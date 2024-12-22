В Украинский легион в Польше подано более тысячи заявлений, - посол Боднар

В Украинский легион, формирование которого происходит на территории Польши, подано более тысячи заявлений.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока, по просьбе Министерства обороны, держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", - рассказал посол.

Дипломат напомнил, что в рамках формирования легиона в ноябре состоялся первый набор подписания контрактов и формирования первого украинского подразделения. Следующая запись планируется на 10 января.

"Польской стороной обеспечены достаточно серьезные условия для базовой военной подготовки, для экипировки, для пребывания на соответствующих полигонах. Те, кто прошел это обучение, характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала происходит базовая военная подготовка в Польше, затем, в зависимости от специализации того или иного бойца, происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций", - рассказал Боднар.

И после всего вышеупомянутого, по словам посла, идет формирование в соответствующем военном подразделении на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около трети людей, которые обращаются в центр рекрутинга, желают подписать контракт, - 5-я ОШБр

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц начал работать рекрутинговый центр Украинского легиона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, - министр обороны Косиняк-Камыш