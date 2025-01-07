Полковнику РФ Скитскому, командовавшему ударом по Кривому Рогу, сообщили о подозрении, - СБУ

Задокументированы новые преступления полковника армии РФ Олега Скитского, который причастен к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Он в должности командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

"Рашист непосредственно командовал воздушной атакой рф по складам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года. В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель. Для осуществления атаки по городу Скитский отдал приказ задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95", - говорится в сообщении.

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Ракета, попавшая в коммерческий склад, была Х-101 класса "воздух-земля", которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря.

СБУ заочно сообщила Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

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