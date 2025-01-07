Более 70 000 граждан Украины уже проголосовали за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны

Более 70 000 украинцев и украинок уже проголосовали за своих кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оборонное ведомство.

Как напоминают в Минобороны, онлайн-голосование продлится до 21:00 по ссылке.

Обратите внимание:

Если у вас не получается авторизоваться и выбранный вами банк или "Дія.Підпис" имеют технические проблемы, выберите другой из предложенных способов входа или попробуйте авторизоваться позже.

Если вы находитесь в Украине, но у вас не отображается сайт, попробуйте выбрать другую интернет-сеть. И убедитесь, что на время голосования не пользуетесь VPN/прокси.

Читайте также: Началось онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при МО

Минобороны призывает всех граждан Украины, которые находятся на территории страны, приобщаться к голосованию.