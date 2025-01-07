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Более 7000 граждан зарегистрировались кандидатами в Силы обороны через рекрутинговые центры украинской армии, - Минобороны

Скільки чоловіків вже звернулось до центрів рекрутингу

С начала работы рекрутинговых центров 32 736 граждан получили там консультации по поступлению на военную службу. Из них по состоянию на январь 2025 года - 7329 стали кандидатами в Силы обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Несмотря на новогодние праздники, граждане активно посещали центры рекрутинга, чтобы больше узнать об условиях поступления на военную службу. За прошедшую неделю в центры обратились 717 украинцев. Это дает возможность каждому, кто желает присоединиться к Силам обороны, выбрать специальность, которая больше всего соответствует его профессиональным способностям и навыкам", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в 47 центрах рекрутинга по всей стране открыто более 10 000 вакансий в различных военных формированиях.

"В центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что каждый четвертый, кто обратился в рекрутинговые центры, проходит отбор на военную службу. А 20% тех, кто обращается в центры рекрутинга, - женщины.

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Минобороны (9357) ВСУ (6614) рекрутинг (135) война в Украине (4082)


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07.01.2025 13:43 Ответить
у ТЦК хлеб отбирают...
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07.01.2025 13:44 Ответить
"...кожен четвертий, хто звернувся до рекрутингових центрів, проходить відбір на військову службу" - а в ТЦК всі як один - готові "командос"!
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07.01.2025 14:22 Ответить
Потому что сотруднику рекрутингового центра за невыполнение плана по мобилизации не светит поехать на войну. А сотруднику организации из трех букв - очень даже может быть. Потому эффективность работы последних - зашкаливает. Потому вполне возможно мы увидим через какое то время специализированные микроавтобусы с детскими манежами и ходунками для престарелых - чтобы расширить мобилизационный потенциал.
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07.01.2025 14:40 Ответить
Про "ефективність" роботи цих ухилянтів у формі, схожій на форму ЗСУ, вже ходять легенди.
Щодо дітей не певен, а от людей похилого віку вони й так гребуть, аж гай шумить.
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07.01.2025 16:12 Ответить
Очередной вброс Минобороны ... руководитель Умеров ... принял должность от Гаранта ... нет у меня доверия к этой цепочке .
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07.01.2025 18:20 Ответить
 
 