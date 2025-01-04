"Вы выбрали клоуна, уверен, что вы за него голосовали", - представитель ТЦК Фастовщины поскандалил с женщиной из-за мобилизации. ВИДЕО

В соцсети распространяется видео, снятое, как утверждается, в Калиновке Фастовского района Киевской области. В сюжете вырвано из контекста подается конфликт между работником ТЦК и гражданской женщиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, которое публикует издание "Киевщина 24/7".

Отметим, что во время конфликтной ситуации, представитель ТЦК, обращаясь к женщине, говорит: "Вы выбрали клоуна. Я физически уверен, что вы за него голосовали".

"Я не голосовала за него ни разу в жизни", - отвечает ему та.

"Я так и понял, вы не голосовали за него", - ответил ей представитель ТЦК.

Также заметим, что начала конфликта на видео нет, поэтому не понятно, из-за чего он начался и как закончился.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК на одном из блокпостов Киевщины разбил стекло в авто после того, как водитель совершил на него наезд: полиция начала расследование. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о скандале с участием ТЦК в Полтаве: в военкомате говорят, что мужчина напал на их военнослужащего и солгал о сломанной ноге.