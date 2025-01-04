"Вы выбрали клоуна, уверен, что вы за него голосовали", - представитель ТЦК Фастовщины поскандалил с женщиной из-за мобилизации. ВИДЕО
В соцсети распространяется видео, снятое, как утверждается, в Калиновке Фастовского района Киевской области. В сюжете вырвано из контекста подается конфликт между работником ТЦК и гражданской женщиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, которое публикует издание "Киевщина 24/7".
Отметим, что во время конфликтной ситуации, представитель ТЦК, обращаясь к женщине, говорит: "Вы выбрали клоуна. Я физически уверен, что вы за него голосовали".
"Я не голосовала за него ни разу в жизни", - отвечает ему та.
"Я так и понял, вы не голосовали за него", - ответил ей представитель ТЦК.
Также заметим, что начала конфликта на видео нет, поэтому не понятно, из-за чего он начался и как закончился.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.
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Я особисто вважаю що глобально це наслідок того що світове людство вже втомилося від інституту виборів і взагалі процесу плебісциту як такого адже не можливо вплинути на сам процес подання кандидатів а іноді ці подання з порушеннями процедури як в 2019 році в Україні ...
Це так вирішили покарати, обравши Кловуна.
А вийшло як завжди у вумного наріду.
Це не ти?
Пам'ятаю.
фінансування і ставлення
як зростає їхній же добробут
але ні, сказали по тєлєку що барига краде, тому тилові пішли зебіла обирати
...та вже за голосом чути, за кого голосувало те чорнороте бабИсько, такі бабИ чим старіші, тим "на більший шпагат можуть сісти", за що ж вони і полюбили Зєлю-красаву, бо вона така ж сама - своя, базарна балаболка, пустобрех..
Тільки як той тцкун швидко свою думку на протилежну змінює. Наче флюгер.
А Ви,панове???
Якщо буде можливість,за кого голосуватимете?
Я-за Залужного!
ОФУІТИ ‼️‼️‼️
Якшо Ви не розумієте цівільних процесів , то Ви совок
В КРАЇНІ Е президент , він головнокомандуючий . Працівник ТЦК під його прямим керивницьвом. Працівник ТЦК мае звільнитись і тоді обурюватись . А зараз він дозволяє собі паплюжити головнокомандуючого .
МИ НЕ ОБГОВОРЮЄМО ПРИЗВИЩА ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО - ми обговорюємо протокол поведінки . і не треба зараз згадувати Ермака , гетьманцева, Верещук, Арахамію і інших , які вже дістали етнічних українців до печінки
Ось передивиться сюжет ще раз . Він говорить « а як ви вибрали клоуна. Я більш впевнений що ви і обирали «
Ви взагалі розумієте, що вони провалили мобилизацію своїми діями???
Колись на форумі був Джамал з Нової Каховки. Він ненавидів націоналістів і німців, і дуже поважав совок і россіян. А служив він у український ПОЛИЦІІ. І скажу Вам що у його керівників були схожи погляди. ЯК здавали менти і місцеві сбушники південь ви маєте знати . І де зараз Каховка і що з нею зробили теж.
тому припинить виправдовувати представники влади.
Але ж до-суті , неймовірний тиск, який лягає зараз на той ТЦК, ( ще раз кажу, переважна більшість яких є люди з фронту,) вважаю частиною загального плану по приниження ролі всіх військових, ( бо коли ти воюєш, ти герой, поранили, та вже не в змозі воювати, пішов до ТЦК -ніхто) Військові ТЦК не провалюють мобілізацій, вони виконують рішення того ж президента та парламенту, дії яких наразі суто безвідповідальні.
PS ( тож нажаль, держава обирала та обрала собі чи сатира, чи клоуна і саме це її вирок )
Ви завдяки багатьом експатам маєте зброю в Україні.
Ну, давайте, йдіть шляхом хутина - заборонить взагалі ютуб
Якщо він представник ТЦК то не має право на власні переконання, чи право на їх висловлювання? Який закон це забороняє?
До речі, термін повноважень президента 5 років.
Ще ніколи ніхто так не знущався над українцями.
А взагалі зараз неочікувано пішов вброс у маси що ЗЕлені просрали підготовку до війни, але все ж винуватий у всьому Майдан, бо при януковичі круто жилось. За останній місяць постійно чую цю методичку від тих хто колись був за ЗЕ
Їдуть роти охорони
Ми контужені і злі
Ми приперлися з війни.
Народ, схоже, ще не роздуплився щодо нової реальності і мекає про всілякі огидні свої права , конституцію, та все таке інше . То нічого , то виправиться швидко .