центры, проходит отбор на военную службу. А 20% тех, кто обращается в центры рекрутинга, - женщины.
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Щодо дітей не певен, а от людей похилого віку вони й так гребуть, аж гай шумить.