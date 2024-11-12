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Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ. ФОТО

12 ноября первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, процедура подписания контрактов состоялась в рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в Люблине.

По процедуре руководитель рекрутингового центра по очереди просил каждого из добровольцев подписать контракт, с которым они ознакомились заранее.

"Поздравляю в Вооруженных силах Украины", - отметил руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.

Как отметил на брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петр Горкуша, по состоянию на сегодня заявки на присоединение к Украинскому легиону подали уже более 600 человек.

Ранее сообщалось, что более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.

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Підписання контрактів
Підписання контрактів
Підписання контрактів

Автор: 

Польша (8409) добровольцы (1166) рекрутинг (133)


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Справжні патріоти 🤝
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12.11.2024 13:39 Ответить
Приємно дізнатися , що є справжні украінці , які готові стати на
захист нашої краіни , будучи за кордоном 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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12.11.2024 13:59 Ответить
500 человек...
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12.11.2024 14:03 Ответить
 
 