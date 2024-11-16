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Перша група добровольців Українського легіону в Польщі склала військову присягу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 листопада, на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу на вірність українському народові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Представник командування легіону Петро Горкуша наголосив, що складання присяги є однією з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

"Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", - заявив Горкуша.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.

Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

У Польщі склали присягу добровольці Українського легіону

Нагадаємо, що 12 листопада перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

Дивіться також: Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ. ФОТО

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

У польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

Читайте також: Понад 500 заявок із 30 країн надійшли до Українського легіону в Польщі

Автор: 

Польща (8496) добровольці (917) ЗСУ (7542) Рекрутинг (143)


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Топ коментарі
+16
Хай Господь вам допомагає.
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16.11.2024 22:22
+9
Слава Україні !
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16.11.2024 22:24
+8
Мій товариш був у Іспанії на навчаннях, то там за місяць відсотків 10 проходивших навчання кущами з того навчального центру потікали
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16.11.2024 22:25
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Хай Господь вам допомагає.
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16.11.2024 22:22 Відповісти
"Підрозділ формується з високомотивованих воїнів"

Так то напевно треба було виїхати до Польщі по мотивацію? А можна і іншим українцям так, а не в бусик і в навчальний центр?
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16.11.2024 22:22 Відповісти
Мій товариш був у Іспанії на навчаннях, то там за місяць відсотків 10 проходивших навчання кущами з того навчального центру потікали
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16.11.2024 22:25 Відповісти
а буба що кажить? все по плану?
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16.11.2024 22:38 Відповісти
Цей центр охороняти не потрібно. На обличчях бійців чітко видно рішучість негайно вступити в бій.
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16.11.2024 22:40 Відповісти
Так а до чого тут навчання закордоном і мотивація? В новині пишеться, що рекрути вже "високомотивовані".
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16.11.2024 22:46 Відповісти
Серед тих хто навчався у Іспанії, всі теж були високо вмотивовані попередньо у один день бусифіковані. Хто зна які хлопці на фото
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16.11.2024 22:58 Відповісти
Ну тих, про кого ви говорите, привезли з України. А ці, за заявами влади, долучились самі і є "високомотивованими", що дуже дивно, на мій погляд.
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16.11.2024 23:04 Відповісти
Я мабуть не зрозумів. На фото хлопці які вже були у Польші чи десь у інших кранах і самі виріщили пройти навчання?
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16.11.2024 23:24 Відповісти
Вуйку, це люди, які поїхали до Польщі ще за Януковіча і Юлькі-варовкі.
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16.11.2024 22:32 Відповісти
А що цим "високомотивованим" заважало повернутись в Україну у 2022-му, а не чекати створення польського легіону, який мій ніколи й не створитись?
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16.11.2024 22:47 Відповісти
А вам що заважало у 2022-му?
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16.11.2024 23:27 Відповісти
Може ви не в Україні живете, бо у нас тут в кожному місті по центру рекрутингу, а подекуди і декілька. Водночас, щось ажиотажу немає. Чому ж ви не зайшли з мотивацією туди?
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16.11.2024 22:36 Відповісти
Та й в Польщі ажіотажу немає. Кажуть, там знаходяться 1.5млн. українських чоловіків мобілізаційного віку, а заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб. Джерело:

Скажете, народ поганий? А я скажу, що немає у більшості вже довіри до влади.
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16.11.2024 22:50 Відповісти
Слава Україні !
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16.11.2024 22:24 Відповісти
Як все запутано - але ж рішились
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16.11.2024 22:33 Відповісти
4 человека?
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16.11.2024 22:37 Відповісти
А вам надо, что б здесь все пятьсот фотографий выложили?
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16.11.2024 23:28 Відповісти
В мене 5 знайомих українців поїхали з Катовіце на фронт у лютому 2022.
Вони мали все тут у Сілезії: працю, квартири, заробіток немалий як фахівці в сантехниці.
4 з них загинули за 1 рік.
Долю 5-го не знаю.

П.с.
То дійсно діти України, а не "диванні патріоти в коментарях".
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16.11.2024 23:56 Відповісти
а ви коли?
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17.11.2024 04:44 Відповісти
Не пройшло і три роки
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17.11.2024 00:32 Відповісти
 
 