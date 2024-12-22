Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, - министр обороны Косиняк Камыш

На сегодня Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, в частности таких планов нет, пока не завершен мирный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы еще не видели ни одного мирного плана от президента Трампа. В прессе есть много сообщений о том или ином результате по примерам Финляндии или Германии, но это все спекуляции. Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО", - заявил министр.

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Он отметил, что на нынешнем этапе Польша не планирует вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это в свою очередь невозможно без Украины за столом переговоров.

В то же время Косиняк-Камыш отметил, что Польша рассматривает "дальнейшие шаги, когда этот этап наступит".

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.