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Новости Война
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Россиянам и белорусам, воюющим в ВСУ, продолжат временное удостоверение гражданина Украины

Росіянам і білорусам, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасове посвідчення громадянина України

Кабинет Министров Украины предоставил возможность продлевать срок действия временного удостоверения гражданина Украины для граждан России и Беларуси, которые воюют за Украину.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение стало возможным благодаря принятию изменений в законодательство, согласно которым иностранцы и лица без гражданства, участвующие в защите территориальной целостности Украины, могут продлить срок действия своих удостоверений.

Мельничук отметил, что изменения введены для тех лиц, которые приобрели гражданство Украины после 24 февраля 2022 года и обязались прекратить свое иностранное гражданство, но срок для выполнения этого обязательства уже завершился.

Продление действия временного удостоверения предусматривает соответствующую отметку о продлении срока его действия в документах, выдаваемых Государственной миграционной службой, дипломатическими представительствами и консульствами Украины.

Дополнительно известно, что Российский добровольческий корпус (РДК) и Полк имени Калиновского, сформированные из россиян и белорусов, активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины против российской агрессии, и их члены также подпадают под это решение.

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Автор: 

война (1380) гражданство (1314) Кабмин (14029)


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Топ комментарии
+4
та не радійте, треба уважно почитати. може для продовження, треба привезти довідку з місця народження, довідку про несудимість на болотах, та довідку з кацапського воєнкомата, про зняття з обліку?
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07.01.2025 14:28
+2
Давно треба було громадянство надати. У нас стільки засранців з паспортами України, що парою тисяч більше - на ситуацію не вплине.
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07.01.2025 14:09
+2
Він тут все "очолює". Якщо що...
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07.01.2025 15:33
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Давно треба було громадянство надати. У нас стільки засранців з паспортами України, що парою тисяч більше - на ситуацію не вплине.
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07.01.2025 14:09 Ответить
Та радійте, що кордон не треба перетинати їм для подовження дії посвідки..могли б й таке утнути..
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07.01.2025 14:18 Ответить
та не радійте, треба уважно почитати. може для продовження, треба привезти довідку з місця народження, довідку про несудимість на болотах, та довідку з кацапського воєнкомата, про зняття з обліку?
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07.01.2025 14:28 Ответить
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07.01.2025 14:42 Ответить
Такого й раніше небуло. А такі глобальні зміни до законодавства не вносились..
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07.01.2025 15:21 Ответить
Паспорта їм Єрмак не поспішає давати,бо може ще москва захоче їх видачі,як умова для початку перемовин про мир.
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07.01.2025 15:22 Ответить
Хто такий Єрмак? Він ДМС очолює?
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07.01.2025 15:27 Ответить
Він тут все "очолює". Якщо що...
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07.01.2025 15:33 Ответить
То хай може з неякісними мінами розбереться.
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07.01.2025 15:35 Ответить
Розбереться...папізже...
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07.01.2025 15:39 Ответить
Якщо що, видати простіше нелегала, ніж громадянина країни.
Тому ваш сонцесяйний Єрмак і тримає питання. Щоб у разі перемовин всім російським добровольцям як одному посвідки анулювали, і наступного ж дня до росії на блюдєчкє с голубой кайомочкой.
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07.01.2025 15:43 Ответить
Точно.Я про це саме написав вже вище.
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07.01.2025 15:51 Ответить
Якщо що,то він не мій Сонцесяйний.
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07.01.2025 15:52 Ответить
Після Другої світової війни англійці та американці віддали Сталіну на страту козаків Панвіца, Краснова, Шкуро та ще багатьох. На підставі того, що вони були громадянами росії/ СРСР. Галичан він теж вимагав віддати йому,але не вийшло. Бо вони не мали ніколи радянських паспортів.
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07.01.2025 16:00 Ответить
а конголезцям?
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07.01.2025 14:16 Ответить
Главное 4 рём миллионам пакистанев паспорта раздайте и по 2 гектара земли.
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07.01.2025 14:31 Ответить
Та тим, кому зе! Дію в Африці встановлювати зібрався..вони тоді через дію та е-документи будуть до нас прилітати..сарана..
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07.01.2025 15:24 Ответить
 
 