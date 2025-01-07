Трое в военной форме и трое в гражданском бьют мужчину и вывозят его в неизвестном направлении во Львове. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе избивают еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то увозят.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что среди нападавших трое мужчин в военной форме и трое в гражданском.

"Человек в военной форме бьет ногами по коленям мужчину, пока трое других пытаются "упаковать" его в авто во Львове. Впоследствии все они сели в 2 машины и повезли гражданского в неизвестном направлении", - говорится в комментарии к публикации.

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