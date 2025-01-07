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Новости Война
23 416 299

Трое в военной форме и трое в гражданском бьют мужчину и вывозят его в неизвестном направлении во Львове. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе избивают еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то увозят.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что среди нападавших трое мужчин в военной форме и трое в гражданском.

"Человек в военной форме бьет ногами по коленям мужчину, пока трое других пытаются "упаковать" его в авто во Львове. Впоследствии все они сели в 2 машины и повезли гражданского в неизвестном направлении", - говорится в комментарии к публикации.

Смотрите также: "Вы выбрали клоуна, уверен, что вы за него голосовали", - представитель ТЦК на Фастовщине поскандалил с женщиной из-за мобилизации. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре мужчина с разбитой головой на ходу выпрыгнул из буса ТЦК: в военкомате говорят, что он "нарушил правила воинского учета". ВИДЕО

Автор: 

война (1380) Львов (4585) мобилизация (2777) ТЦК (537) Львовская область (2910) Львовский район (55)


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Топ комментарии
+35
Тварота йо*бана, ще будуть вилупки волати «вони ж бідненькі поранені». Свинота по 100-150 кг і махає он як, ****** на фронт, ти за державні гроші живеш і присягу давав
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07.01.2025 16:14
+33
Я так розумію, що це інвалиди з ТЦК б'ють ногами когось?
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07.01.2025 16:18
+30
Потім дивуються, чому фронт валиться?
Здорові бугаї з ТЦК готові маму рідну вбити, щоб тільки не йти на фронт.
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07.01.2025 16:21
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Страница 3 из 3
Понад 70% "військовослужбовців Збройних сил України" на Кримському півострові "перейшли на бік агресора". Менш ніж 30% залишилися вірними українській присязі.

Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.

І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.

може хтось погано бачить - менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
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07.01.2025 17:51 Ответить
Саме такий розклад і планували у 19 році зеленский та українська, мать їх риму, більшість. Ви цього ще не зрозуміли? Так доля. Скаржитись нема кому - бо гниду та йього шакалів, так і підтримує більшість.
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07.01.2025 17:45 Ответить
кстати подобные пытки, бить по ногам в одно место - любимое занятие чекистов
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07.01.2025 16:34 Ответить
ну, вам в ЧК це найліпше відомо
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10.01.2025 12:25 Ответить
Це все створили на замовлення кремля!!!!
Це все іпсо кремля!!!!
Це нейромережі таке генерують......
А хто буде знімати та викладати в мережу інтернет - той працює на ворога та підриває обороностійкість країни. За такі "зйомки" - буцегарня!!!!
От ТЦКашники о народє думают.....про державу турбуються!!! Лице держави без гриму.......
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07.01.2025 16:34 Ответить
Украина в окупации
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07.01.2025 16:35 Ответить
не вий, кацапське Падло!,
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07.01.2025 16:52 Ответить
А що не сподобалося, мусорок?
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07.01.2025 17:14 Ответить
кацапа адвокат підтягнувся?? "мусорок", то твій "козир" їпанько??)
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07.01.2025 17:18 Ответить
Мусор, а чого в тебе усі "кацапи" Дитяча травма? Невдало нахилився? Чи навпаки вдало?
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07.01.2025 17:31 Ответить
усі ??? у вас біла гарячка??)
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07.01.2025 17:34 Ответить
А по чому тут видно, що це саме Львів - жодної прив'язки до місцевості.
Плашку з вусатим обличчям у касці накладено потім.
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07.01.2025 16:36 Ответить
Таке вже було в кацапляндії.Опричнина називалася. Молодца Зеленський, впровадив
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07.01.2025 16:39 Ответить
"шановне панство" воювати в окопах не бажає, а "пересічні" вирішили, що вони нічим не гірші, бо у нас ніби усі рівні перед законом
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07.01.2025 16:40 Ответить
Питання до МВС
- винуватці виявлені ?
- затримані ?
- карні справи порушені?

Чи так має бути ?
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07.01.2025 16:41 Ответить
виноватець виявлений і доставлений в тцк. якщо не буде приступу епілепсії, то буде в рівному на полігоні
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07.01.2025 16:57 Ответить
А через клька тижнів - просто піде в СЗЧ , додавши собою туди ще одного ...
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07.01.2025 17:05 Ответить
Далеко не втече.
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07.01.2025 17:12 Ответить
і що потім ...
І так вже майже 200 000 в СЗЧ пішло ... в т.ч і завдяки такій бусифікації
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07.01.2025 17:21 Ответить
в котрий раз повторюю:
або, вчитесь майстерству перемовин в стресових ситуаціях.
або, майстерству бійки на вулиці один проти товпи.
або, вчитесь швидко бігати.
інакше, ****************....
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07.01.2025 16:42 Ответить
Или просто газовый баллончик вместо документов, и купить сибаса
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07.01.2025 16:50 Ответить
Там стоял белый Рено "Дастер" на подмогу.
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07.01.2025 16:52 Ответить
хммм....
а що роблять з обісраними штанами?
може згодиться.
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07.01.2025 17:28 Ответить
Хз у мене дозвіл на зброю , якщо хто спробує мене викрасти отримає кулю 🤷 але якщо тобі подобається срати в штани, продовжуй ))
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07.01.2025 17:48 Ответить
Пи@арасня.
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07.01.2025 16:43 Ответить
Непрофесійні дії Беркута у 2013-му році (використання гумових кийків не за призначенням, стрільба гумовивми кулями в обличчя, водомети при минусовій температурі, необгрунтоване використання вогнепальної зброї) призвело до народного повстання. Наразі спостерігаю непрофесійні дії працівників ТЦК, що межують з перевищенням службових повноважень.
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07.01.2025 16:43 Ответить
Ви неправі. Отой 'народ' тоді сидів і в тєлєк тикав пальцем сміючись з 'кастрюлєголових'. А ті хто був на Майдані- вже або виїхали після 2019 або пішли на фронт в 2022. Нікому вже виходити, і це для цього і зроблено
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08.01.2025 13:05 Ответить
Мені не потрібне народне повстання, мені потрібні професійні дії військових та поліції. Повстання дорого обходяться країні.
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08.01.2025 15:47 Ответить
Кому потрібні професійні дії - той не голосує за клоуна на посаду президента.
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08.01.2025 23:34 Ответить
100%
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09.01.2025 02:56 Ответить
не дочекаєшься
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07.01.2025 16:48 Ответить
мабуть везуть малину збирати....
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07.01.2025 16:46 Ответить
Міцний хлопака,п"ятеро не можуть дати з ним ради.Відразу видно,що з нього хороший вояк получиться...
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07.01.2025 16:47 Ответить
як там президентські звернення - "вільний народе вільної країни"...
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07.01.2025 16:49 Ответить
Треба оприлюднити списки родичів призовного віку всіх міністрів та їхніх помічників.
Для початку, тоді буде видно, де в нас головні ухилянти.
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07.01.2025 16:56 Ответить
Як результат він здасть якусь позицію ЗСУ воргу. І хто від цього виграє, дебіли?!...
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07.01.2025 16:57 Ответить
Або с переляку пiд першими же обстрiлами своix перестрiляе...😠
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07.01.2025 17:09 Ответить
В Україні 1.8 мільйона чиновників - у всіх брати, свати, куми і так далі.
Бусифікуй - не хочу.
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07.01.2025 16:59 Ответить
Це ж генофонд нації ... - їх нізззя !
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07.01.2025 17:23 Ответить
кацапське ДРГ під виглядом ТЦК у дії
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07.01.2025 17:02 Ответить
рекрут готовий до СЗЧ - виконано. Любий ТЦК
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07.01.2025 17:02 Ответить
Мені цікаво, це інвалід так жваво ногами махає? Чи тяжко поранений на фронті?🤔
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07.01.2025 17:10 Ответить
Отой що ногою бив - мабуть інвалід . Поранили на фронті.
Бо тільки одною ногою міг бити. Помітили?
Так що не всі ухилянти в ТЦК переховуються.
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07.01.2025 17:11 Ответить
Він дістав від бусифікованого до того(а на голову інвалід дитинства.
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07.01.2025 17:12 Ответить
Чоловік здоровило,певно тому ,хто зза спини його копає в коліно,добре втулив,й ця частина не попала у відео(Думаю,такі працівники моляться,щоб цей,котрого мобілізують,там і загинув,бо як повернеться,знайде,ну а далі кілька варіантів(
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07.01.2025 17:11 Ответить
А двоє , в цивільному , то взагалі хто ...?
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07.01.2025 17:13 Ответить
Такі самі тцкашники, тільки шифруються
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07.01.2025 18:21 Ответить
Потужна бусифікація, "незламні" ветерани-інваліди ТЦК врешті перемагають нападника-ухилянта
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07.01.2025 17:15 Ответить
Во Львове все хотят полной победы над кацаппами, но при этом когда видят перед собой ТЦК - так сразу в кущи убегают. ТЦК лишь выполняют свою работу, да порой жестковато, но другого выхода нету. С уклонистами иначе нельзя!
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07.01.2025 17:20 Ответить
Як скажеш тецекун
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07.01.2025 17:45 Ответить
Українська Правда брала інтерв'ю́ у комбата Батальйону НГУ "СВОБОДА" Петра Кузика, ось що комбат говорить про мобілізацію:

Дуже розчаровують профільні чиновники. Такі, як Міноборони, від яких залежить життя бійців. Від їхньої роботи, закупівель, вчасних поставок зброї. Такої безучасності в обороні країни я не очікував.

Коли виходить чиновник, всі без винятку кажуть: треба берегти солдата, найбільша цінність - це солдат. Але, щоб слова твої були правдою, треба купити РЕБ, який прикриє військового від ворожого дрона. Треба закупити артилерійські системи, які прикриють його від ворожої арти, треба міни надати, дрони, які дозволять дистанційно вражати противника. Тактика відома, дієва, і вона реально працює. Забезпечте військо - і у вас не буде проблем і з кадровим набором, бо люди будуть іти вбивати за Україну, а не помирати.

Зараз піти в армію для більшості цивільного населення означає піти й померти. Це не так, реально не так. Але переконувати я їх не буду, бо держава, на жаль, руками невігласів, колаборантів, саботажників, корупціонерів - продовжуємо далі список - робить все, щоб створити такий імідж.
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07.01.2025 17:30 Ответить
Ну ОК, вони його побили та відвезли до ТЦК. А що далі? Далі його "підготують" місяць і відправлять на фронт. І що ж він там буде робити? Сумлінно захищати країну? Ажніяк. Він просто кине автомат і піде у СЗЧ. І поповнить лави таких самих як він ухилянтів.

І що у цьому випадку це дає державі? Це посилює їїї обороноздатність? Ні. А ось вороже ставлення до неї з боку її громадян - так.
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07.01.2025 17:30 Ответить
Можливо, таким чином готують Україну до переговорів та капітуляції. Де мотивують, протиставляють військових цивільним. Щоб не допомагали та не донатили.
І це вдається, агенти орди працюють на всі 100%.
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07.01.2025 17:34 Ответить
Дивлюсь коменти, та з сумом бачу як " п'ята колона" вже не ховаючись, з усіх дир полізла. Сили Бойка явно недооцінили.
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07.01.2025 17:39 Ответить
А відео ти побачив, надіюсь? А те , шо ці "інваліди" та "ветерани", як вони себе називають , вже світилися не раз? Тільки давай не будем про ІПСО і "поставнову". Бо спеціально для тебе піду зніму ту хату
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07.01.2025 18:46 Ответить
Тож Ви отстежуютє відео, де "світилися" саме ці "яквонісебеназивають" ? Саме це є то, що Вас насправді, від серця, турбує ?
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07.01.2025 19:14 Ответить
Не кажу що це ІПСО, насправді, бо я цього не знаю. Але я бачу як працює на суспільство подібні провокаційні відео, та який є резонанс . Вважаю, що ті хто його, десь з вікон знімає і ті "сергії яковенки", які його викладають на форумах та в телеграм каналах, дуже спрощують вербування руснею. Тож маю запитати, де , насправді, ЛБЗ.
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07.01.2025 19:57 Ответить
у некролозі напишуть; помер у військоматі від сердечної нестачи. Просто в такий час опинився там.
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07.01.2025 17:53 Ответить
Подібно - район вулиці Малоголосківської у Львові. Це - Шевченківський район міста
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07.01.2025 18:04 Ответить
Якщо більше двох покитьків нападають на вас - маєте повне право різати їх. а що вам втрачати?
Взагалі - то почитайте уважно 36 статтю кку, і рятуйте себе самі, так звана "поліція" буде допомагати нападникам , а ні вам.
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07.01.2025 18:07 Ответить
Потужна мотивація йти служити
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07.01.2025 18:23 Ответить
Ще невідомо, хто виготовляє такі відео.
І в якій країні.
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07.01.2025 18:29 Ответить
Ой, давай не будем.
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07.01.2025 18:44 Ответить
Кольт на ручніку запобіжнику. )
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07.01.2025 19:00 Ответить
Знайомі морди і знайома машина: вже літом ці уроди, які позорять форму вже світилися у подобному відео. Як ми бачимо командування Сухопутних військ "розібралося", ага ))))))))) А потім скажуть, шо не всьо так однозначно, і шо то наркоман і злісний порушник, а то все наклеп. Нічого нового. Всьо ІПСО і "в нас з бусіфікацією покінчено давно"
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07.01.2025 18:43 Ответить
До первого коктелю Молотова в такой бус тцк или патрульную машину остаётся не долго ...А что потом ?Уедут ?Все знают где они живут и командировки одесситов в Полтаву и наоборот не выровняют ситуацию ..Почему военный в окопе получает менше прокурора в кабинете ?
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07.01.2025 18:44 Ответить
Людолови...
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07.01.2025 18:46 Ответить
А який сенс бити 20 разів в колінний суглоб?, щоб людина пішла на фрон чи зробити з нього каліку?, ясне діло - зробити каліку і зеленський з хумеровим тут теж ні до чого, чим вони відрізняється від Януковича чи Путіна? тому в нас не держава ,а зелена бидлота, яка грабує країну і вбиває людей.
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07.01.2025 18:49 Ответить
Опрічніки Зєлєнскава просто виконують план, як їх діди в 1938-му
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08.01.2025 13:00 Ответить
Ухилянти чергового майбутнього СЗЧшника бусифікували.
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07.01.2025 18:51 Ответить
Правильно роблять
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07.01.2025 19:07 Ответить
Агов! Санітари! Я ж казав, 7 палата, шиза з манією величі (з тцкашним нахилом). Спочатку крапельницю, потім клізму на 7 відер. А ви зробили тіко на 2...
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07.01.2025 19:43 Ответить
Правильно хтось написав- держава домоглась, не без допомоги бравих представників тцк, що людину готують й вона це так розглядає, на фронті вмирати, а повинна була домогтись, щоб люди хотіли йти на фронт ворога вбивати та захищати країну… от все в цій державі вдається, якщо цілеспрямовано працювати в якомусь напрямку, але питання, чи потрібно це потім комусь…
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07.01.2025 19:29 Ответить
Вся кадрова армія зайнята відловом ухилянтів, он чого на Донбасі срака.
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07.01.2025 20:19 Ответить
Это ещё " наши котики " или уже "ихние буряты " ?
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07.01.2025 20:42 Ответить
А потім машини в них горять.
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07.01.2025 22:34 Ответить
О цей, що дебело матиляе ногой, так це в нього тік такий, він його на фронте получив. Його інваліда куда візьмуть? Тільки в ТЦК.
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07.01.2025 22:43 Ответить
Читаю коменти і дивуюсь. Це кацапські боти пишуть, чи українці? Хлопці з окопів під Покровськом чекають на ротацію і поповнення. Якби в них зараз були смартфони в руках замість автоматів, то коменти виглядали би інакше. А так козаки з автоматами, а свинопаси з смартфонами. Стосовно бусіфікції, вирішення проблеми доволі просте. Підняти зарплату на нулі з 100тис. до 400тис. Гроші для цього будуть, треба тільки підняти податки. Наприклад пальне не менше 100гр, цигарки не менше 200 и т.д. І не пишіть дурню, що гроші треба брати у депутатів і прокурорів. Якщо такі ціни вам здаються нестерпними, завжди буде можливість заробити в окопах. Краще поцікавтесь що їли і як працювали англійці у другу світову. Наші предки не зберегли УНР, пересварились і розбіглись по хатах, а через дванадцять років дітей їли.
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08.01.2025 01:39 Ответить
А скажіть будь ласка, цього бусифікованого відразу направлять на заміну хлопців під Покровськом? Без підготовки? Скільки він там зможе тримати позиції без мотивації? Просто цікаво, чому у військових не виникає питань до керівників, які не можуть забезпечити ротації, але завжди в усьому винні прості громадяни,які автомат в руках тримали раз в житті
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08.01.2025 07:37 Ответить
Прості громадяни винні у тому, що свого часу обрали Януковича. Чому прості люди звинувачують всіх, тільки не себе. Є чудове приказка ,,Простота хуже воровства". Хто має відповідати за цей вибір? Американці? Німці? Стосовно мотивації я написав, вимагати різкого підвищення податків і різкого підвищення зарплатні на нулі. Бусіфікція зникне. Но прості люди не готові до підвищення податків, їм простіше звинуватить кого завгодно тільки не себе. Все як в часи УНР, звинувачували кого завгодно тільки не себе, а потім дітей їли. Виправдання просте - у них не було мтивації.
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08.01.2025 14:15 Ответить
Ястрєбки ЗЕлєнскава працюють
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08.01.2025 12:58 Ответить
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