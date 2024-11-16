Перша група добровольців Українського легіону в Польщі склала військову присягу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 листопада, на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу на вірність українському народові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Представник командування легіону Петро Горкуша наголосив, що складання присяги є однією з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця.

"Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", - заявив Горкуша.

Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.

Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

Нагадаємо, що 12 листопада перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

У польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

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