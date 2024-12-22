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миротворцы (966) Польша (8140) Косиняк-Камыш (24) война в Украине (1081)

Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, - министр обороны Косиняк Камыш

Косіняк-Камиш про направлення військ в Уукраїну

На сегодня Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, в частности таких планов нет, пока не завершен мирный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы еще не видели ни одного мирного плана от президента Трампа. В прессе есть много сообщений о том или ином результате по примерам Финляндии или Германии, но это все спекуляции. Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО", - заявил министр.

Читайте: Косиняк-Камыш об уничтожении российских ракет Польшей: если будут представлять угрозу для нас или других стран НАТО

Он отметил, что на нынешнем этапе Польша не планирует вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это в свою очередь невозможно без Украины за столом переговоров.

В то же время Косиняк-Камыш отметил, что Польша рассматривает "дальнейшие шаги, когда этот этап наступит".

Читайте также: Идею Макрона о размещении военного контингента в Украине готовы поддержать уже несколько стран, - МИД

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Топ комментарии
+14
Яка трагедія!!!!! Що ж нам робити без бардзо узброєнного,гонорового,непереможного войска Польскєго??!! Хто ж нас захистить? Невже войско Польскіє навіть на Волинь не прийде,охороняти ексгумацію 100 млн.поляків вбитих бандерівцями??
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22.12.2024 12:36
+10
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22.12.2024 12:35
+8
Невже фермери не пропустять?
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22.12.2024 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Нема дурних захищати чужу територію, та ще й навмисно злиту окупантові.
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22.12.2024 12:28 Ответить
ПНХ, бидло.
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22.12.2024 18:11 Ответить
Не хотят защищать чужую територию, скоро будут воевать на своей...
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22.12.2024 19:45 Ответить
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22.12.2024 12:35 Ответить
Яка трагедія!!!!! Що ж нам робити без бардзо узброєнного,гонорового,непереможного войска Польскєго??!! Хто ж нас захистить? Невже войско Польскіє навіть на Волинь не прийде,охороняти ексгумацію 100 млн.поляків вбитих бандерівцями??
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22.12.2024 12:36 Ответить
Юра Малко: як кажуть кацапи - "Не в бровь,а в глаз!" Пшеки вони такі, військову доблесть та гоноровість заднім числом демонструють!
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22.12.2024 12:45 Ответить
Да,да польське військо Берлін брало, а совецке помогало
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22.12.2024 13:31 Ответить
Вы, старые придурки! Грызете "информационную кость" которую вам бросили! "Поляки не согласились", а кто согласился?! Кто вообще придумал, что "заграница нам поможет"? путлер обосрался когда самолет в 2014 году сбил! И тогда получилось минск подписать! А потом увидел, что зря обосрался! И ничего за это ему не будет! А нам рассказывают всякую хрень, а мы возмущаемся! Какие они плохие! Не они плохие! А мы тупые!
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22.12.2024 12:54 Ответить
svd, нажаль ви маєте рацію...Напревеликий жаль...
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22.12.2024 13:03 Ответить
Так и вы можете немного читать, а не только мараХфоны смотреть. И читать не только, что вам подсовывают! А что сами найдете !
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22.12.2024 13:10 Ответить
И не на кацапских сайтах! ( а то пришьют кацапскую пропаганду!)
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22.12.2024 13:11 Ответить
а знаєш....я з тобою погоджуюся....ми,дійсно,тупі і наші предки теж тупарі.причому,нас ніщо не здатне навчити,навіть з нашої власної історії...а щодо поляків,вони насправді рідкісні гн....и,боягузи,які лише підло можуть бити в спину слабого.недаремно їх називали гієною Європи....
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22.12.2024 13:10 Ответить
Може все й так, ось тільки, у Польщі було "Чудо на Віслі", розгром армій Будьонного та Тухачевського та 20 років незалежності. І ці 20 років визначили все - і те, що вона після війни не стала ПРСР, а була ПНР, і те, що за пару років струсила з себе радянську гниль, і те, що зараз вона є членом Євросоюзу і НАТО.
І, що, в 1920 вони теж "були боягузами і підло били в спину слабого"?
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22.12.2024 14:01 Ответить
і трошки раніше. вони й тоді вдарили в спину українцям. коли УНР була затиснута між більшовиками,денікінцями і поляками,вони захопили Західну Україну. В 1920 Армія УНР проливала кров проти червоних у польсько-радянській війні,коли Тухачевський стояв під Варшаво. Чим благородні поляки відплатили Армії УНР ? Роззброїли після того,як Тухачевського вигнали, і помістили всіх в концтабори.... А щодо бити слабкого.....почитай про події в Єдвабно,здається,так або схоже називався цей населений пункт...
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22.12.2024 14:10 Ответить
Я знаю, про що ти пишеш. Але й мене ти теж спростувати не можеш. А все просто, життя воно складається не тільки з чорного і білого, але має півтони. І не буває, що в когось все тільки добре або тільки погано, зазвичай воно перемішане. Було в Польщі і того і цього, і "Диво на Віслі", коли вона зламала щелепу Російської імперії та власні імперські замашки. Як ти вважаєш (з альтернативної історії). Якщо Україні не довелося стати самостійною після революції, то під ким їй було б краще - під росією чи під Польщею?
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22.12.2024 14:30 Ответить
ні під ким. це питання з розряду того: під ким було б краще Ізраїлю : Єгипту,Сірії чи Саудовської Аравії...
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22.12.2024 14:42 Ответить
Пардон "травень" френч, але що означає - "ні під ким"
Є історія реальна - з 1919 по 1991 рік Україна була під росією. Я пропоную варіант історії альтернативної - а якби карта лягла інакше і в той же період Україна була під Польщею? І в першому і в другому варіанті як напівколонія. І те зло і це зло, але все ж таки - який варіант краще?
І Ізраїль тут якраз ні до чого. Він не приклад, він як раз зробив усе, щоб не бути під кимось.
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22.12.2024 15:05 Ответить
Невже? Де був би зараз Ізраїль і його "зробив усе",якби не США,які як відомо,знаходяться під повним політичним,фінансовим,культурним і медійним контролем тамошньої єврейської меншини? А щодо варіантів....теоретично польський, СССР винищував українців мільйонами,а поляки тільки вважали їх бидлом і писали попередження: Вхід українцям та собакам заборонено!
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22.12.2024 18:47 Ответить
Те що вона є членом НАТО і ЄС не їхня заслуга. Просто вони та деякі інші попали туди навіть цього не бажаючи. Як казали старі але освічені поляки що туди Польшу затягнули за вуха не зважаючи на більшість небажаючих. Але, як ці самі люди кажуть, це було зроблено правильно. Вони не скаржаться на пєндалі з якими попали в реальну Європу. Все ж таки світ був і є без зайвого розголосу поділений між великими гравцями. Ми не входимо в зону з поляками чи естонцями. Тому і зараз нам така допомога. Бо Захід боїться ламати той потайний усний договір про розділ впливу. За румунами і болгарами довго йшла торгівля. Можливо, якраз за наш рахунок.
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22.12.2024 14:29 Ответить
Якби не реальна правдивість прислів*я "два українця--три гетьмани", то з такими земними багатствами нам би були похєр хоч кацапня, хоч ляхи, хоч марсіани. А оскільки ми між собою ніколи не в змозі домовитися (переконався на власному досвіді), то й будемо завжди існувати "під кимось", на жаль. Цей хрест ми несемо вже давно, й надалі будемо нести.
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22.12.2024 18:29 Ответить
Невже фермери не пропустять?
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22.12.2024 12:46 Ответить
Польща не виключає перебування кацапських військ на своїй територїі.
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22.12.2024 12:46 Ответить
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ ПРОГУЛИВАЕТСЯ С ДАМАМИ.

ДАМЫ СПРАШИВАЮТ У НЕГО:"А ВЫ МОЖЕТЕ С ХОДУ СОЧИНИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ?"

ЛЕРМОНТОВ, ВИДЯ ВАЛЯВШЕГОСЯ МУЖИКА ГОВОРИТ:"В ГРЯЗИ ЛЕЖИТ ЧУЖОЕ ГОРЕ И НЕ КОМУ ЕГО ПОДНЯТЬ."

А МУЖИК, ПОДНИМАЯСЬ:"КОГО **** ЧУЖОЕ ГОРЕ, ЛЕЖИТ И ***** ПОДНИМАТЬ."

ЛЕРМОНТОВ С УЖАСОМ:"ДАМЫ, УДАЛИМСЯ ОТ СЮДА-ЭТО ЖЕ ПУШКИН."
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22.12.2024 12:47 Ответить
Значить планує. Пшекам вірити все одно, що псам
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22.12.2024 12:51 Ответить
Нібито їх Україна просить
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22.12.2024 13:00 Ответить
кацапин не виключають можливість перебування своїх військ на території польщі )))
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22.12.2024 13:05 Ответить
Та скільки вже можна про цього комиша писати і взагалі на хрена нам на території України польські війська, нам би з руськими розібратись,та потім вже розберемось з Польщею.
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22.12.2024 13:30 Ответить
Не тільки поляки. І німці, І французи, і американці чи голандці не планують вводити війська під час воєнних дій в Україні. Бо всі їхні війська створені хвацько марширувати на парадах у красивих мундирах і подобатись екзальтованим дамам. Вони можуть воювати тільки проти озброєних луками і пращами. або мужньо стояти на демаркаційних лініях але до першого пострілу. Бо після нього вони вже в найближчому міжнародному аеропорту тримають оборону.
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22.12.2024 13:41 Ответить
Та немає в поляків справжнього війська. Справжні військові шукають варіанти де можна здобути досвід воєнних дій.
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22.12.2024 13:48 Ответить
Якщо поляки не одумаються - може так статися , що ЗСУ опиняться на території польщі
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22.12.2024 14:25 Ответить
Ага,як армія УНР в Чехословатчині.
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22.12.2024 15:36 Ответить
І Слава Богу!
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22.12.2024 14:26 Ответить
Ти диви, вибрали зрадників до влади, привели велику війну в Україну,а тепер ще хтось винен,не хочуть їхні сраки захищати!
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22.12.2024 15:34 Ответить
якщо один сусід алкаш і дебіл лупить та грабує іншого,вбиває дітей,а другий спостерігаючи за цим тільки пистить,то він хто?
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22.12.2024 16:31 Ответить
Він має перефразувати своє питання і запитати в себе, чи бажає він кацапських солдатів на території Польщі?
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22.12.2024 17:41 Ответить
 
 