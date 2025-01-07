Началось онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при МО

7 января 2025 года стартовало онлайн-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, которое продлится до 21:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Избранный состав совета сможет 2 года мониторить деятельность Минобороны - закупки, назначения, коррупционные риски, и сообщать общество о подозрительных процессах.

ГАР МО была создана после коррупционного скандала с яйцами по 17. За первый год деятельности общественный антикоррад приложил руку к возвращению нелетальных закупок на Prozorro, в результате чего было сэкономлено 8 миллиардов гривен, ускорение запуска Государственного оператора тыла, создание наблюдательных советов АОЗ и ДОТ и нет допустила объединение двух агентств, что могло бы ослабить оба и замедлить закупки.

Переизбрать состав ГАР МО еще в апреле 2024, но министерство не очень хотело иметь легитимный совет. 26 декабря 2024 года голосование за новых членов ГАР МО не состоялось из-за сбоя в работе сайта Минобороны.

На этот раз в совет баллотируются журналистка Цензор.Нет Татьяна Николаенко, ветеран и общественный активист Юрий Гудыменко, руководительница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.

В конце декабря Юрий Гудыменко объявил о создании коалиции из 15 кандидатов – ветеранов, волонтеров, журналистов и опытных общественных деятелей.

Список кандидатов:

Нишпорка Елена Соловьев Никита Шуба Анастасия Брит Ореста Гудыменко Юрий Штанков Никита Костецкий Максим Николаенко Татьяна Трегуб Елена Бищук Виктор Масюк Виталий Чернов Олег Даценко Екатерина Микитюк Антон Прудковских Виктор

Голосование проходит на сайте https://rgk.vote.mod.gov.ua.

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