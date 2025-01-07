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Требовали взятки за заключение контрактов на оргтехнику: задержаны чиновники горсовета за организацию коррупционной схемы на Львовщине, - Нацполиция

На Львовщине полиция задержала двух должностных лиц местного горсовета, которые организовали коррупционную схему.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

На Львівщині затримали посадовців міськради за корупцію

Как отмечается, заместитель городского головы и начальница отдела одного из горсоветов областного центра требовали от предпринимателей 7% "отката" за заключение договоров на поставку оргтехники в государственный орган.

Правоохранители задержали фигурантов после получения очередного транша в размере 25 тысяч гривен. По факту совершения правонарушения чиновникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за получение неправомерной выгоды.

На Львівщині затримали посадовців міськради за корупцію

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За свои действия они могут получить до 10 лет заключения, а также лишение права занимать государственные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир воинской части в Одессе требовал у подчиненных 30% выплат: его задержали, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

коррупция (8562) Нацполиция (16490) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+2
Тарас Чорновіл, свіженьке:

Один з найпотужніших топ-корупціонерів України Олександр Кубраков став радником міністра оборони Умерова. Раніше там уже пригріли ще одного мега-розкрадача Кирила Тимошенка.

Олександр Кубраков був до того віце-прем'єром з відновлення, міністром інфраструктури, головою Укравтодору. Зрештою, вилетів з усіх посад із тріском, але без вовчого білету. Зараз завдяки іншим корупціонерам під вивіскою антикорупції (як той же Найєм) уже числиться символом боротьби з корупцією!!! О так, я знав ще й такого борця з алкоголем - найкращий спосіб побороти алкогоглізм - випити все наявне з градусом, - казав той...

А ще Олександр Кубраков рідний племінник Івана Кубракова - ката білоруського народу, творця мінського омону й міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі. Ой, як не ******* у нас згадувати про цю спорідненіть і скрізь стараються зачистити згадки. Але це абсолютно всім відома інформація. І до найменших деталей. У родині кочегара на спиртзаводі Володимира Тимофійовича і колгоспниці Анни Семенівни Кубракових було п'ятеро синів. Старший-Микола, 1960 р.н., в 1961 народився Михайло, в 1964 Віктор, в 1969 Сергій, в 1975 - Іван. Микола, батько глави "Укравтодору" Олександра Миколайовича Кубракова, першим з сім'ї пішов працювати в міліцію в Мінську. Різниця у віці між нашим Кубраковим та його мінським дядьком усього 7 років.

Наш Кубраков до вторгнення 2022 року дуже тісно дерибанив на пару з дядьком кошти на дорожнє крадівництво, зокрема через підконтрольні тому Бєлавтодор, ДСТ №4 Бреста й цілий ряд інших. Натомість, Кубраков білоруський хвалився особливою поінформованістю в українських справах та в усіх деталях перебування білоруських утікачів та опозиціонерів в Україні. Хоча це не відносилося до повноважень МВС, а до КГБ. Але ж родинні стосунки...

Я робив про це доволі детальні розслідування, особливо, коли Zе ввів нашого Кубракова у свою ставку й надав доступ до всіх воєнних таємниць. Зараз у мінського Кубракова знову покращилисчя службові перспективи - племінничок поновив доступ до секретної інформації... Бо в Івана Кубракова вже був ряд звинувачень від лукашенка й крісло захиталося. Тепер усе знову буде надійно.
Я тут спеціально не підбирав, але на деяких фото племінника й дядечка можна відрізнити лише за білоруським мундиром.

От пишу все це, а у вухах звучить оте гнусаве: "Байден! Чому ми досі не в НАТО!"
https://t.me/Chornovil_official/24156
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07.01.2025 16:12
+1
хо.Lы на любом месте пытаются "заработать" ничем не гнушаются, как же это противно
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07.01.2025 15:42
+1
нєнє.
львів, це ж культурна столиця.
садовий дуже інтелігентний ворюга.
його не можна мордою у землю.
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07.01.2025 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Садового заарештувати і посадити років на 10, то корупція вмить зникне у Львові. А так то лише щупальця пробують відтинати. Без користі - бо вони швидко відростають у самосадопомічному оточення.
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07.01.2025 15:36 Ответить
нєнє.
львів, це ж культурна столиця.
садовий дуже інтелігентний ворюга.
його не можна мордою у землю.
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07.01.2025 15:56 Ответить
На минулих виборах мера в основного конкурента Садового Синютку вкладено було мільйони долярів.На кожному кроці його білборди,як не включиш телевізор то там Синютка з кимось дискутує,щсь доказує,комусь обіцяє.Садовий не виставляє жодного власного білборду - і виграє...То,може,львівянам видніше тут?Так,Садовий людина хитра,розумна,мистецтво піару опанував досконало.Але при тому він зрозумів одну надзвичайно просту річ,до якої не змогли дійти його попередники - піаритись треба на конкретних справах,а не на голій абстракціі і пустих обіцянках.Нова трамвайна лінія,е-квиток,сміттєзавод...Перед кожними виборами він починає ремонтувати вулиці,міняти комунікаціі.Затори,люди спотикаються об бруківку,матюкаються - і але розуміють що ремонт,що то треба...Що ніхто з мерів того не робив,ні до виборів,ні після...Коротше,буде мером поки сам схоче,поки живі ті виборці,що пам"ятають Котика,Шпіцера,Куйбіду та Буняка...
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07.01.2025 17:06 Ответить
Вуйку, особливо Садовий подбав про інтереси громади віддавши землю під заправку на стику Пасічна-Личаківська.
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07.01.2025 17:56 Ответить
хо.Lы на любом месте пытаются "заработать" ничем не гнушаются, как же это противно
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07.01.2025 15:42 Ответить
Правоохоронці затримали фігурантів після отримання чергового траншу у розмірі 25 тисяч гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3528955

1- термін транш - тут не пасує
2- 25 тисяч гривень - курям насміх - видно містечко попалося маленьке
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07.01.2025 16:06 Ответить
"начальниця відділу ОДНІЄЇ з міськрад обласного центру" - а що, в в обласному центрі є декілька міськрад?
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07.01.2025 16:09 Ответить
От ви цікаві: облрада-1, райрада-в кожному райцентрі, міськрада, сільрада - в кожному місті, селі району
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07.01.2025 17:28 Ответить
Тарас Чорновіл, свіженьке:

Один з найпотужніших топ-корупціонерів України Олександр Кубраков став радником міністра оборони Умерова. Раніше там уже пригріли ще одного мега-розкрадача Кирила Тимошенка.

Олександр Кубраков був до того віце-прем'єром з відновлення, міністром інфраструктури, головою Укравтодору. Зрештою, вилетів з усіх посад із тріском, але без вовчого білету. Зараз завдяки іншим корупціонерам під вивіскою антикорупції (як той же Найєм) уже числиться символом боротьби з корупцією!!! О так, я знав ще й такого борця з алкоголем - найкращий спосіб побороти алкогоглізм - випити все наявне з градусом, - казав той...

А ще Олександр Кубраков рідний племінник Івана Кубракова - ката білоруського народу, творця мінського омону й міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі. Ой, як не ******* у нас згадувати про цю спорідненіть і скрізь стараються зачистити згадки. Але це абсолютно всім відома інформація. І до найменших деталей. У родині кочегара на спиртзаводі Володимира Тимофійовича і колгоспниці Анни Семенівни Кубракових було п'ятеро синів. Старший-Микола, 1960 р.н., в 1961 народився Михайло, в 1964 Віктор, в 1969 Сергій, в 1975 - Іван. Микола, батько глави "Укравтодору" Олександра Миколайовича Кубракова, першим з сім'ї пішов працювати в міліцію в Мінську. Різниця у віці між нашим Кубраковим та його мінським дядьком усього 7 років.

Наш Кубраков до вторгнення 2022 року дуже тісно дерибанив на пару з дядьком кошти на дорожнє крадівництво, зокрема через підконтрольні тому Бєлавтодор, ДСТ №4 Бреста й цілий ряд інших. Натомість, Кубраков білоруський хвалився особливою поінформованістю в українських справах та в усіх деталях перебування білоруських утікачів та опозиціонерів в Україні. Хоча це не відносилося до повноважень МВС, а до КГБ. Але ж родинні стосунки...

Я робив про це доволі детальні розслідування, особливо, коли Zе ввів нашого Кубракова у свою ставку й надав доступ до всіх воєнних таємниць. Зараз у мінського Кубракова знову покращилисчя службові перспективи - племінничок поновив доступ до секретної інформації... Бо в Івана Кубракова вже був ряд звинувачень від лукашенка й крісло захиталося. Тепер усе знову буде надійно.
Я тут спеціально не підбирав, але на деяких фото племінника й дядечка можна відрізнити лише за білоруським мундиром.

От пишу все це, а у вухах звучить оте гнусаве: "Байден! Чому ми досі не в НАТО!"
https://t.me/Chornovil_official/24156
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07.01.2025 16:12 Ответить
Ловля блох для виду - он які ми борцуни з корупцією. А всякі "яйця по 17" прибарахляються в конвеєрному порядку: прибарахлився - загряницю, май совість, у бубачькі ціла черга бажаючих. Чи може хоч один вже реально сидить? Може я щось пропустила?
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07.01.2025 17:22 Ответить
 
 