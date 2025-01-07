Более 100 военных РФ из Крыма взяли в плен украинские защитники, - Представительство президента в АР Крым

ВСУ захватили в плен по меньшей мере 101 российского военного из аннексированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ведомство утверждает, что большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Отмечается, что ранее прокуратура Сумской области сообщила о подозрении двум жителям аннексированного Крыма, которые воевали против Украины в составе российской армии.

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В конце июня сообщалось, что в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы уроженца села Константиновка Джанкойского района аннексированного Крыма, который воевал на стороне РФ в Херсонской и Запорожской областях и был взят в плен ВСУ в августе 2023 года.

Перед этим сообщалось, что в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы крымчанина, который отправился на войну против Украины в составе армии РФ на Запорожском направлении с одной из российских колоний.

В Крыму и Севастополе практически ежедневно хоронят военных РФ, погибших на войне против Украины. 19 декабря редакция Крым.Реалии опубликовала базу данных "ГРУЗ-200" с первой тысячей идентифицированных крымчан, которые воевали в составе российской армии и погибли на войне России против Украины.

Список содержит информацию о месте их рождения, месте призыва или вербовки в российскую армию (включая фактическое военное подразделение), а также - для части из погибших - точное или приблизительное место и дату гибели.

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