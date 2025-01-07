Началось онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при МО
7 января 2025 года стартовало онлайн-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, которое продлится до 21:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Избранный состав совета сможет 2 года мониторить деятельность Минобороны - закупки, назначения, коррупционные риски, и сообщать общество о подозрительных процессах.
ГАР МО была создана после коррупционного скандала с яйцами по 17. За первый год деятельности общественный антикоррад приложил руку к возвращению нелетальных закупок на Prozorro, в результате чего было сэкономлено 8 миллиардов гривен, ускорение запуска Государственного оператора тыла, создание наблюдательных советов АОЗ и ДОТ и нет допустила объединение двух агентств, что могло бы ослабить оба и замедлить закупки.
Переизбрать состав ГАР МО еще в апреле 2024, но министерство не очень хотело иметь легитимный совет. 26 декабря 2024 года голосование за новых членов ГАР МО не состоялось из-за сбоя в работе сайта Минобороны.
На этот раз в совет баллотируются журналистка Цензор.Нет Татьяна Николаенко, ветеран и общественный активист Юрий Гудыменко, руководительница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.
В конце декабря Юрий Гудыменко объявил о создании коалиции из 15 кандидатов – ветеранов, волонтеров, журналистов и опытных общественных деятелей.
Список кандидатов:
- Нишпорка Елена
- Соловьев Никита
- Шуба Анастасия
- Брит Ореста
- Гудыменко Юрий
- Штанков Никита
- Костецкий Максим
- Николаенко Татьяна
- Трегуб Елена
- Бищук Виктор
- Масюк Виталий
- Чернов Олег
- Даценко Екатерина
- Микитюк Антон
- Прудковских Виктор
Голосование проходит на сайте https://rgk.vote.mod.gov.ua.
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"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, ІТ-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду."
Михайло Альбертович Федоров (он же Фродо, он же Дядя Фьодор)
Цікаво, а що ви хотіли б бачити? Чи вас дуже напружує відсутність якогось вами улюбленого політика та його "команди"? Ну там "немає прямої вказівки любої Йульки - голосуй за моїх чортів"?
От і питаю: "Що я маю тобі намазати якоюсь мазюкою?" Можливо тобі краще до лікаря звернутися, а не до мене?
Саме вони мають бути в громадській антикорупційній раді при МО
Ще би Берлінську згадали - теж один екскандидат на Міністра Оборони
бо діла не буде!
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Ярова в польоті. Дуже негативні враження про її діяльність.
Це проглядається з відповідей про агенцію Безрукової.