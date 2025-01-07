Рада рассмотрит законопроект о направлении ВСУ за границу во время военного положения

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины в другие государства во время военного положения.

Законопроект №12378 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект имеет целью усовершенствовать механизм отправки украинских военных за границу для участия в международных миссиях и получения новейшей военной техники. Авторы законопроекта объясняют, что содействие украинским военным в получении сложной техники и обучении ее использованию поможет укрепить оборону Украины в условиях войны.

Законопроект предлагает следующие основные изменения:

Подразделения ВСУ могут находиться на территории других государств для обеспечения безопасности и обороны согласно статье 51 Устава ООН.

Решение о направлении украинских подразделений за границу будет принимать президент Украины, однако для применения военных сил на территории государства-агрессора будет необходимо одобрение Верховной Рады.

Президента обязали подавать в Верховную Раду информацию, содержащую детали о задачах подразделений, их численности, вооружении, технике, сроках пребывания и порядке замены личного состава.

Как отмечается, эти изменения также будут касаться подразделений ВСУ, которые уже находятся на территории других государств в соответствии с действующим законодательством, даже до вступления в силу новых норм.

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