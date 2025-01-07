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Более 70 000 граждан Украины уже проголосовали за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны
Более 70 000 украинцев и украинок уже проголосовали за своих кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оборонное ведомство.
Как напоминают в Минобороны, онлайн-голосование продлится до 21:00 по ссылке.
Обратите внимание:
- Если у вас не получается авторизоваться и выбранный вами банк или "Дія.Підпис" имеют технические проблемы, выберите другой из предложенных способов входа или попробуйте авторизоваться позже.
- Если вы находитесь в Украине, но у вас не отображается сайт, попробуйте выбрать другую интернет-сеть. И убедитесь, что на время голосования не пользуетесь VPN/прокси.
Минобороны призывает всех граждан Украины, которые находятся на территории страны, приобщаться к голосованию.
Топ комментарии
+8 растуди
показать весь комментарий07.01.2025 19:07
+6 Isolda Peres
показать весь комментарий07.01.2025 19:29
+5 Igor #591922
показать весь комментарий07.01.2025 18:33
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Там є УСЯ інформація, тільки треба вміння читати
https://www.youtube.com/watch?v=T33VF4QfzHI
Цього разу, в надії розмити відповідне "якісне" голосування симпатиків демсокири і Гудименка, МінОборони намагається залучити максимально велику кількість "виборців" - аби "мудрий наріт" проголосував за тих 15-20 осіб, які з'явились в "кандидатах" від дуже потужних, але нічого не робивших ніколи, "антикорупційних" громадських об'єднань та фундацій, і які ну зовсім ніякого відношення не мають до зє-шобли.