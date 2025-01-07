Требовали взятки за заключение контрактов на оргтехнику: задержаны чиновники горсовета за организацию коррупционной схемы на Львовщине, - Нацполиция

На Львовщине полиция задержала двух должностных лиц местного горсовета, которые организовали коррупционную схему.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заместитель городского головы и начальница отдела одного из горсоветов областного центра требовали от предпринимателей 7% "отката" за заключение договоров на поставку оргтехники в государственный орган.

Правоохранители задержали фигурантов после получения очередного транша в размере 25 тысяч гривен. По факту совершения правонарушения чиновникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за получение неправомерной выгоды.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За свои действия они могут получить до 10 лет заключения, а также лишение права занимать государственные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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