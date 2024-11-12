Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ. ФОТО

12 листопада перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

"Вітаю в Збройних силах України",- зазначив керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Як зазначив на брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.

Раніше повідомлялось, що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.

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