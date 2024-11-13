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База протиракетної оборони США офіційно відкрита у Польщі

відкриття бази ПРО США в Польщі

У Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув на базу разом з адміралом ВМС США Стюартом Мюншем і послом США Марком Бжезінським. 

"Ця американська база була побудована на нашій землі, в Польщі, в центрі Польщі, і з цього моменту, коли ця база стоятиме тут, весь світ буде чітко і ясно бачити, що це більше не є російською сферою впливу", – сказав Дуда.

За його словами, відкриття бази в Редзіково є "своєрідним символом" польсько-американських відносин.

"Я надзвичайно радий, що ми офіційно відкриваємо цю базу, яка, як і армія США, буде захищати свободу і безпеку у світі", – зазначив президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі відкриють базу ПРО, з якої можна також збивати російські ракети, - Сікорський

База в Редзіково є частиною щита протиракетної оборони США. Вона призначена для захисту Європи від ракет малої (1000-3000 км) і середньої (3000-5500 км) дальності. Серед іншого, вона оснащена системою Aegis Ashore, наземним еквівалентом протиракетної системи корабельного базування.

Пускові установки в Редзіково містять сучасні перехоплювачі SM-3 Block 2A, які завдяки своїй конструкції можуть літати дуже швидко і далеко. Самі пускові установки є найбільш універсальним типом пускових установок, в яких можна використовувати різні типи ракет.

Автор: 

Польща (8489) ПРО (68) США (22614)


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Топ коментарі
+6
Бггг))) Ну так Польща член НАТО. А потім - якій країні на таку суму і в такій кількості надавали техніку та зброю? Або чим зараз збивають русняві ракети? Невже завод Богуслаєва виробляє ракети ППО та ракетні комплекси?
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13.11.2024 18:28
+5
нагадую всім, це все падає не з неба, а наслідок присутності в країні національного уряду 🤷🏻
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13.11.2024 18:29
+5
А що таке . Формула Зе про "просто перестать стрелять" - не працює
От якби вас хтось попередив про ту помилку , що збераєтесь робити 2019
Зажди...але ж попереджали
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13.11.2024 18:31
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А в Україні не можна, бо буде єскалація
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13.11.2024 18:16 Відповісти
Бггг))) Ну так Польща член НАТО. А потім - якій країні на таку суму і в такій кількості надавали техніку та зброю? Або чим зараз збивають русняві ракети? Невже завод Богуслаєва виробляє ракети ППО та ракетні комплекси?
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13.11.2024 18:28 Відповісти
А що таке . Формула Зе про "просто перестать стрелять" - не працює
От якби вас хтось попередив про ту помилку , що збераєтесь робити 2019
Зажди...але ж попереджали
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13.11.2024 18:31 Відповісти
Говорите у стилі кацапа, перекладаючи провину за повномасштабне вторгнення з путіна на укр. владу. Ті військові об'єкти не допоможуть країнам НАТО на їх території якщо Україна паде, від бездіяльності Заходу
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13.11.2024 18:54 Відповісти
Наївний ти й досі віриш у казочку, що НАТО не зможе протидіяти 2-й знизу армії світу? А чому тоді 2га армія не лізе наприклад в Естонію чи Латвію? Кордн же поруч! Тому фантазії щодо "Україна паде" і база не допоможе - повна тупа маячня!
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13.11.2024 19:02 Відповісти
А тобто кацап у 2019 попереджали тебе про вторгнення кацапів.
Ото ти бовкнув
Це рівень не великого зомбофону ,а "де білки"
І я ні на кого не перекладаю провину.
А звинувачую тих . хто :
1) Розмінував Чонгар
2) Зупинили ВПК ,яке почало лише працювати у період 2015-2019 року
3) І відвело війська на Донбасі

Не плутай !
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13.11.2024 19:30 Відповісти
Можно. Если б вкраинчики не выбирали себе камуняков и уголовников в гетманы, 20 лет не дрочили на ращьку, не устраивали с ней совместные учения и парады, не шли по контракту служить в ее армии, не ездили сотнями тысяч красить стены в тамбове, или хотя бы не отказались от предложения по статусу в НАТО, то было бы можно.
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14.11.2024 01:03 Відповісти
Мої Вам вітання!
А в нас - порнографію узаконили для податків, бо там гарні прибутки)))
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13.11.2024 18:26 Відповісти
Доїти лохів то святе для ЗеШапіто
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13.11.2024 18:32 Відповісти
Шукають додаткові джерела податкових надходжень. Ви проти ?
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13.11.2024 19:42 Відповісти
нагадую всім, це все падає не з неба, а наслідок присутності в країні національного уряду 🤷🏻
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13.11.2024 18:29 Відповісти
Та ні , пане, то просто у них шашлики з якісного м'яса , а у нас були з тухлого , позеленівшего
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13.11.2024 18:34 Відповісти
Підтримую... А у нас жодної національної партії...
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13.11.2024 18:57 Відповісти
Брехня що жодної.
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13.11.2024 19:47 Відповісти
ЯКА ВАРТІСТЬ І ЦІННІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЖАРНОЇ МАШИНИ .КОТРА СТОЇТЬ В ПОЛЬЩІ,В ТОЙ ЧАС ,ЯК ТРИ РОКИ ГОРИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ І МАСЛА У ВОГОНЬ ПОСТІЙНО ПІДЛИВАЄ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД???
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13.11.2024 18:40 Відповісти
Наче 2-а лінія стратег. оборони Європи.
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13.11.2024 19:43 Відповісти
саме про якісь "лінії оборони" гонят туфту "стартерхи ".щоб за цими лініями заховатися і оправдовувати свою пасивну співучасть в окупації України і в знищенні українців....
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13.11.2024 22:33 Відповісти
"Мюнхен 2"
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14.11.2024 14:13 Відповісти
Все дуже просто - «американська пожежна машина» забезпечуватиме безпеку Польщі (і східного флангу НАТО), тобто територій, які є базою постачання (перевалочним хабом) для воючої України. Поставки проходять через морські порти та аеропорти Польщі.
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13.11.2024 19:57 Відповісти
То цо Ти мувіш ,фацет,єст до дупи,Позаяк поляци падшут ,як гінут сонсяди в Українє,і ніц з тего,
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13.11.2024 22:30 Відповісти
Скоріше те, що ти пишеш - до дупи. Ні польською, ні українською, ні сенсу в цьому немає.
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14.11.2024 12:41 Відповісти
Вартисть и циннисть для Польши - огромная. Там уже ничего гореть не будет, гарантированно.
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14.11.2024 01:05 Відповісти
Там уже ничего гореть не будет, гарантированно.(це Ти гарантуєш???Тоді Польща в безпеці,але де-кілька разовий заліт рашистських ракет на територію Польщі,вказує,що всі ці системи не гарантують Польщі безпеки такої,як гарантуєш Ти
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14.11.2024 08:21 Відповісти
На американській базі в Польщі є система для збиття балістичних ракет. Тим часом на територію Польщі прилетіли дві кацапські крилаті ракети, а точніше макети для введення в оману радіолокаційних систем (без боєголовок).
Такі цілі (крилаті ракети та безпілотники) знищуються за допомогою значно дешевших систем.
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14.11.2024 13:12 Відповісти
якщо мозгів не має, тоді і пишеш до дупи-"Тим часом на територію Польщі прилетіли дві кацапські крилаті ракети, а точніше макети для введення в оману радіолокаційних систем (без боєголовок).-"Наскільки потрібно бути без мозгів і (до дупи), щоб системи ППО КЛАСИФІКУВАЛИ ,що на Польщу летить, ракета із бойовою головною частиною,а макет для введення в оману радіолокаційних(((Такі цілі (крилаті ракети та безпілотники) знищуються за допомогою значно дешевших систем. систем (без боєголовок)-.так чому ж макети не були знищені дешевшими системами при перетині кордону Польщі...?((https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-raketa-rosiya-********-ataka/32875518.html) (Ні польською, ні українською, ні сенсу в цьому немає.- тоді як Ти зразу зрозумів сенс???
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14.11.2024 15:34 Відповісти
Ти, розумово обмежений баране, явно і безмозкий і "до дупи".
Мабуть, під впливом повного сп'яніння ти переплутав відповіді - на свою п'яну тарабарщину (написану якоюсь неіснуючою мовою) з коментарями про ППО.
(зміни нікнейм на "БЕЗМОЗГИЙ").
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14.11.2024 16:08 Відповісти
хамство Тебе видало.
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14.11.2024 16:21 Відповісти
Тобто якшо збивать, то уламки будуть падати в ЕС.
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13.11.2024 19:45 Відповісти
Так - впадуть в ЕС. Що з цього?
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14.11.2024 13:14 Відповісти
От цікаво. Чим думає Трамп, коли заявляє про вивід амерських військ з Європи ??

Хайпує, не інакше !
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13.11.2024 19:48 Відповісти
Бред...
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13.11.2024 20:01 Відповісти
А унітази на кожного вояку поставили? А то щоб не замало було, коли, не дай Бог, ракета полетить.
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13.11.2024 20:09 Відповісти
 
 