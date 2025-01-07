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Началось онлайн-голосование в Общественный антикоррупционный совет при МО

Громадська антикорупційна рада при МО. Розпочато голосування

7 января 2025 года стартовало онлайн-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, которое продлится до 21:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Избранный состав совета сможет 2 года мониторить деятельность Минобороны - закупки, назначения, коррупционные риски, и сообщать общество о подозрительных процессах.

ГАР МО была создана после коррупционного скандала с яйцами по 17. За первый год деятельности общественный антикоррад приложил руку к возвращению нелетальных закупок на Prozorro, в результате чего было сэкономлено 8 миллиардов гривен, ускорение запуска Государственного оператора тыла, создание наблюдательных советов АОЗ и ДОТ и нет допустила объединение двух агентств, что могло бы ослабить оба и замедлить закупки.

Переизбрать состав ГАР МО еще в апреле 2024, но министерство не очень хотело иметь легитимный совет. 26 декабря 2024 года голосование за новых членов ГАР МО не состоялось из-за сбоя в работе сайта Минобороны.

На этот раз в совет баллотируются журналистка Цензор.Нет Татьяна Николаенко, ветеран и общественный активист Юрий Гудыменко, руководительница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.

В конце декабря Юрий Гудыменко объявил о создании коалиции из 15 кандидатов – ветеранов, волонтеров, журналистов и опытных общественных деятелей.

Список кандидатов:

  1. Нишпорка Елена
  2. Соловьев Никита
  3. Шуба Анастасия
  4. Брит Ореста
  5. Гудыменко Юрий
  6. Штанков Никита
  7. Костецкий Максим
  8. Николаенко Татьяна
  9. Трегуб Елена
  10. Бищук Виктор
  11. Масюк Виталий
  12. Чернов Олег
  13. Даценко Екатерина
  14. Микитюк Антон
  15. Прудковских Виктор

Голосование проходит на сайте https://rgk.vote.mod.gov.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря Общественному антикоррупционному совету при МО было начато 3 производства по закупкам в Министерстве, - Грушовец

Автор: 

Минобороны (9357) общественный совет (111)


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Топ комментарии
+6
а чого вони одразу не вивісили список "переможців онлайн голосування"?
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07.01.2025 09:44
+5
Переобрати склад ГАР МО мали ще у квітні 2024, але міністерство не дуже хотіло мати легітимну раду. 26 грудня 2024 голосування за нових членів ГАР МО не відбулось через збій в роботі сайту Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3528868
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, ІТ-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду."
Михайло Альбертович Федоров (он же Фродо, он же Дядя Фьодор)
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07.01.2025 09:44
+3
Якщо керує всім цим "так званим голосуванням" зелене кодло, то дуже мало сподівань на зміни.
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07.01.2025 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Читайте біографії, там багато бувших ментів і держхапуг. Але назви собі попридумували, що ні найперші борцюни. Є достойна Ніколаєнко, по прізвищу на Цензорів багато її матеріалів знайдете. А так там більшість шалупень підставна.
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07.01.2025 09:38 Ответить
Якщо керує всім цим "так званим голосуванням" зелене кодло, то дуже мало сподівань на зміни.
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07.01.2025 09:42 Ответить
Хто ці всі люди? А головне - всі потужні антикорупціонери. Багато вже набороли?
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07.01.2025 09:43 Ответить
Умєров з гоп-компанією добре підготувався за 2 тижні. Чи видумаєте, що зрив першого голосування - то випадковість і "програма повільно працювала"? Та ні - мразоти побачили, що в громадську раду взагалі ніхто з "своїх" не потрапляє. Тепер в списку голосування купа "своїх людей". Голосувати чи ні за коаліцію, сформовану "демсокирою" гудименка - то ваша справа. Я лише пропоную не голосувати за явних "антикорупційників"-ментів. ********* 90% "антикорупційників" в цьому списку - то є чорти, які "осідлали тему" і тепер попереду всіх у боротьбі самі з собою.
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07.01.2025 10:29 Ответить
Чорт то є ти вонюча клоака диванна, що ти зробило в житті щоб обзивати майданівців і ветеранів чортами?? гнида **********
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07.01.2025 14:04 Ответить
Знову черга. "Маємо багато запитів, зачекайте 20 хвилин..." От козли!
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07.01.2025 09:43 Ответить
Черговий "розводняк" для лохів.....
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07.01.2025 09:43 Ответить
а чого вони одразу не вивісили список "переможців онлайн голосування"?
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07.01.2025 09:44 Ответить
Тому щоб 73 % важали шо все "па-чєснаму"
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07.01.2025 10:24 Ответить
А це будуть очікувані нові обличчя.
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07.01.2025 18:52 Ответить
Знову та сама історія із зірваним голосуванням.
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07.01.2025 09:44 Ответить
Переобрати склад ГАР МО мали ще у квітні 2024, але міністерство не дуже хотіло мати легітимну раду. 26 грудня 2024 голосування за нових членів ГАР МО не відбулось через збій в роботі сайту Міноборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3528868
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, ІТ-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду."
Михайло Альбертович Федоров (он же Фродо, он же Дядя Фьодор)
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07.01.2025 09:44 Ответить
Це що? Співочий конкурс? Онлайн-голосування за антикорупціонерів не знаючи хто вони такі? Швидче вмикайте голосування за Презедента!!!
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07.01.2025 09:47 Ответить
Ну, якщо ви не знаєте, хто такий Гудименко, то ви, мабуть, десь на Камчатці сидите і нічим не цікавитесь. А взагалі - вам дали біографії, досить детальні. І купу інформації про громадські організації, які висунули "кандидатів". Читайте, шукайте інформацію, перевіряйте.

Цікаво, а що ви хотіли б бачити? Чи вас дуже напружує відсутність якогось вами улюбленого політика та його "команди"? Ну там "немає прямої вказівки любої Йульки - голосуй за моїх чортів"?
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07.01.2025 10:34 Ответить
Судячи з того, що ви написали - ви за подібне онлайн-шапіто. А оце: "Читайте, шукайте інформацію, перевіряйте." Взагалі ні в які ворота не лізе... Зараз виборці кинуться в інет "перевіряти" 15 біографій? Можливо, це ваше улюблене заняття?
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07.01.2025 11:03 Ответить
Якщо ви лінуєтесь прочитати хоча б "по-діагоналі" 40 біографій осіб, які намагатимуться хоч якось боротись проти корупції в МО, під час війни, то ви просто пропаща людина. Бо у вас, схоже, є значно поважніші та цікавіші заняття. Наприклад, вам не ліньки строчити якусь хєроту в коментарях, але ліньки хоч спробувати свідомо щось вибрати, а не по вказівці чергового месії.
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07.01.2025 11:32 Ответить
Ну звісно! Мені лінькі витрачати час на інет-голосування: шапіто від зелених. Й читати біографії треба не "по діагоналі", а вдумливо, аналізуючи написано. Бо вже одного вибрали...
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07.01.2025 11:59 Ответить
ну то не голосуй і не читай. Чого ти так збудився-то? Щось так свербить, що аж хочеться з анонімами сперечатись? Помаж мазюкою якоюсь чи що.
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07.01.2025 12:01 Ответить
Ну слава Богу! Нарешті дозволив не голосувати! Вмовив - не буду. А от що я маю намазати тобі якоюсь мазюкою не зрозумів.
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07.01.2025 20:54 Ответить
Ти щось не зрозумів, бо ти тупенький?
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07.01.2025 22:08 Ответить
Так, не зрозумів. Ти пишеш: "Щось так свербить, що аж хочеться з анонімами сперечатись? Помаж мазюкою якоюсь чи що."

От і питаю: "Що я маю тобі намазати якоюсь мазюкою?" Можливо тобі краще до лікаря звернутися, а не до мене?
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07.01.2025 22:37 Ответить
Про антикорупцію не треба говорити. Нею потрібно займатись. Наприклад. поставити свого ***********- і очолити її. При чому ОТЕ що, стоїть на верхівці влади або ДУЖЕ ТУПЕ і не розуміє, що ним грають на роялі., АБО вдало прикидаєтья Абдристовичем. Я НЄ ТАКАЯ - Я ЖДУ ПАКА ТРАМП ПАРЄШАЕТ.
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07.01.2025 09:58 Ответить
Вийшло проголосувати! Не лінуйтесь, голосуйте - почитайте за вказаних у статті кандидатів!

Саме вони мають бути в громадській антикорупційній раді при МО
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07.01.2025 10:01 Ответить
Підводять до он-лайн виборів президента.
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07.01.2025 10:16 Ответить
1. Нишпорка Олена, призвище говорить само за себе, голосую!
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07.01.2025 10:21 Ответить
а Перебийніс в списках є?
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07.01.2025 10:36 Ответить
Там всі лиш з "перебитими руками" ЗЕ повідбивав
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07.01.2025 10:56 Ответить
++
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07.01.2025 10:22 Ответить
голосуємо за Національну раду ! https://petition.president.gov.ua/petition/237236
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07.01.2025 10:47 Ответить
Ярову прибрали?
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07.01.2025 10:49 Ответить
Ярова - це хто.....? Головна попрошайка?
Ще би Берлінську згадали - теж один екскандидат на Міністра Оборони
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07.01.2025 11:01 Ответить
Ти з секти яєць по 17? чи жертва марафону?
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07.01.2025 11:05 Ответить
Намалюють, який треба результат, зебілятка порадіють
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07.01.2025 10:53 Ответить
Потрібно ще запровадити громадську раду, а вірніше, суд присяжних що до корупціонерів,
бо діла не буде!
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07.01.2025 10:54 Ответить
А чого Бутусова немає, він завжди все знає?
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07.01.2025 10:58 Ответить
"зелені" шиють ширму,за котрою"ще більше можна буде грабити казну,Якщо в цій раді не буде 51% міжнародних незалежних спостерігачів, все як було так і залишиться...
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07.01.2025 11:33 Ответить
+
7 23 24 29 30
Ярова в польоті. Дуже негативні враження про її діяльність.
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07.01.2025 12:33 Ответить
На підставі чого?
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07.01.2025 12:48 Ответить
Її завербували/поглинули МО. Незалежність її вчинків під великим питанням.
Це проглядається з відповідей про агенцію Безрукової.
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07.01.2025 12:55 Ответить
Я номер 28 вибрав за патріотичну біографію. А то всі такі безпартійні, що аж жах бере. На жаль, шансів у нього немає. Усі за медійно розкручених шпилять.
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07.01.2025 15:24 Ответить
2 Роки то забагато. Один рік максимум, бо потім починається хвороба. Руки стають липкими.
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07.01.2025 15:29 Ответить
столько антикоррупционеров, что уже и воровать некому... тем более в МО)))
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07.01.2025 19:51 Ответить
 
 