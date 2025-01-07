Трое в военной форме и трое в гражданском бьют мужчину и вывозят его в неизвестном направлении во Львове. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе избивают еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то увозят.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что среди нападавших трое мужчин в военной форме и трое в гражданском.
"Человек в военной форме бьет ногами по коленям мужчину, пока трое других пытаются "упаковать" его в авто во Львове. Впоследствии все они сели в 2 машины и повезли гражданского в неизвестном направлении", - говорится в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+35 alex alex #588946
показать весь комментарий07.01.2025 16:14
+33 Сергій Шешеня
показать весь комментарий07.01.2025 16:18
+30 Володимир Мик
показать весь комментарий07.01.2025 16:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
може хтось погано бачить - менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
Це все іпсо кремля!!!!
Це нейромережі таке генерують......
А хто буде знімати та викладати в мережу інтернет - той працює на ворога та підриває обороностійкість країни. За такі "зйомки" - буцегарня!!!!
От ТЦКашники о народє думают.....про державу турбуються!!! Лице держави без гриму.......
Плашку з вусатим обличчям у касці накладено потім.
- винуватці виявлені ?
- затримані ?
- карні справи порушені?
Чи так має бути ?
І так вже майже 200 000 в СЗЧ пішло ... в т.ч і завдяки такій бусифікації
або, вчитесь майстерству перемовин в стресових ситуаціях.
або, майстерству бійки на вулиці один проти товпи.
або, вчитесь швидко бігати.
інакше, ****************....
а що роблять з обісраними штанами?
може згодиться.
Для початку, тоді буде видно, де в нас головні ухилянти.
Бусифікуй - не хочу.
Бо тільки одною ногою міг бити. Помітили?
Так що не всі ухилянти в ТЦК переховуються.
Дуже розчаровують профільні чиновники. Такі, як Міноборони, від яких залежить життя бійців. Від їхньої роботи, закупівель, вчасних поставок зброї. Такої безучасності в обороні країни я не очікував.
Коли виходить чиновник, всі без винятку кажуть: треба берегти солдата, найбільша цінність - це солдат. Але, щоб слова твої були правдою, треба купити РЕБ, який прикриє військового від ворожого дрона. Треба закупити артилерійські системи, які прикриють його від ворожої арти, треба міни надати, дрони, які дозволять дистанційно вражати противника. Тактика відома, дієва, і вона реально працює. Забезпечте військо - і у вас не буде проблем і з кадровим набором, бо люди будуть іти вбивати за Україну, а не помирати.
Зараз піти в армію для більшості цивільного населення означає піти й померти. Це не так, реально не так. Але переконувати я їх не буду, бо держава, на жаль, руками невігласів, колаборантів, саботажників, корупціонерів - продовжуємо далі список - робить все, щоб створити такий імідж.
І що у цьому випадку це дає державі? Це посилює їїї обороноздатність? Ні. А ось вороже ставлення до неї з боку її громадян - так.
І це вдається, агенти орди працюють на всі 100%.
Взагалі - то почитайте уважно 36 статтю кку, і рятуйте себе самі, так звана "поліція" буде допомагати нападникам , а ні вам.
І в якій країні.
ручнікузапобіжнику. )