Требовали взятки за заключение контрактов на оргтехнику: задержаны чиновники горсовета за организацию коррупционной схемы на Львовщине, - Нацполиция
На Львовщине полиция задержала двух должностных лиц местного горсовета, которые организовали коррупционную схему.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, заместитель городского головы и начальница отдела одного из горсоветов областного центра требовали от предпринимателей 7% "отката" за заключение договоров на поставку оргтехники в государственный орган.
Правоохранители задержали фигурантов после получения очередного транша в размере 25 тысяч гривен. По факту совершения правонарушения чиновникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за получение неправомерной выгоды.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За свои действия они могут получить до 10 лет заключения, а также лишение права занимать государственные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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самосадопомічному оточення.
львів, це ж культурна столиця.
садовий дуже інтелігентний ворюга.
його не можна мордою у землю.
1- термін транш - тут не пасує
2- 25 тисяч гривень - курям насміх - видно містечко попалося маленьке
Один з найпотужніших топ-корупціонерів України Олександр Кубраков став радником міністра оборони Умерова. Раніше там уже пригріли ще одного мега-розкрадача Кирила Тимошенка.
Олександр Кубраков був до того віце-прем'єром з відновлення, міністром інфраструктури, головою Укравтодору. Зрештою, вилетів з усіх посад із тріском, але без вовчого білету. Зараз завдяки іншим корупціонерам під вивіскою антикорупції (як той же Найєм) уже числиться символом боротьби з корупцією!!! О так, я знав ще й такого борця з алкоголем - найкращий спосіб побороти алкогоглізм - випити все наявне з градусом, - казав той...
А ще Олександр Кубраков рідний племінник Івана Кубракова - ката білоруського народу, творця мінського омону й міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі. Ой, як не ******* у нас згадувати про цю спорідненіть і скрізь стараються зачистити згадки. Але це абсолютно всім відома інформація. І до найменших деталей. У родині кочегара на спиртзаводі Володимира Тимофійовича і колгоспниці Анни Семенівни Кубракових було п'ятеро синів. Старший-Микола, 1960 р.н., в 1961 народився Михайло, в 1964 Віктор, в 1969 Сергій, в 1975 - Іван. Микола, батько глави "Укравтодору" Олександра Миколайовича Кубракова, першим з сім'ї пішов працювати в міліцію в Мінську. Різниця у віці між нашим Кубраковим та його мінським дядьком усього 7 років.
Наш Кубраков до вторгнення 2022 року дуже тісно дерибанив на пару з дядьком кошти на дорожнє крадівництво, зокрема через підконтрольні тому Бєлавтодор, ДСТ №4 Бреста й цілий ряд інших. Натомість, Кубраков білоруський хвалився особливою поінформованістю в українських справах та в усіх деталях перебування білоруських утікачів та опозиціонерів в Україні. Хоча це не відносилося до повноважень МВС, а до КГБ. Але ж родинні стосунки...
Я робив про це доволі детальні розслідування, особливо, коли Zе ввів нашого Кубракова у свою ставку й надав доступ до всіх воєнних таємниць. Зараз у мінського Кубракова знову покращилисчя службові перспективи - племінничок поновив доступ до секретної інформації... Бо в Івана Кубракова вже був ряд звинувачень від лукашенка й крісло захиталося. Тепер усе знову буде надійно.
Я тут спеціально не підбирав, але на деяких фото племінника й дядечка можна відрізнити лише за білоруським мундиром.
От пишу все це, а у вухах звучить оте гнусаве: "Байден! Чому ми досі не в НАТО!"
https://t.me/Chornovil_official/24156