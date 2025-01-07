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Новости Борьба с коррупцией
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Более 70 000 граждан Украины уже проголосовали за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны

Українці обирають членів антикорупційної ради при Міноборони онлайн

Более 70 000 украинцев и украинок уже проголосовали за своих кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оборонное ведомство.

Как напоминают в Минобороны, онлайн-голосование продлится до 21:00 по ссылке.

Обратите внимание:

  • Если у вас не получается авторизоваться и выбранный вами банк или "Дія.Підпис" имеют технические проблемы, выберите другой из предложенных способов входа или попробуйте авторизоваться позже.
  • Если вы находитесь в Украине, но у вас не отображается сайт, попробуйте выбрать другую интернет-сеть. И убедитесь, что на время голосования не пользуетесь VPN/прокси.

Читайте также: Началось онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при МО

Минобороны призывает всех граждан Украины, которые находятся на территории страны, приобщаться к голосованию.

Автор: 

голосование (1396) Минобороны (9357) общественный совет (111)


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Топ комментарии
+8
З семи коментів шість "та какая разніца" - або ждуни, або відверті кацапи. А дійсно - чого було морозитись в 2004, чого лізти під кулі у 2013, чого було майже 3 роки противитись повномасштабному вторгненню? Чого заради? І чому ви досі тут? Бздите холодної води чи погано орієнтуєтесь на місцевості? Може, вам вже за 60-т, чи інваліди з дитинства? "Какая разніца..."
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07.01.2025 19:07
+6
Та не нийте, а спробуйТЕ спрчатку зайти на сайт для голосувань)
Там є УСЯ інформація, тільки треба вміння читати
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07.01.2025 19:29
+5
Ви головне проголосуйте, а ми призначимо кого потрібно
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07.01.2025 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Порожні клопоти. Насрати дєрьмаківцям на це все.
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07.01.2025 18:31 Ответить
Знову за зелених, через зламану дію?
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07.01.2025 18:32 Ответить
Ви головне проголосуйте, а ми призначимо кого потрібно
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07.01.2025 18:33 Ответить
Старых трутней оставят , и еще новых наплодят. Милей сразу разогнал всю эту мафию. Итог 2.5 миллиарда баксов профицит бюджета.
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07.01.2025 18:36 Ответить
Неважливо, як проголосували, важливо, як підрахували... (сралін)
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07.01.2025 18:38 Ответить
А я думаю скільки заброньованих ботів, що на всіх форумах співають дифирамби? 70 000 це вже всьо чи ще не всі, кому дозволено, проголосували? Так любий референдум на ботярах протягнуть, голосування за громадську раду це тільки репетиція.
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07.01.2025 18:41 Ответить
Активніше голосуйте. Не стійте осторонь. Бо люди, яких Зєрмачня призначила, вже зачекались, щоб приступити до роботи.
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07.01.2025 18:42 Ответить
З семи коментів шість "та какая разніца" - або ждуни, або відверті кацапи. А дійсно - чого було морозитись в 2004, чого лізти під кулі у 2013, чого було майже 3 роки противитись повномасштабному вторгненню? Чого заради? І чому ви досі тут? Бздите холодної води чи погано орієнтуєтесь на місцевості? Може, вам вже за 60-т, чи інваліди з дитинства? "Какая разніца..."
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07.01.2025 19:07 Ответить
де інформація про кожного кандидата? що за тупа організація голосування? Люди повинні мати можливість швидко отримати інформацію про кожного кандидата, перш ніж захотіти проголосувати. У мене вже відбили бажання голосувати.
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07.01.2025 19:10 Ответить
Та не нийте, а спробуйТЕ спрчатку зайти на сайт для голосувань)
Там є УСЯ інформація, тільки треба вміння читати
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07.01.2025 19:29 Ответить
якщо прізвища Ніколаєнко та Ярової вам нічого не кажуть, то тоді краще не голосуйте.
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07.01.2025 19:41 Ответить
Ніколаєнко і Ярова там є, але Цензор не рекомендував голосувати за Ярову - Шабунін з Ніколовим взагалі про неї відгукувались так собі.
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07.01.2025 21:58 Ответить
Раджу до уваги.
https://www.youtube.com/watch?v=T33VF4QfzHI
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07.01.2025 21:57 Ответить
нафіг ти цього підормона підсовуєш?
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07.01.2025 22:53 Ответить
Вище пан цікавиться а тут детально розжовано.
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08.01.2025 05:47 Ответить
Всі попередні голосування були симптоматичні - активне ядро демсокири голосувало за запропонованих відповідними речниками кандидатів і 2 рази поспіль цю організацію склади майже виключено особи, які були ДУЖЕ незручні для будь-якого керівництва МінОборони.

Цього разу, в надії розмити відповідне "якісне" голосування симпатиків демсокири і Гудименка, МінОборони намагається залучити максимально велику кількість "виборців" - аби "мудрий наріт" проголосував за тих 15-20 осіб, які з'явились в "кандидатах" від дуже потужних, але нічого не робивших ніколи, "антикорупційних" громадських об'єднань та фундацій, і які ну зовсім ніякого відношення не мають до зє-шобли.
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07.01.2025 19:58 Ответить
 
 