Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше приняла военную присягу, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 16 ноября, на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Представитель командования легиона Петр Горкуша отметил, что принятие присяги является одним из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего.
"Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", - заявил Горшука.
Отмечается, что сейчас военнослужащие начали интенсивный курс подготовки, который включает огневую подготовку (в частности элементы CQB - Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.
Тренировки проводят опытные польские инструкторы.
Напомним, что 12 ноября первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.
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Так то напевно треба було виїхати до Польщі по мотивацію? А можна і іншим українцям так, а не в бусик і в навчальний центр?
Скажете, народ поганий? А я скажу, що немає у більшості вже довіри до влади.
Вони мали все тут у Сілезії: працю, квартири, заробіток немалий як фахівці в сантехниці.
4 з них загинули за 1 рік.
Долю 5-го не знаю.
П.с.
То дійсно діти України, а не "диванні патріоти в коментарях".