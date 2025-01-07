Россиянам и белорусам, воюющим в ВСУ, продолжат временное удостоверение гражданина Украины

Кабинет Министров Украины предоставил возможность продлевать срок действия временного удостоверения гражданина Украины для граждан России и Беларуси, которые воюют за Украину.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение стало возможным благодаря принятию изменений в законодательство, согласно которым иностранцы и лица без гражданства, участвующие в защите территориальной целостности Украины, могут продлить срок действия своих удостоверений.

Мельничук отметил, что изменения введены для тех лиц, которые приобрели гражданство Украины после 24 февраля 2022 года и обязались прекратить свое иностранное гражданство, но срок для выполнения этого обязательства уже завершился.

Продление действия временного удостоверения предусматривает соответствующую отметку о продлении срока его действия в документах, выдаваемых Государственной миграционной службой, дипломатическими представительствами и консульствами Украины.

Дополнительно известно, что Российский добровольческий корпус (РДК) и Полк имени Калиновского, сформированные из россиян и белорусов, активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины против российской агрессии, и их члены также подпадают под это решение.

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