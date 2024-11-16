Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше приняла военную присягу, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель командования легиона Петр Горкуша отметил, что принятие присяги является одним из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего.

"Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", - заявил Горшука.

Отмечается, что сейчас военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, который включает огневую подготовку (в частности элементы CQB - Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.

Тренировки проводят опытные польские инструкторы.

Напомним, что 12 ноября первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

Также читайте: База противоракетной обороны США официально открыта в Польше

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.

Читайте также: Более 500 заявок из 30 стран поступили к Украинскому легиону в Польше