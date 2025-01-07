Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ за границу во время военного положения
Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины в другие государства во время военного положения.
Законопроект №12378 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект имеет целью усовершенствовать механизм отправки украинских военных за границу для участия в международных миссиях и получения новейшей военной техники. Авторы законопроекта объясняют, что содействие украинским военным в получении сложной техники и обучении ее использованию поможет укрепить оборону Украины в условиях войны.
Законопроект предлагает следующие основные изменения:
- Подразделения ВСУ могут находиться на территории других государств для обеспечения безопасности и обороны согласно статье 51 Устава ООН.
- Решение о направлении украинских подразделений за границу будет принимать президент Украины, однако для применения военных сил на территории государства-агрессора будет необходимо одобрение Верховной Рады.
- Президента обязали подавать в Верховную Раду информацию, содержащую детали о задачах подразделений, их численности, вооружении, технике, сроках пребывания и порядке замены личного состава.
Как отмечается, эти изменения также будут касаться подразделений ВСУ, которые уже находятся на территории других государств в соответствии с действующим законодательством, даже до вступления в силу новых норм.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
браво!
курськ, то україна!
та і взагалі, на території україни забагато зсу, треба їх кудись відправити, щось підтримувати.
якось же опинилися, наші ссо в африці та сирії.
як у всіх цивілізованих країнах.
Все таки, під розвал СРСР, тодішня творчість, почула запах свободи і смерть цензури та почала багато чого пророчого та життєвого генерувати. Де що актуальне і зараз.