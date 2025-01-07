РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3389 посетителей онлайн
Новости Война
7 178 29

Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ за границу во время военного положения

Законопроєкт про направлення ЗСУ за кордон: Рада розгляне зміни до законів під час воєнного стану

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины в другие государства во время военного положения.

Законопроект №12378 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект имеет целью усовершенствовать механизм отправки украинских военных за границу для участия в международных миссиях и получения новейшей военной техники. Авторы законопроекта объясняют, что содействие украинским военным в получении сложной техники и обучении ее использованию поможет укрепить оборону Украины в условиях войны.

Законопроект предлагает следующие основные изменения:

  • Подразделения ВСУ могут находиться на территории других государств для обеспечения безопасности и обороны согласно статье 51 Устава ООН.
  • Решение о направлении украинских подразделений за границу будет принимать президент Украины, однако для применения военных сил на территории государства-агрессора будет необходимо одобрение Верховной Рады.
  • Президента обязали подавать в Верховную Раду информацию, содержащую детали о задачах подразделений, их численности, вооружении, технике, сроках пребывания и порядке замены личного состава.

Как отмечается, эти изменения также будут касаться подразделений ВСУ, которые уже находятся на территории других государств в соответствии с действующим законодательством, даже до вступления в силу новых норм.

Читайте также: Верховная Рада рассматривает законопроект о беспрепятственном выезде студентов-мужчин до 24 лет

Автор: 

ВР (29258) законопроект (3222) ВСУ (6614)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
отакої!
браво!
курськ, то україна!
та і взагалі, на території україни забагато зсу, треба їх кудись відправити, щось підтримувати.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:40
+6
Саме вчасно - в нас же солдат дівати нікуди !
показать весь комментарий
07.01.2025 17:45
+5
А може Молдова попросить допомоги з ліквідації ракової пухлини, кацапської клоаки пмр?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отакої!
браво!
курськ, то україна!
та і взагалі, на території україни забагато зсу, треба їх кудись відправити, щось підтримувати.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:40 Ответить
А може Молдова попросить допомоги з ліквідації ракової пухлини, кацапської клоаки пмр?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:52 Ответить
я, звісно не спец, але для цього достатньо підрозділу кадетів ссо. у них всі повноваження для цього є.
якось же опинилися, наші ссо в африці та сирії.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:56 Ответить
А як вони там опинились? Може у них є мандат від оони?
показать весь комментарий
07.01.2025 18:01 Ответить
у сил спец операцій є повноваження згідно їхнього статуту та законів україни. вони для цього створені. і що цікаво, у них нема права здійснювати діяльність на території україни.
як у всіх цивілізованих країнах.
показать весь комментарий
07.01.2025 18:06 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2025 18:53 Ответить
Це ви мабуть у батальйон конча заспа, особливо цінних набираєте, і разом відправити пропонуєте до Кіпру
показать весь комментарий
07.01.2025 17:44 Ответить
Саме вчасно - в нас же солдат дівати нікуди !
показать весь комментарий
07.01.2025 17:45 Ответить
Ізраїль виконує миротворчі місії ДЛЯ ООН ? Отож !
показать весь комментарий
07.01.2025 17:47 Ответить
Якась маячня - на КУ вони хер поклали на чолі з ************, а тут якийсь закон про дозвіл ЗСУ закордоном... Обкурені, чи що?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:48 Ответить
То мабуть депутати та їхні родичі розписуються в ЗСУ і відправляться за кордон, потужно воювати. І військовий стаж за рахується. А там підвищення, пенсії...
показать весь комментарий
07.01.2025 18:08 Ответить
Правительство на другой планете живет, родной. к.ф. Кін-дза-дза.

Все таки, під розвал СРСР, тодішня творчість, почула запах свободи і смерть цензури та почала багато чого пророчого та життєвого генерувати. Де що актуальне і зараз.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:52 Ответить
ну шо, Придністров'я, вставай!)
показать весь комментарий
07.01.2025 17:55 Ответить
Напевно в Придністровья.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:57 Ответить
Придністров'ю приготуватися
показать весь комментарий
07.01.2025 17:58 Ответить
Доя участі в міжнародних місіях з поповнення складу ЗСУ "добровольцями"
показать весь комментарий
07.01.2025 17:58 Ответить
Охреніти...
показать весь комментарий
07.01.2025 18:04 Ответить
Трамп тамп в Гренландии собрался освобождение судя по всему вот бубочка и засуетился помочь
показать весь комментарий
07.01.2025 18:06 Ответить
Трамп просто троль.
показать весь комментарий
07.01.2025 18:21 Ответить
тепер "війскові місії" ухилянтів,про мобілізацію котрих вказували США ,можна відправляти через український кордон без проблем...
показать весь комментарий
07.01.2025 18:17 Ответить
Виходить ЗСУ у курській обл незаконно знаходяться? Військові почали відмовлятись виконувати бойове завдання на терріторії сросії,і їх нема як наказати з юридичної сторони,тому пропихують цей закон.
показать весь комментарий
07.01.2025 18:18 Ответить
Спишь Терасполь?)))
показать весь комментарий
07.01.2025 18:40 Ответить
"Слуги" формуються в Батальйони Оманські, Тайванські, Домініканські, в Дубаї. Список доповнюється по бажанню командировочних.
показать весь комментарий
07.01.2025 18:52 Ответить
Батальон " Монако 2" ?
показать весь комментарий
07.01.2025 22:38 Ответить
підготовка до зачистки Придністров'я від кацапів
показать весь комментарий
07.01.2025 23:16 Ответить
 
 