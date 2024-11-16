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Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше приняла военную присягу, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель командования легиона Петр Горкуша отметил, что принятие присяги является одним из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

"Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", - заявил Горшука.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

Отмечается, что сейчас военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, который включает огневую подготовку (в частности элементы CQB - Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.

Тренировки проводят опытные польские инструкторы.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

Напомним, что 12 ноября первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.

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Польша (8410) добровольцы (1167) ВСУ (6587) рекрутинг (133)


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Топ комментарии
+16
Хай Господь вам допомагає.
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16.11.2024 22:22
+9
Слава Україні !
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16.11.2024 22:24
+8
Мій товариш був у Іспанії на навчаннях, то там за місяць відсотків 10 проходивших навчання кущами з того навчального центру потікали
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16.11.2024 22:25
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Хай Господь вам допомагає.
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16.11.2024 22:22 Ответить
"Підрозділ формується з високомотивованих воїнів"

Так то напевно треба було виїхати до Польщі по мотивацію? А можна і іншим українцям так, а не в бусик і в навчальний центр?
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16.11.2024 22:22 Ответить
Мій товариш був у Іспанії на навчаннях, то там за місяць відсотків 10 проходивших навчання кущами з того навчального центру потікали
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16.11.2024 22:25 Ответить
а буба що кажить? все по плану?
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16.11.2024 22:38 Ответить
Цей центр охороняти не потрібно. На обличчях бійців чітко видно рішучість негайно вступити в бій.
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16.11.2024 22:40 Ответить
Так а до чого тут навчання закордоном і мотивація? В новині пишеться, що рекрути вже "високомотивовані".
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16.11.2024 22:46 Ответить
Серед тих хто навчався у Іспанії, всі теж були високо вмотивовані попередньо у один день бусифіковані. Хто зна які хлопці на фото
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16.11.2024 22:58 Ответить
Ну тих, про кого ви говорите, привезли з України. А ці, за заявами влади, долучились самі і є "високомотивованими", що дуже дивно, на мій погляд.
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16.11.2024 23:04 Ответить
Я мабуть не зрозумів. На фото хлопці які вже були у Польші чи десь у інших кранах і самі виріщили пройти навчання?
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16.11.2024 23:24 Ответить
Вуйку, це люди, які поїхали до Польщі ще за Януковіча і Юлькі-варовкі.
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16.11.2024 22:32 Ответить
А що цим "високомотивованим" заважало повернутись в Україну у 2022-му, а не чекати створення польського легіону, який мій ніколи й не створитись?
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16.11.2024 22:47 Ответить
А вам що заважало у 2022-му?
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16.11.2024 23:27 Ответить
Може ви не в Україні живете, бо у нас тут в кожному місті по центру рекрутингу, а подекуди і декілька. Водночас, щось ажиотажу немає. Чому ж ви не зайшли з мотивацією туди?
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16.11.2024 22:36 Ответить
Та й в Польщі ажіотажу немає. Кажуть, там знаходяться 1.5млн. українських чоловіків мобілізаційного віку, а заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб. Джерело:

Скажете, народ поганий? А я скажу, що немає у більшості вже довіри до влади.
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16.11.2024 22:50 Ответить
Слава Україні !
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16.11.2024 22:24 Ответить
Як все запутано - але ж рішились
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16.11.2024 22:33 Ответить
4 человека?
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16.11.2024 22:37 Ответить
А вам надо, что б здесь все пятьсот фотографий выложили?
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16.11.2024 23:28 Ответить
В мене 5 знайомих українців поїхали з Катовіце на фронт у лютому 2022.
Вони мали все тут у Сілезії: працю, квартири, заробіток немалий як фахівці в сантехниці.
4 з них загинули за 1 рік.
Долю 5-го не знаю.

П.с.
То дійсно діти України, а не "диванні патріоти в коментарях".
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16.11.2024 23:56 Ответить
а ви коли?
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17.11.2024 04:44 Ответить
Не пройшло і три роки
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17.11.2024 00:32 Ответить
 
 