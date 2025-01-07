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Новости Война
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Полковнику РФ Скитскому, командовавшему ударом по Кривому Рогу, сообщили о подозрении, - СБУ

СБУ повідомила про нову підозру полковнику РФ Скітському

Задокументированы новые преступления полковника армии РФ Олега Скитского, который причастен к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Он в должности командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

"Рашист непосредственно командовал воздушной атакой рф по складам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года. В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель. Для осуществления атаки по городу Скитский отдал приказ задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95", - говорится в сообщении.

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Ракета, попавшая в коммерческий склад, была Х-101 класса "воздух-земля", которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря.

СБУ заочно сообщила Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) Кривой Рог (1403) СБУ (19924) подозрение (491) Днепропетровская область (3989) Криворожский район (123) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+4
скіт він і у кідарстані скіт.
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07.01.2025 15:22
+2
Это звучит - как ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
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07.01.2025 15:29
+2
Відлік пішов
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07.01.2025 15:45
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скіт він і у кідарстані скіт.
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07.01.2025 15:22 Ответить
Самокат уже в дорозі?
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07.01.2025 15:24 Ответить
хай пише заповіт
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07.01.2025 15:25 Ответить
Готуйте йому посилку із самокатом, його жінці - із айфоном, а його вилупкам - із пейджером...
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07.01.2025 15:28 Ответить
вилупкам - з пізджером.
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07.01.2025 16:15 Ответить
Это звучит - как ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
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07.01.2025 15:29 Ответить
Жалко шо На вихлопі пердьож в воду
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07.01.2025 15:50 Ответить
Еще не вечер....
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07.01.2025 15:53 Ответить
самокат, це вже було!
може, щось цікавеньке....
одну ногу за одну березу, другу ногу за іншу березу, та відпустити?
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07.01.2025 15:31 Ответить
Якщо щось новеньке, то можна бпла,кр, атакувати військове авіамістечко і добре помститися рашлітунам
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07.01.2025 17:53 Ответить
А чому він не "скОтскій", а "скІтський"? кацапи не ******* "і"...
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07.01.2025 15:44 Ответить
Бо, скоріше за все, після більшовицького перевороту 1917 бидло-предки цього уйобка змінили прізвище.
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07.01.2025 16:58 Ответить
Відлік пішов
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07.01.2025 15:45 Ответить
Закладаюся, що прізвище цього типа пару поколінь тому було Скотський.
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07.01.2025 16:57 Ответить
А вже десь, на теренах, виготовляєтьця, самокат, пейджер, ноутбук, бюст, пляшка горілки. Українці креативні! 😁
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07.01.2025 18:19 Ответить
 
 