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"Вы выбрали клоуна, уверен, что вы за него голосовали", - представитель ТЦК Фастовщины поскандалил с женщиной из-за мобилизации. ВИДЕО

В соцсети распространяется видео, снятое, как утверждается, в Калиновке Фастовского района Киевской области. В сюжете вырвано из контекста подается конфликт между работником ТЦК и гражданской женщиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, которое публикует издание "Киевщина 24/7".

Отметим, что во время конфликтной ситуации, представитель ТЦК, обращаясь к женщине, говорит: "Вы выбрали клоуна. Я физически уверен, что вы за него голосовали".

"Я не голосовала за него ни разу в жизни", - отвечает ему та.

"Я так и понял, вы не голосовали за него", - ответил ей представитель ТЦК.

Также заметим, что начала конфликта на видео нет, поэтому не понятно, из-за чего он начался и как закончился.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК на одном из блокпостов Киевщины разбил стекло в авто после того, как водитель совершил на него наезд: полиция начала расследование. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.

Автор: 

Киевская область (4143) ТЦК (530) Фастовский район (23) Калиновка (1)


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Топ комментарии
+65
Головна біда в Україні - не так сам zеленський, як наш "мудрий" нарід, який привів до влади кремлівського блазня, а тепер кричить "я за нєго нє голосувала..."
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04.01.2025 10:58
+60
найприкріше що такі як вона не голосували за клоуна, підуть і знову таке саме виберуть.
саме ця категорія і за яніка ніколи не голосувала, кого і де не спитай
в обох випадках винний Порошенко- не переконливо їх переконував, або вони розсердились на нього за дорогу цибулю, тому наперекір обрали блазня, і Крим же він здав, і Іловайський котел їм зробив, цукерками своїми зуби псує.
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04.01.2025 11:02
+60
Ну так не секрет що 99% ухилянтів і ждунів це бувші виборці клована.
Просто клован неправильно "пасматрєл в глаза"...
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04.01.2025 11:03
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"Верховний головнокомандувач" - це посада,а от званя в зє верховний ухилянт!
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04.01.2025 14:15 Ответить
Проблема не у клоуні. Проблема, що у тих, хто хоче обратись замість клоуна, рейтингу не вистачає. Ось тому і виникла ця потворна формула, що "неначасі". Ось тому з усіх прасок несеться брехня про "поганих 73%", яких ніколи не існувало, насправді. Але все одно зєля перемагає усіх на президентських. Окрім Залужного
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04.01.2025 11:14 Ответить
Як бачимо це глобальна ситуація, в США клоуна обрали причому 2й раз ..
Я особисто вважаю що глобально це наслідок того що світове людство вже втомилося від інституту виборів і взагалі процесу плебісциту як такого адже не можливо вплинути на сам процес подання кандидатів а іноді ці подання з порушеннями процедури як в 2019 році в Україні ...
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04.01.2025 11:31 Ответить
Ви не про США думайте, там система так збудована що у клоуна нема абсолютної влади. А по друге, Трамп на першому президентстві себе непогано показав.
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04.01.2025 11:52 Ответить
впевнений...що ті хто "устал ат вайны" проголосував за Зе , не були на Майданах і на АТО...люди які заздрили статкам Пороха...і яким мова чи язик однаково...
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04.01.2025 11:15 Ответить
Порошенко зробив помилку, дав грошей дібілам, безвіз з ЕС. А вони вирішили що мало дав. Захотілось як у Порошенка.
Це так вирішили покарати, обравши Кловуна.
А вийшло як завжди у вумного наріду.
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04.01.2025 11:24 Ответить
Дід з виряченими очима -"Свинарчуки, опшори, брата вбив, ліпецька хфабрика, барига!!!"
Це не ти?
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04.01.2025 11:44 Ответить
піднімість статистику, якщо у гуголі не забанили, скільки військових проголосувало за клоуна.
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04.01.2025 11:42 Ответить
Багато. Теж 60-70%.
Пам'ятаю.
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04.01.2025 14:18 Ответить
хоча вони своїми очима бачили як змінюється ЗСУ
фінансування і ставлення
як зростає їхній же добробут
але ні, сказали по тєлєку що барига краде, тому тилові пішли зебіла обирати
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04.01.2025 19:20 Ответить

...та вже за голосом чути, за кого голосувало те чорнороте бабИсько, такі бабИ чим старіші, тим "на більший шпагат можуть сісти", за що ж вони і полюбили Зєлю-красаву, бо вона така ж сама - своя, базарна балаболка, пустобрех..
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04.01.2025 11:16 Ответить
Може то він мера Фастова мав на увазі?
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04.01.2025 11:19 Ответить
Ну тут він правий... У 2014-2016 мобілізацію значно краще проводили і фактично без порушень та скандалів!
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04.01.2025 11:23 Ответить
Ого, вже і дня без зашкварів тцунів не минає.
Тільки як той тцкун швидко свою думку на протилежну змінює. Наче флюгер.
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04.01.2025 11:24 Ответить
Дуже хотілось би побачити в Україні не клоунів і не ворюг, але доки народ не змінить позицію в відношенні до виборів так і буде: - одні клоуни та ворюги будуть міняти інших, тому народ вибирає не з позиції "найкращий", а з позиції "щоб не найгірший"... з клоунів та ворюг. В Україні немає виборів від народу, в Україні є вибори влади від баби Влади, або одягання замість шапки ***** баби Влади, тому все сире і сліпе, бо натягнули аж по шию.
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04.01.2025 11:26 Ответить
ого,в ТЦК теж є люди.
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04.01.2025 11:27 Ответить
Не винуватая я, он сам вибрався!
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04.01.2025 11:31 Ответить
Все правильно він сказав. Бо українці не хочуть відповідати за свої дії і вибори і виходить ситуація як з Гітлером чи Януковичем - ніхто не голосував, але вони були при владі
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04.01.2025 11:33 Ответить
Хахаха,а выполняющие приказы клоуна это *** герои? Думал что обосрал кого то,но сам обосранный с ног до головы,кто побежал выполнять преступный приказ разминировать Чонгар - армия,все с этого и началось.
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04.01.2025 11:35 Ответить
В тебе що розуму не вистачає щоб зрозуміти, що клоуна в президенти вибрав "мудрий нарід", а військовий забов'язаний виконувати накази. Не залежно від того за кого він голосував і як відноситься до того кто став презедентом. При тому має повне право висловлювати свою думку про цю людину.
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04.01.2025 12:43 Ответить
Я голосував за Кошулинського.
А Ви,панове???

Якщо буде можливість,за кого голосуватимете?
Я-за Залужного!
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04.01.2025 11:42 Ответить
Не буде можливості за нього голосувати , бо він нікуди не збирається балотуватися
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04.01.2025 11:50 Ответить
Це ви в нього питаєте, чи так хочите?
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04.01.2025 12:43 Ответить
У другому турі? Щось я його прізвища в бюлетені не побачив. Чи може як патріотичні патріоти ви проігнорили 2 й тур президентських бо "мій кандидат не пройшов"? Вітаю, ви не кращі за зелених баранів
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04.01.2025 11:56 Ответить
То так. Всі хто не пішов на другий тур несуть повну відповідальність за те, що зеля став президентом. І вони нічім не краще тих 73% із пришедших на другий тур.
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04.01.2025 12:47 Ответить
Офігенно сказав
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04.01.2025 11:54 Ответить
О, хоч один сказав, що думає.
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04.01.2025 11:54 Ответить
Режет правде матку!
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04.01.2025 12:18 Ответить
Типовий електорат іншого кандидата. Ловить людей на фронт під приводом "галасавалі за клоуна", проте сам такий потужний патріот туди ні ногою.
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04.01.2025 12:39 Ответить
Ті курви, які хизуються тим, що "ніколи в житті не голосували" не набагато кращі за тих, які проголосували за кловуна під час війни. Це вони дозволяють використати можливість додати їхні голоси на користь нечистоплотних політиків або ворогів (знаю про що говорю, бо своїми очима бачив як працювали "каруселі" за януковоща, на бомбасі). Тому вони не мають морального права 3,14здіти проти влади, яку вибрали завдяки їхньої мовчазної згоди. Хоча... яка мораль може бути у амеби?
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04.01.2025 12:40 Ответить
ТОБТО ПРАЦІВНИКИ ТЦК ВЕДУТЬ АГІТАЦІЮ ПРОТИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА?
ОФУІТИ ‼️‼️‼️
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04.01.2025 12:50 Ответить
якщо діючий президент кончена мерзота, то його треба вихваляти?
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04.01.2025 13:10 Ответить
То нехай звільняться з ТЦК і агітує проти президента.
Якшо Ви не розумієте цівільних процесів , то Ви совок
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04.01.2025 13:59 Ответить
По перше - ніякої агітації у цьому відео не побачив, тим більш проти президента. Побачив лише сплеск емоцій побутового рівня. По друге стан підготовці в спілкуванні працівників того ж ТЦК ( якщо це, дійсно працівник ТЦК, а не військовий у відпустці) , багато яких є вже з фронту, відрізняється від такої підготовки у працівників МВС. По трет'є- (спробую відповісти Вам на інший пост) може десь з іншої країни, скажемо з Канади, людина бачить у Зеленьскому, майже мессію, яка одним поглядом змушує поранених вставати на ноги, у людей які ще живуть в Україні мають дещо інший погляд. І все, що він зробив в перши роки війни ну ніяк не допоможуть тим сотням тисяч скалічених, згвалтованих, та вбитих на зараз, яки, нажаль, дійсно йому повірили, і не розуміли, та й не хотіли навіть сприймати попередження активної частини суспільства, яка більшість своєю вже 5 років воювала.
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04.01.2025 16:45 Ответить
Давайте не путати ЕМОЦІЇ з ПРАВИЛАМИ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ.
В КРАЇНІ Е президент , він головнокомандуючий . Працівник ТЦК під його прямим керивницьвом. Працівник ТЦК мае звільнитись і тоді обурюватись . А зараз він дозволяє собі паплюжити головнокомандуючого .

МИ НЕ ОБГОВОРЮЄМО ПРИЗВИЩА ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО - ми обговорюємо протокол поведінки . і не треба зараз згадувати Ермака , гетьманцева, Верещук, Арахамію і інших , які вже дістали етнічних українців до печінки
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04.01.2025 19:16 Ответить
Свого часу, під час передвиборчої кампанії, Джиммі Картер заявив що не розуміє, як країною може керувати актор, на що Рональд відповів, що краще актор ніж клоун.Висновок - як що вважати що військовий мав на увазі саме президента, не має підстав вважати це образою, тим більше що це відомий факт. То ж про яку агітацію ідеться ?
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05.01.2025 01:48 Ответить
Ви можете скількі хочете знаходити виправдання вчинку військовому з ТЦК. Тим більше приводити комент Рональда , ЯК СУПЕРНИКА . Але зараз перед вами представник ЗСУ.
Ось передивиться сюжет ще раз . Він говорить « а як ви вибрали клоуна. Я більш впевнений що ви і обирали «
Ви взагалі розумієте, що вони провалили мобилизацію своїми діями???
Колись на форумі був Джамал з Нової Каховки. Він ненавидів націоналістів і німців, і дуже поважав совок і россіян. А служив він у український ПОЛИЦІІ. І скажу Вам що у його керівників були схожи погляди. ЯК здавали менти і місцеві сбушники південь ви маєте знати . І де зараз Каховка і що з нею зробили теж.
тому припинить виправдовувати представники влади.
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05.01.2025 11:10 Ответить
Майже рік законопроект про зниження мобілізаційного віку до 25 років лежав на столі, в очікуванні підпису президента, десь з липня 2023 року і саме Зеленский, а не військові рівня того ж ТЦК мали приймати це рішення. Та і взагалі, сам закон ця нікчемна рада прийняла лише тоді, коли ворог вже зайняв Авдіівку. Прос#аний час на межі з катастрофою, навіть незважаючи на попередження Залужного про необхідність додаткової кількості військ. Наслідки Вам відомі .
Але ж до-суті , неймовірний тиск, який лягає зараз на той ТЦК, ( ще раз кажу, переважна більшість яких є люди з фронту,) вважаю частиною загального плану по приниження ролі всіх військових, ( бо коли ти воюєш, ти герой, поранили, та вже не в змозі воювати, пішов до ТЦК -ніхто) Військові ТЦК не провалюють мобілізацій, вони виконують рішення того ж президента та парламенту, дії яких наразі суто безвідповідальні.

PS ( тож нажаль, держава обирала та обрала собі чи сатира, чи клоуна і саме це її вирок )
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06.01.2025 00:11 Ответить
"ЯК здавали менти і місцеві сбушники південь ви маєте знати" не знаю, бо в той час , в складі своєї бригади обороняв Харків.
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06.01.2025 00:52 Ответить
З чого ви взяли, що він паплюжить головнокомандувача?
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05.01.2025 01:57 Ответить
а кінчені біженці-щурі не хочуть трохи поагітувати проти свого рідного Фіцо? Чи вони скоріше офуїють ніж чимось підтримають Україну?
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04.01.2025 13:31 Ответить
Ви би думали що пишете - « кінчені біженці-щурі«
Ви завдяки багатьом експатам маєте зброю в Україні.

Ну, давайте, йдіть шляхом хутина - заборонить взагалі ютуб
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04.01.2025 14:03 Ответить
????? а я думав завдяки німецьким,чеським,скандинавським,голандським (не словакам!!) та іншим платникам податків....он воно шо....значить,біженці-щурі зі свої 500Є/міс ВСЕ фінансують?? а потім виявиться,що це вони з Братіслави відстояли неньку,а ЗСУ так....купка алконавтів...про таких,як ти баби кажуть: тю...яке воно кончене!
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04.01.2025 14:21 Ответить
Яке ти дурне і тупе .
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04.01.2025 19:07 Ответить
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04.01.2025 20:20 Ответить
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07.01.2025 18:56 Ответить
Яка агітація? Зараз що вибори?
Якщо він представник ТЦК то не має право на власні переконання, чи право на їх висловлювання? Який закон це забороняє?
До речі, термін повноважень президента 5 років.
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04.01.2025 13:48 Ответить
Військовий ТЦК правий на 1000000%.
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04.01.2025 12:59 Ответить
Ну за таке тцкунам тепер точно може прилетіти, тут заділи честь верховного, відвертітися тепер не вийде і пафосні пости не допоможуть..
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04.01.2025 13:17 Ответить
Яка "честь" у верховного ухилянта?!
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04.01.2025 13:45 Ответить
Ну,цей мужик вже завтра сам буде на фронті...Але я радий,що навіть солдафони добре розуміють хто є ху і що сталося...
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04.01.2025 13:30 Ответить
Лідор перевершив уже корею , він уже як у велику вітчизняну кожному перепустку зробив в електроному вигляді замість повязок на руках.
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04.01.2025 13:50 Ответить
Згоден. І фуйло в 2019 примусив вумний нарід проголосувати в Верховні Головнокомандуючі під час війни за гундосого кловуна з кварталу95.
Ще ніколи ніхто так не знущався над українцями.
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04.01.2025 15:10 Ответить
Як казали % ...ми помстимося вам за Пороха ,за Мир, за Безвіз та добробут......і зробили те шо зробили...нема з цього вже нічого ...пора % з розумом нарешті хочь пересектися
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04.01.2025 16:26 Ответить
Впевнений що опрічнік з тцк теж за кловуна голосував. Люди у формі це теж зріз суспільства.
А взагалі зараз неочікувано пішов вброс у маси що ЗЕлені просрали підготовку до війни, але все ж винуватий у всьому Майдан, бо при януковичі круто жилось. За останній місяць постійно чую цю методичку від тих хто колись був за ЗЕ
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04.01.2025 16:45 Ответить
,і що цікаво, гопота, бариги і москалі , всі вони проти того щоб захищати Україну,
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04.01.2025 20:30 Ответить
Спрячте ваші телефони
Їдуть роти охорони
Ми контужені і злі
Ми приперлися з війни.
Народ, схоже, ще не роздуплився щодо нової реальності і мекає про всілякі огидні свої права , конституцію, та все таке інше . То нічого , то виправиться швидко .
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05.01.2025 07:23 Ответить
Пошли в отказ кто за зеленое чучело голосовал. Сосед тоже за Зе голосовал , так **** молчит ,как рыба об лёд. Надо где-то ЗЕ наклейку раздобыть , да ему на авто наклеить.
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05.01.2025 13:02 Ответить
Вумному наріду просто сталіна бракує.
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07.01.2025 17:32 Ответить
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