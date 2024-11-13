База протиракетної оборони США офіційно відкрита у Польщі

У Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув на базу разом з адміралом ВМС США Стюартом Мюншем і послом США Марком Бжезінським.

"Ця американська база була побудована на нашій землі, в Польщі, в центрі Польщі, і з цього моменту, коли ця база стоятиме тут, весь світ буде чітко і ясно бачити, що це більше не є російською сферою впливу", – сказав Дуда.

За його словами, відкриття бази в Редзіково є "своєрідним символом" польсько-американських відносин.

"Я надзвичайно радий, що ми офіційно відкриваємо цю базу, яка, як і армія США, буде захищати свободу і безпеку у світі", – зазначив президент Польщі.

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База в Редзіково є частиною щита протиракетної оборони США. Вона призначена для захисту Європи від ракет малої (1000-3000 км) і середньої (3000-5500 км) дальності. Серед іншого, вона оснащена системою Aegis Ashore, наземним еквівалентом протиракетної системи корабельного базування.

Пускові установки в Редзіково містять сучасні перехоплювачі SM-3 Block 2A, які завдяки своїй конструкції можуть літати дуже швидко і далеко. Самі пускові установки є найбільш універсальним типом пускових установок, в яких можна використовувати різні типи ракет.