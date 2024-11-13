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База противоракетной обороны США официально открыта в Польше

відкриття бази ПРО США в Польщі

В Польше официально открыли базу противоракетной обороны США - это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США Марком Бжезинским.

"Эта американская база была построена на нашей земле, в Польше, в центре Польши, и с этого момента, когда эта база будет стоять здесь, весь мир будет четко и ясно видеть, что это больше не является российской сферой влияния", - сказал Дуда.

По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.

"Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире", - отметил президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше откроют базу ПРО, с которой можно также сбивать российские ракеты, - Сикорский

База в Редзиково является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000-3000 км) и средней (3000-5500 км) дальности. Среди прочего, она оснащена системой Aegis Ashore, наземным эквивалентом противоракетной системы корабельного базирования.

Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко. Сами пусковые установки являются наиболее универсальным типом пусковых установок, в которых можно использовать различные типы ракет.

Автор: 

Польша (8409) ПРО (282) США (26598)


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Топ комментарии
+6
Бггг))) Ну так Польща член НАТО. А потім - якій країні на таку суму і в такій кількості надавали техніку та зброю? Або чим зараз збивають русняві ракети? Невже завод Богуслаєва виробляє ракети ППО та ракетні комплекси?
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13.11.2024 18:28
+5
нагадую всім, це все падає не з неба, а наслідок присутності в країні національного уряду 🤷🏻
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13.11.2024 18:29
+5
А що таке . Формула Зе про "просто перестать стрелять" - не працює
От якби вас хтось попередив про ту помилку , що збераєтесь робити 2019
Зажди...але ж попереджали
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13.11.2024 18:31
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А в Україні не можна, бо буде єскалація
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13.11.2024 18:16 Ответить
Бггг))) Ну так Польща член НАТО. А потім - якій країні на таку суму і в такій кількості надавали техніку та зброю? Або чим зараз збивають русняві ракети? Невже завод Богуслаєва виробляє ракети ППО та ракетні комплекси?
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13.11.2024 18:28 Ответить
А що таке . Формула Зе про "просто перестать стрелять" - не працює
От якби вас хтось попередив про ту помилку , що збераєтесь робити 2019
Зажди...але ж попереджали
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13.11.2024 18:31 Ответить
Говорите у стилі кацапа, перекладаючи провину за повномасштабне вторгнення з путіна на укр. владу. Ті військові об'єкти не допоможуть країнам НАТО на їх території якщо Україна паде, від бездіяльності Заходу
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13.11.2024 18:54 Ответить
Наївний ти й досі віриш у казочку, що НАТО не зможе протидіяти 2-й знизу армії світу? А чому тоді 2га армія не лізе наприклад в Естонію чи Латвію? Кордн же поруч! Тому фантазії щодо "Україна паде" і база не допоможе - повна тупа маячня!
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13.11.2024 19:02 Ответить
А тобто кацап у 2019 попереджали тебе про вторгнення кацапів.
Ото ти бовкнув
Це рівень не великого зомбофону ,а "де білки"
І я ні на кого не перекладаю провину.
А звинувачую тих . хто :
1) Розмінував Чонгар
2) Зупинили ВПК ,яке почало лише працювати у період 2015-2019 року
3) І відвело війська на Донбасі

Не плутай !
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13.11.2024 19:30 Ответить
Можно. Если б вкраинчики не выбирали себе камуняков и уголовников в гетманы, 20 лет не дрочили на ращьку, не устраивали с ней совместные учения и парады, не шли по контракту служить в ее армии, не ездили сотнями тысяч красить стены в тамбове, или хотя бы не отказались от предложения по статусу в НАТО, то было бы можно.
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14.11.2024 01:03 Ответить
Мої Вам вітання!
А в нас - порнографію узаконили для податків, бо там гарні прибутки)))
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13.11.2024 18:26 Ответить
Доїти лохів то святе для ЗеШапіто
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13.11.2024 18:32 Ответить
Шукають додаткові джерела податкових надходжень. Ви проти ?
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13.11.2024 19:42 Ответить
нагадую всім, це все падає не з неба, а наслідок присутності в країні національного уряду 🤷🏻
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13.11.2024 18:29 Ответить
Та ні , пане, то просто у них шашлики з якісного м'яса , а у нас були з тухлого , позеленівшего
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13.11.2024 18:34 Ответить
Підтримую... А у нас жодної національної партії...
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13.11.2024 18:57 Ответить
Брехня що жодної.
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13.11.2024 19:47 Ответить
ЯКА ВАРТІСТЬ І ЦІННІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЖАРНОЇ МАШИНИ .КОТРА СТОЇТЬ В ПОЛЬЩІ,В ТОЙ ЧАС ,ЯК ТРИ РОКИ ГОРИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ І МАСЛА У ВОГОНЬ ПОСТІЙНО ПІДЛИВАЄ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД???
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13.11.2024 18:40 Ответить
Наче 2-а лінія стратег. оборони Європи.
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13.11.2024 19:43 Ответить
саме про якісь "лінії оборони" гонят туфту "стартерхи ".щоб за цими лініями заховатися і оправдовувати свою пасивну співучасть в окупації України і в знищенні українців....
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13.11.2024 22:33 Ответить
"Мюнхен 2"
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14.11.2024 14:13 Ответить
Все дуже просто - «американська пожежна машина» забезпечуватиме безпеку Польщі (і східного флангу НАТО), тобто територій, які є базою постачання (перевалочним хабом) для воючої України. Поставки проходять через морські порти та аеропорти Польщі.
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13.11.2024 19:57 Ответить
То цо Ти мувіш ,фацет,єст до дупи,Позаяк поляци падшут ,як гінут сонсяди в Українє,і ніц з тего,
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13.11.2024 22:30 Ответить
Скоріше те, що ти пишеш - до дупи. Ні польською, ні українською, ні сенсу в цьому немає.
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14.11.2024 12:41 Ответить
Вартисть и циннисть для Польши - огромная. Там уже ничего гореть не будет, гарантированно.
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14.11.2024 01:05 Ответить
Там уже ничего гореть не будет, гарантированно.(це Ти гарантуєш???Тоді Польща в безпеці,але де-кілька разовий заліт рашистських ракет на територію Польщі,вказує,що всі ці системи не гарантують Польщі безпеки такої,як гарантуєш Ти
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14.11.2024 08:21 Ответить
На американській базі в Польщі є система для збиття балістичних ракет. Тим часом на територію Польщі прилетіли дві кацапські крилаті ракети, а точніше макети для введення в оману радіолокаційних систем (без боєголовок).
Такі цілі (крилаті ракети та безпілотники) знищуються за допомогою значно дешевших систем.
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14.11.2024 13:12 Ответить
якщо мозгів не має, тоді і пишеш до дупи-"Тим часом на територію Польщі прилетіли дві кацапські крилаті ракети, а точніше макети для введення в оману радіолокаційних систем (без боєголовок).-"Наскільки потрібно бути без мозгів і (до дупи), щоб системи ППО КЛАСИФІКУВАЛИ ,що на Польщу летить, ракета із бойовою головною частиною,а макет для введення в оману радіолокаційних(((Такі цілі (крилаті ракети та безпілотники) знищуються за допомогою значно дешевших систем. систем (без боєголовок)-.так чому ж макети не були знищені дешевшими системами при перетині кордону Польщі...?((https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-raketa-rosiya-********-ataka/32875518.html) (Ні польською, ні українською, ні сенсу в цьому немає.- тоді як Ти зразу зрозумів сенс???
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14.11.2024 15:34 Ответить
Ти, розумово обмежений баране, явно і безмозкий і "до дупи".
Мабуть, під впливом повного сп'яніння ти переплутав відповіді - на свою п'яну тарабарщину (написану якоюсь неіснуючою мовою) з коментарями про ППО.
(зміни нікнейм на "БЕЗМОЗГИЙ").
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14.11.2024 16:08 Ответить
хамство Тебе видало.
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14.11.2024 16:21 Ответить
Тобто якшо збивать, то уламки будуть падати в ЕС.
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13.11.2024 19:45 Ответить
Так - впадуть в ЕС. Що з цього?
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14.11.2024 13:14 Ответить
От цікаво. Чим думає Трамп, коли заявляє про вивід амерських військ з Європи ??

Хайпує, не інакше !
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13.11.2024 19:48 Ответить
Бред...
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13.11.2024 20:01 Ответить
А унітази на кожного вояку поставили? А то щоб не замало було, коли, не дай Бог, ракета полетить.
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13.11.2024 20:09 Ответить
 
 