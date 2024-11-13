База противоракетной обороны США официально открыта в Польше

В Польше официально открыли базу противоракетной обороны США - это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США Марком Бжезинским.

"Эта американская база была построена на нашей земле, в Польше, в центре Польши, и с этого момента, когда эта база будет стоять здесь, весь мир будет четко и ясно видеть, что это больше не является российской сферой влияния", - сказал Дуда.

По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.

"Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире", - отметил президент Польши.

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База в Редзиково является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000-3000 км) и средней (3000-5500 км) дальности. Среди прочего, она оснащена системой Aegis Ashore, наземным эквивалентом противоракетной системы корабельного базирования.

Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко. Сами пусковые установки являются наиболее универсальным типом пусковых установок, в которых можно использовать различные типы ракет.